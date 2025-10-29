- شهدت ريو دي جانيرو أعنف عملية للشرطة في تاريخ البرازيل، حيث قُتل 119 شخصاً في حملة ضد عصابات المخدرات، مما أثار صدمة الرئيس لولا دا سيلفا وغضب السكان. - استهدفت العملية عصابة "كوماندو فيرميليو" بمشاركة 2500 عنصر شرطة، ووصفها حاكم الولاية بالناجحة، بينما أعرب الرئيس عن صدمته لعدد القتلى وعدم علم الحكومة الفيدرالية مسبقاً. - تأتي الأحداث قبل مؤتمر "كوب 30"، مما أثار إدانات دولية ودعوات لتحقيقات سريعة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

أعلنت السلطات في البرازيل، اليوم الأربعاء، أنّ 119 شخصاً على الأقلّ قُتلوا في مدينة ريو دي جانيرو جنوب شرقي البلاد، في أعنف حملة للشرطة في تاريخ البلاد. وقد أثارت الحصيلة "صدمة" الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وقد واصل سكان المدينة انتشال الجثث، وسط بكاء وغضب، غداة عملية أمنية استهدفت إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد.

وبعد الإعلان عن وفاة نحو 60 شخصاً، أمس الثلاثاء، أشارت سلطات ريو دي جانيرو إلى "حصيلة أولية" لا تقلّ عن 119 قتيلاً؛ 115 مشتبهاً فيهم، وأربعة من رجال الشرطة. من جهته، أحصى مكتب المحامي العام، وهي وكالة حكومية في ريو دي جانيرو تقدّم المساعدة القانونية للفئات الأكثر ضعفاً، ما لا يقلّ عن 132 قتيلاً.

الصورة من عملية الشرطة في ريو دي جانيرو، البرازيل، 28 أكتوبر 2025 (ماورو بيمنتل/ فرانس برس)

وتُعدّ المداهمات، التي نُفذت أمس الثلاثاء، ضدّ شبكات تهريب المخدرات في مجمّعين سكنيين ضخمين لمدن الصفيح في شمال المدينة، هما كومبليكسو دا بينيا وكومبليكسو دو أليماو، أشبه بتذكير صارخ بقوّة عصابات الجريمة المنظّمة في البرازيل، إلى جانب أنّها تطرح تساؤلات جدية حول أساليب الشرطة.

وانتشل سكان ريو دي جانيرو، اليوم الأربعاء، عشرات الجثث من غابة في أعلى حيّ كومبليكسو دا بينيا، ثمّ وُضعت بالقرب من أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المجمّع، وفقاً لمشاهدات وكالة فرانس برس.

#Brazil: Following the deadliest police operation in Rio de Janeiro's history, we call for comprehensive & effective reform of policing methods.



Violations cannot go unpunished.



Proper accountability processes must lead to truth and justice to avoid further impunity & violence.… pic.twitter.com/ygdHcV4Mea — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 29, 2025

وفي التفاصيل، شهد أمس الثلاثاء أكبر عملية للشرطة على الإطلاق في المدينة، إذ حشدت 2500 عنصر ضدّ "كوماندو فيرميليو"، الجماعة الإجرامية الرئيسية في ريو دي جانيرو التي تعمل في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان. وبعد أكثر من عام من التحقيقات و113 عملية اعتقال، أتت العملية "ناجحة"، بحسب توصيف الحاكم اليميني لولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو.

لكنّ الرئيس اليساري لولا دا سيلفا أبدى من جهته "صدمته" إزاء عدد القتلى، وفقاً لما نقل وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي الذي أشار إلى أنّ الحكومة الفيدرالية في برازيليا "لم تكن على علم مسبق بالعملية".

🔴 Gobernador Bolsonarista genera una guerra en Río de Janeiro:



Río de Janeiro amaneció bajo humo y fuego. No era un incendio ni una protesta: era una operación policial que dejó 64 muertos y 81 detenidos en los cerros del Alemão y la Penha. El gobernador Cláudio Castro la llamó… pic.twitter.com/mj4Q9fCHAV — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) October 29, 2025

البرازيل قبل أيام من "كوب 30"

وقبل أيام من استضافة قادة العالم في بيليم بمنطقة الأمازون، للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30)، وجدت البرازيل نفسها أمام إحدى أكثر المحطات دموية في تاريخها الحديث. وأثارت حوادث أمس الثلاثاء إدانات دولية، ولعلّ أبرز تلك المواقف "الصدمة" التي عبّرت عنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد دعت إلى "تحقيقات سريعة" في هذا الشأن. بدورها، رأت أكثر من 30 منظمة دولية غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، أنّ ريو دي جانيرو مدينة غارقة في "حالة رعب"، بسبب عملية الشرطة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ أعنف تدخّل سابق للشرطة في تاريخ البرازيل يعود إلى ما قبل 33 عاماً، تحديداً إلى عام 1992، عندما قُتل 111 سجيناً أثناء قمع أعمال شغب في سجن كارانديرو، بالقرب من ساو باولو. وأمس الثلاثاء، سادت الفوضى أجزاء كبيرة من مدينة ريو دي جانيرو التي تجذب ملايين السياح سنوياً. وقد عُلّقت العملية التعليمية في المدارس، وتعطّلت المواصلات العامة بصورة كبيرة، وتقطّعت السبل بآلاف السكان الذين لم يتمكّنوا من العودة إلى منازلهم. واليوم الأربعاء، عادت الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

(فرانس برس، العربي الجديد)