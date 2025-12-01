أكياس البلاستيك ما زالت تتسرّب في المغرب

عادت أكياس البلاستيك المحظور استخدامها في المغرب إلى الواجهة، بعدما أثار استمرار وحدات سرية في تصنيع تلك الأكياس وتوزيعها في عدد من المدن تساؤلات حول نجاعة المنظومة القانونية والرقابية في هذا المجال.

منذ أكثر من تسعة أعوام، حظر المغرب استخدام أكياس البلاستيك وقد ترافق ذلك مع إجراءات عديدة، غير أنّ الواقع يبيّن أنّ عملية الحظر لم تمنع إعادة إنتاج تلك الأكياس وتسويقها في شمال البلاد خصوصاً، في مدن من بينها تطوان ومرتيل وأزلا. وتنفّذ السلطات من حين إلى آخر مداهمات، تكشف عن كميات كبيرة من البلاستيك الذي يُصنَّع ويُسوَّق بطريقة غير قانونية، وفقاً لما كشفته البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب سلوى البردعي، في إطار سؤال كتابي وجّهته أخيراً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وجاء في سؤال البردعي أنّ "هذه الوضعية تطرح أسئلة حقيقية حول فعالية المنظومة الرقابية، ومدى قدرة الحكومة على محاربة هذه الأنشطة التي تهدّد الجهود الوطنية للانتقال البيئي، وتناقض الالتزامات التي أعلن عنها المغرب في المحافل الدولية، ولا سيّما منذ مؤتمر كوب 22". يُذكر أنّ المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ كان قد عُقد في مراكش المغربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، وقد مثّل مؤتمر "كوب" هذا لحظة مفصلية في التزام المغرب بمحاربة التلوّث بالبلاستيك.

وكانت السلطات المغربية قد أقرّت قانوناً، يحمل رقم 77.15 ويقضي بمنع تصنيع أكياس البلاستيك وكذلك استيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستخدامها، دخل حيّز التنفيذ في الأوّل من يوليو/ تموز 2016. ويعاقب هذا القانون التجّار وغيرهم من مستخدمي هذه الأكياس في نقاط البيع بغرض تعبئة البضائع أو لفّها، وذلك بغرامات مالية تتراوح ما بين 2,300 دولار أميركي و10 آلاف دولار. وتُضاعف الغرامات في حقّ كلّ من ثبت تورّطه في تصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، فتترواح ما بين 23 ألف دولار و112 ألفاً.

وإلى جانب تشدّد القانون بشأن استخدام أكياس البلاستيكي، سواء في ما يتعلق بتصنيعها أو تسويقها أو حيازتها أو استيرادها، باستثناء الأكياس التي تُستخدَم في المجال الزراعي الكاظمة للحرارة، راهنت السلطات المغربية في حربها على تلك الأكياس على نهج سياسة "زيرو ميكا" (صفر بلاستيك) الرامية إلى تقليص التلوّث بالبلاستيك وتعزيز الانتقال البيئي، وكذلك على حملات توعية ومراقبة ومداهمات متفرّقة لمصانع سرية. لكنّ الواقع على الأرض يكشف أنّ أكياس البلاستيك ما زالت حاضرة بقوّة في عادات المغاربة للاستهلاك اليومي، خصوصاً في الأسواق، الأمر الذي يثير قلق المدافعين عن البيئة.

في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية "بييزاج لحماية البيئة" الناشط في مجال قضايا البيئة والتنمية المستدامة رشيد فاسح لـ"العربي الجديد" إنّ "استمرار توفّر أكياس البلاستيك الممنوعة وتداولها في الأسواق المغربية، على الرغم من مرور أكثر من تسعة أعوام على دخول القانون رقم 77.15 حيّز التنفيذ، يعكسان تحديات متعدّدة ومعقّدة، ويشيران إلى أنّ فعالية التطبيق لم تصل بعد إلى المستوى المأمول، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة وبعض المناطق".

