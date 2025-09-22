أكثر من 62 ألف وفاة في أوروبا بسبب حرّ صيف 2024

- شهدت أوروبا صيفًا قاتلًا في 2024 مع وفاة 62,775 شخصًا بسبب موجات الحر، بزيادة 25% عن 2023، مما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالحر خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من 181,000 وفاة. - تركزت الوفيات في جنوب أوروبا، حيث سجلت إيطاليا أعلى معدل وفيات مطلق، تلتها إسبانيا وألمانيا، مع تقديرات تتراوح بين 35,000 و85,000 وفاة. - سجلت اليونان أعلى معدل وفيات نسبة إلى السكان، وارتبطت الوفيات بالتغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، مما يسبب مشكلات صحية متعددة.

توفي 62 ألفاً و775 شخصاً من جرّاء أسباب مرتبطة بالحرّ الذي ضرب أوروبا في خلال صيف العام الماضي، وسط تسجيل درجات حرارة قياسية، وفقاً لما أفادت به دراسة نشرتها دورية "نيتشر ميديسين"، اليوم الاثنين، وذلك في تحذير جديد من التأثير الهائل لتغيّر المناخ على القارة العجوز، وقال الباحث الرئيسي توماس خانوس إنّ "هذا الرقم يشير إلى وجوب البدء في تهيئة سكاننا للتكيّف مع الوضع".

وفي ظلّ ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة أسرع بمرّتَين مقارنة بالمعدّل العالمي، أشار باحثون في "معهد برشلونة للصحة العالمية" إلى أنّ في إمكان نظام تحذير من الطوارئ أن يساعد في الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً كبار السنّ، قبيل موجات الحرّ التي تمثّل خطراً عليهم. يُذكر أنّ صيف عام 2024 كان الأشدّ حرارة في تاريخ أوروبا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس، خدمة مراقبة تغيّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

وبيّنت الدراسة أنّ "أوروبا شهدت صيفاً قاتلاً بصورة استثنائيية في عام 2024، مع أكثر من 60 ألف وفاة مرتبطة بالحرّ، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي (للوفيات) على مدى مواسم الصيف الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 181 ألفاً". وقد توصّل الباحثون في "معهد برشلونة للصحة العالمية" إلى هذا الرقم عبر تحليل بيانات الوفيات بمناطق في 32 بلداً أوروبياً، شملت 539 مليون نسمة.

وتأتي حصيلة صيف عام 2024، مع 62 ألفاً و775 وفاة، أعلى بنسبة 25% من العدد المسجَّل في صيف عام 2023 البالغ 50 ألفاً و798 وفاة، وفقاً لأرقام الدراسة التي خضعت للمراجعة أخيراً، غير أنّ هذه الحصيلة ما زالت أقلّ من تلك التي سجّلت 67 ألفاً و873 وفاة في صيف عام 2022.

وقد وقعت الوفيات المقدّرة، بثلثَيها، في دول جنوب أوروبا. وسجّلت إيطاليا، التي تضمّ أكبر نسبة من كبار السنّ في القارة، أعلى معدّل وفيات مطلق في كلّ صيف مع نحو 19 ألف وفاة. يُذكر أنّ إيطاليا شهدت ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة، طوال فصول الصيف الثلاثة منذ عام 2022 وحتّى صيف عام 2024، وقد تلت إيطاليا كلّ من إسبانيا وألمانيا، لتُسجَّل أكثر من ستّة آلاف وفاة.

لكنّ ثمّة مصادر عدم يقين عدّة في هذا النوع من الدراسات قد تقود لوصف هذه الأرقام بأنّها غير "نهائية ودقيقة"، بحسب خانوس. ومع أخذ مصادر عدم اليقين هذه في عين الاعتبار، قدّمت دراسة "معهد برشلونة للصحة العالمية" تقديرات فضفاضة أكثر تراوحت ما بين 35 ألف وفاة و85 ألفاً. ويصعب تحديد عدد الأشخاص الذين قضوا من جرّاء ارتفاع درجات الحرارة، نظراً إلى أنّه من النادر أن يُسجَّل الحرّ سبباً لوفاة ما.

ولدى أخذ عدد سكان البلد في الحسبان، يتّضح أنّ اليونان سجّلت أعلى معدّل وفيات بلغ 574 شخصاً من كلّ مليون نسمة، تلتها بلغاريا ثمّ إسبانيا. ويُعتقد أنّ صيف العام الحالي كان الأكثر حراً في بلدان، من بينها إسبانيا والمملكة المتحدة. والأسبوع الماضي، قدّر تحليل عاجل أن تغيّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية مسؤول عن 16 ألفاً و500 وفاة في صيف عام 2025، علماً أنّ هذا العدد يشمل فقط الوفيات في المدن الأوروبية.

وإلى جانب تأثيراته المباشرة مثل ضربات الشمس والجفاف، يساهم الحرّ في مجموعة واسعة من المشكلات الصحية التي قد تؤدّي إلى الوفاة مثل النوبات القلبية والجلطات والمشكلات التنفسية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)