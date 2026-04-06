أكثر من 9600 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل حتى مطلع إبريل

- بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9600 أسير حتى أبريل 2026، بينهم 84 سيدة و350 طفلاً، وفقاً لبيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى. - يُحتجز 3532 معتقلاً إدارياً بلا تهمة، وهو العدد الأكبر مقارنة بفئات الأسرى الأخرى، بالإضافة إلى 1251 معتقلاً مصنفين كمقاتلين غير شرعيين، مما يثير قلقاً حقوقياً. - تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، مما أدى لاستشهاد العشرات بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

أفادت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرئيلي بلغ أكثر من 9 آلاف و600 أسير حتى بداية شهر إبريل/ نيسان 2026، استناداً إلى معطيات رسمية صادرة عن إدارة السجون. وجاء ذلك وفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير (غير حكوميان)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية).

وجاء في البيان نفسه أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ "أكثر من 9600 أسير بينهم 84 سيدة ونحو 350 طفلاً، يُحتجزون في سجني مجدو وعوفر". كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (بلا تهمة) نحو 3532 شخصاً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بفئات الأسرى المحكومين والموقوفين، إلى جانب المصنّفين ضمن ما يُسمى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

وفي هذا السياق، وصل عدد المعتقلين المصنفين تحت هذا المسمى إلى 1251 معتقلاً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي. وتشير المعطيات إلى أن هذا التصنيف يضم أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسورية (من دون تحديد عددهم)، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات التوسع في استخدامه. ولم يشر البيان إلى تصنيف بقية المعتقلين الذين يكونون عادة من الرجال غير المصنفين ضمن "الاعتقال الإداري".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل بالتزامن مع الإبادة الجماعية في غزة انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين الذي يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أدى لاستشهاد العشرات منهم، وفقاً لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)