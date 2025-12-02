أكثر من 1200 قتيل جراء الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند

تُسابق فرق الطوارئ الزمن للوصول إلى الناجين وانتشال المزيد من الجثث، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي شهدتها إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند الأسبوع الماضي 1200 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين.

وغمرت المياه مساحات شاسعة عقب أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، مما خلف آلاف العالقين، الذين تشبث كثيرون منهم بأسطح المنازل في انتظار الإنقاذ. وأعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 1230 شخصاً على الأقل، منهم 659 في إندونيسيا، و390 في سريلانكا، و181 في تايلاند.

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضرراً، يواجه رجال الإنقاذ صعوبات جسيمة في الوصول إلى القرى في جزيرة سومطرة، حيث جرفت المياه الطرق وانهارت الجسور. ولا يزال 475 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد. وجرى نشر مروحيات وقوارب، لكن المسؤولين حذروا من أن سوء الأحوال الجوية وتضرر البنية التحتية يعوقان العمليات.

وأعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقيادة الجيش تواصل تمشيط المناطق المدمرة بحثاً عن 352 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ديتوا. وفي مدينة كاندي بوسط سريلانكا، يعاني السكان من انقطاع المياه، إذ يعتمدون على المياه المعبأة التي يجمعونها من الينابيع الطبيعية. وتحذر السلطات من أن الأوضاع قد تتفاقم مع توقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتسبّبت تقلبات جوية متفرقة في هطول أمطار غزيرة على جزيرة سريلانكا وأجزاء واسعة من سومطرة الإندونيسية وجنوب تايلاند وشمال ماليزيا خلال الأسبوع الماضي. وتشهد معظم أجزاء المنطقة حالياً الموسم الماطر، لكن تغيّر المناخ يتسبب بهطول أمطار أكثر غزارة وبعواصف أكثر شدّة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنشر فرق استجابة سريعة وترسل إمدادات حيوية إلى المنطقة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لصحافيين في جنيف إن الوضع يعد بمثابة "تذكير آخر لكيفية تسبب تغير المناخ بظروف طقس أكثر حدة وتكراراً وبتداعيات كارثية".

ودفعت الأمطار الغزيرة السكان إلى البقاء فوق أسطح منازلهم، في انتظار إنقاذهم بقوارب أو مروحيات، كما عُزلت قرى بأكملها عن المساعدات.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)