أكثر من 1200 قتيل جراء الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند

بيئة
مباشر
02 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
بحيرة سنيغاراك مغطاة بالركام بعد فيضانات، 2 ديسمبر 2025 (الأناضول)
مياه الفيضانات تغمر كولومبو بسريلانكا، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا وسريلانكا، 2 ديسمبر و30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تجاوز عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند 1200 شخص، مع فقدان أكثر من 800 آخرين، حيث غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات شاسعة، مما أدى إلى عزل آلاف الأشخاص.
- تواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة في إندونيسيا بسبب تضرر البنية التحتية، بينما تواصل فرق الإنقاذ في سريلانكا البحث عن المفقودين وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع.
- منظمة الصحة العالمية تنشر فرق استجابة سريعة وتقدم إمدادات حيوية، مؤكدة أن تغير المناخ يساهم في زيادة حدة وتكرار الأحوال الجوية القاسية.

تُسابق فرق الطوارئ الزمن للوصول إلى الناجين وانتشال المزيد من الجثث، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي شهدتها إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند الأسبوع الماضي 1200 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين.

وغمرت المياه مساحات شاسعة عقب أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، مما خلف آلاف العالقين، الذين تشبث كثيرون منهم بأسطح المنازل في انتظار الإنقاذ. وأعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 1230 شخصاً على الأقل، منهم 659 في إندونيسيا، و390 في سريلانكا، و181 في تايلاند.

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضرراً، يواجه رجال الإنقاذ صعوبات جسيمة في الوصول إلى القرى في جزيرة سومطرة، حيث جرفت المياه الطرق وانهارت الجسور. ولا يزال 475 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد. وجرى نشر مروحيات وقوارب، لكن المسؤولين حذروا من أن سوء الأحوال الجوية وتضرر البنية التحتية يعوقان العمليات.

الرئيس الإندونيسي يتفقد مطعم لإغاثة ضحايا الفيضانات، 1 ديسمبر 2025 (Getty)
بيئة
التحديثات الحية

فيضانات آسيا... أكثر من ألف قتيل وجهود الإغاثة مستمرة

وأعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقيادة الجيش تواصل تمشيط المناطق المدمرة بحثاً عن 352 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ديتوا. وفي مدينة كاندي بوسط سريلانكا، يعاني السكان من انقطاع المياه، إذ يعتمدون على المياه المعبأة التي يجمعونها من الينابيع الطبيعية. وتحذر السلطات من أن الأوضاع قد تتفاقم مع توقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتسبّبت تقلبات جوية متفرقة في هطول أمطار غزيرة على جزيرة سريلانكا وأجزاء واسعة من سومطرة الإندونيسية وجنوب تايلاند وشمال ماليزيا خلال الأسبوع الماضي. وتشهد معظم أجزاء المنطقة حالياً الموسم الماطر، لكن تغيّر المناخ يتسبب بهطول أمطار أكثر غزارة وبعواصف أكثر شدّة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنشر فرق استجابة سريعة وترسل إمدادات حيوية إلى المنطقة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لصحافيين في جنيف إن الوضع يعد بمثابة "تذكير آخر لكيفية تسبب تغير المناخ بظروف طقس أكثر حدة وتكراراً وبتداعيات كارثية".

ودفعت الأمطار الغزيرة السكان إلى البقاء فوق أسطح منازلهم، في انتظار إنقاذهم بقوارب أو مروحيات، كما عُزلت قرى بأكملها عن المساعدات.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
الفلسطينية بيسان شعبان الناجية من عائلتها (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

بيسان شعبان.. الناجية الوحيدة من مجزرة عائلتها في غزة

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية بواشنطن، نوفمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

وزيرة الأمن الداخلي تدعو ترامب لفرض حظر سفر كامل على "القتلة"

التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

لاجئون صوماليون يعودون إلى بلدهم هرباً من الفقر والبطالة في اليمن