الصورة أكياس بديلة من تلك البلاستيكية في أحد أسواق الرباط، المغرب، 26 أكتوبر 2025 (Getty)

ويوضح فاسح أنّ "تَوفّر هذه الأكياس يشير إلى أنّ شبكات سرية لإنتاج أكياس البلاستيك وتوزيعها ما زالت قائمة وتتوسّع، وهذه الوحدات تعمل في الغالب في القطاع غير المهيكل، الأمر الذي يصعّب عمليات المراقبة والردع الحكوميَّين لها من السلطات المختصة وكذلك تلك المحلية، وفي أحيان كثيرة يُغَضّ الطرف عنها. وتشير التقارير إلى أنّ هذه الوحدات قد تعيد استخدام البلاستيك المستردّ من النفايات أو تستخدم مواد أولية ضارة لإنتاج الأكياس".

ويتحدّث رئيس جمعية "بييزاج لحماية البيئة" عن "ثغرات كبيرة في المراقبة والزجر، على الرغم من الجهود الرقابية وحجز أطنان من الأكياس الممنوعة عند الحدود وفي الورش والمعامل السرية"، لافتاً إلى أنّ "استمرار تسرّبها بكميات كبيرة يطرح تساؤلات حول شمولية المراقبة، إذ ثمّة من يرى أنّ عمليات المراقبة تتركّز في الغالب على التجّار الصغار والقطاع المهيكل، في حين تستمرّ الأسواق الموازية والتجارة المتجوّلة في التزوّد بها وتداولها بحرية نسبية".

يضيف فاسح أنّ "أسعار أكياس البلاستيك المنخفضة مقارنة بالبدائل (أكياس الورق أو القماش) يظلّ عاملاً مغرياً للمستهلكين وأحياناً للتجار، خصوصاً في ظلّ ضعف القدرة الشرائية لدى بعض الفئات. كذلك فإنّ بعض المقاولات التي كانت تنشط في هذا المجال لم تنجح في التحوّل أو الاستفادة من برامج المواكبة بطريقة كاملة، الأمر الذي يساهم في تغذية السوق السري"، ويؤكد أنّ "على الرغم من حملات التوعية، فإنّ العادات الاستهلاكية للمواطن المغربي ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على سهولة استخدام أكياس البلاستيك في عمليات التسوّق".

ويرى الخبير البيئي أنّه "على الرغم من التحديات، لا يمكن إغفال النتائج الإيجابية التي تحقّقت في القطاعات المهيكلة وانخفاض استهلاك المادة الأولية بولي إيثيلين بنسب ملموسة"، مشدّداً على أنّه "بهدف ضمان نجاح القانون بصورة كاملة وتحقيق أهدافه البيئية المرجوّة، يتطلب الأمر مقاربة شاملة ومعدّلة تشمل تشديد المراقبة على المصادر من خلال تكثيفها ومن خلال الصرامة في التعامل مع مصنّعي أكياس البلاستيك الممنوعة وموزّعيها وشبكات التهريب، وليس الاكتفاء بمعاقبة التجّار الصغار".

ويشدّد فاسح على "ضرورة تجفيف منابع إنتاج المواد الأولية واستيرادها، تلك التي تُستخدَم في عمليات التصنيع السرية، ومواصلة دعم المقاولات المنتجة للبدائل الصديقة للبيئة (مثل أكياس القماش أو الورق القابلة للتحلّل)، والعمل على تخفيض أسعارها لتصير في متناول كلّ فئات المجتمع، الأمر الذي يقلل من جاذبية البدائل الممنوعة. تُضاف إلى ذلك ضرورة تعزيز حملات التوعية لبديل السلوكيات الاستهلاكية للمواطنين، وإدراكهم للمخاطر البيئية والصحية لأكياس البلاستيك"، ويلفت إلى أنّ "القانون يظلّ نقطة تحوّل مهمّة في السياسة البيئية للمغرب، لكنّ نجاحه المستدام يتطلّب إرادة سياسية متواصلة، وصرامة في التطبيق، ومجهوداً أكبر في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ودعم البدائل المستدامة".

تجدر الإشارة إلى أنّه في حين ما زالت أكياس البلاستيك في المغرب عصيّة على الاجتثاث، رغم كلّ الحملات التي نظّمتها السلطات الرسمية من أجل الحؤول دون تداولها، تمكّنت المصالح الجمركية المغربية من حجز 64 طنّاً من هذه الأكياس في عام 2024، وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.