ألف قتيل و220 مفقوداً بفيضانات إندونيسيا

أسفرت الفيضانات المدمّرة التي تضرب إندونيسيا منذ نحو أسبوعين عن نحو ألف قتيل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات اليوم الخميس، في وقت يُعاني مئات آلاف من نقص حاد في المساعدات، ويشكون من بطء وصولها. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري إن نحو 990 شخصاً قضوا في الفيضانات التي اجتاحت شمال غربي جزيرة سومطرة، وأن أكثر من 220 في عداد المفقودين.

وتسببت عواصف استوائية وأمطار موسمية في جنوب شرقي آسيا وجنوبها في انزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة، ويُتوقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة. وفي مقاطعة آتشيه في سومطرة التي شهدت أمواج مدّ (تسونامي) مدمرة عام 2004، يكافح السكان لاستعادة حياتهم الطبيعية، لكن مشاعر الإحباط والغضب تزداد مع تأخر وصول المساعدات. وقال شهرول (39 عاماً)، وهو من سكان مدينة بيروين الشمالية التي تعرضت لدمار كبير: "لا يعرف الناس إلى من يلجأون. فقدوا كل أمل، فهم لا يستطيعون الاعتماد على الحكومة في هذه المرحلة بسبب تعاملها السيئ مع الوضع".

وفي منطقة لوكسوماوي، حيث ينهمك السكان في تنظيف آثار انزلاقات تربة، قال ساريوليس (36 عاماً): "بعد نحو 15 يوماً على الفيضانات لم نستطع إلا تنظيف منزلنا من الداخل، ولا نستطيع فعل أي شيء خارجه بسبب الطين. معظم المتضررين يشتكون من نقص مساعدات السلطات، ونحن نسمع باستمرار أن كل محافظة قادرة على التعامل مع الفيضانات، لكننا نشهد عكس ذلك. وبعد مرور أكثر من أسبوعين لا نزال نواجه المشاكل نفسها، والتقدم ضئيل على الأرض".

وأعلن محافظ آتشيه، مزكير مناف، تمديد إجراءات الطوارئ أسبوعين لاستكمال إعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية، والحاجة الأكثر إلحاحا هي للأدوية، إذ يُصاب الناس بأمراض جلدية وسعال وحكة وغيرها، وتصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 51.82 مليار روبية (3.1 مليارات دولار)، وترفض الحكومة حالياً طلب مساعدات دولية".

(فرانس برس)