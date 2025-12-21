ألمانيا: أكثر من 1500 طالب لجوء بعد رفض عبورهم الحدود

تقدّم أكثر من 1500 شخص في ألمانيا بطلبات لجوء بعدما رُفض دخولهم إلى البلاد، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الحدود البرية، بحسب بيانات حكومة برلين. وكان وزير داخلية ألمانيا ألكسندر دوبريندت قد أصدر، في سياق نهج أكثر صرامة إزاء الهجرة، أمراً بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد، بمن فيهم طالبو اللجوء، وإبعادهم عن الحدود، فور تولّيه مهامه في مايو/ أيار الماضي. يذكر أنّ النائبة الألمانية لرئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي وجّهت حينها انتقادات إلى برلين في هذا السياق، لافتةً إلى أنّ إجراءات التفتيش الحدودية وعمليات إبعاد المهاجرين عند الحدود الألمانية يُنظَر إليها في بروكسل "بطريقة سيّئة جداً، جداً".

وأظهرت الأرقام الواردة في ردّ حكومي على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أخيراً، أنّ حتى تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 سُجّل 1,582 طلب لجوء لأشخاص سبق أن أُعيدوا عند الحدود الألمانية منذ اتّخاذ إجراءات الرقابة المكثّفة في السابع من مايو/ أيار الماضي. لكنّ البيانات لم توضح إذا كانت الطلبات قد قُدّمت عند محاولة دخول جديدة بالقرب من الحدود أو بعد دخول البلاد من مواقع أخرى.

وتُجرى عمليات تفتيش شاملة عند كلّ حدود ألمانيا البرية منذ 16 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد أن كانت مطبّقة جزئياً في السابق. وقد قرّرت وزارة الداخلية الألمانية توسيع هذه الإجراءات للحدّ من عمليات الدخول غير المصرّح بها، علماً أنّ العمل بها مُدّد مرّتَين حتى منتصف مارس/ آذار 2026، على الرغم من أنّ اتفاقية الانتقال الحر في منطقة شنغن لا تنصّ على مثل هذه الرقابة.

وكان وزير الداخلية الألماني قد عمد إلى تشديد الرقابة على الحدود في اليوم الأول من عمل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز الذي يُعرَف بتشدّده في ملفّ الهجرة بعد تولّيه منصبه في مايو الماضي. وأصدر دوبريندت، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، تعليمات للشرطة الاتحادية تقضي برفض دخول طالبي اللجوء، مع استثناء "الفئات الضعيفة" من أمثال المرضى والنساء الحوامل. ووفقاً لبيانات أولية، رُصد 201 شخص من هذه الفئات في الفترة الممتدّة ما بين الثامن من مايو 2025 و31 أكتوبر منه.

وفي خلال الفترة نفسها، سُجّلت 32 ألفاً و236 عملية دخول غير نظامية، معظمها عند حدود ألمانيا مع فرنسا مع أكثر من 5,500 عملية، فيما توزّعت الأخرى عبر الحدود مع بولندا والنمسا والمطارات. كذلك رفضت الشرطة الاتحادية دخول 993 طالب لجوء منذ بدء الرقابة المشدّدة، استناداً إلى مادة في قانون اللجوء تتيح رفض الدخول إن بيّنت المؤشّرات أنّ ثمّة دولة أخرى مسؤولة عن إجراءات اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات دولية.

من جهتها، انتقدت كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هذه السياسة، وصرّح خبير الشؤون الداخلية في الحزب مارسيل إمريش بأنّ "بدلاً من تعزيز الأمن، تضرّ هذه القيود بالاقتصاد، وتعرقل حركة التنقل اليومية، وتثقل كاهل المناطق الحدودية". أضاف أنّ هذه "المسرحية" عند الحدود تكلّف أموالاً طائلة وتفرض أعباءً كبيرة من دون تحقيق مكاسب أمنية ملموسة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)