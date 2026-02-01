- عودة آلاف العائلات الأفغانية من إيران وباكستان إلى باميان وسط أفغانستان، حيث يواجهون ظروفاً معيشية صعبة ونقصاً في الخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة سكانية بنسبة 10% في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية. - تمكنت بعض العائلات من الحصول على مساكن جديدة بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن هذه المنازل تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء. - يواجه السكان تحديات يومية مثل التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى العمل أو المدارس، ويعبرون عن أملهم في تحسين الظروف المعيشية من خلال خطط حكومية مستقبلية.

عادت عائلات أفغانية متواضعة الحال من إيران قسراً، بعدما كانت قد بنت لنفسها حياة هناك، لتجد ظروفاً معيشية صعبة في باميان وسط أفغانستان من دون خدمات أساسية، وقد مُنحت بعد أشهر منازل بعيدة عن المرافق الضرورية؛ من مدارس ومتاجر ومستشفيات. يُذكر أنّ سبعة آلاف أفغاني عادوا، منذ عام 2021، إلى باميان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة، وفقاً للمسؤول المحلي لدى وزارة اللاجئين في حكومة حركة طالبان فاضل عمر رحماني.

وكانت إيران كما باكستان قد دفعتا، منذ سبتمبر/ أيلول 2023، أكثر من خمسة ملايين لاجئ أفغاني إلى العودة إلى بلادهم رغماً عنهم، وفقاً لبيانات أخيرة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وهو ما مثّل زيادة بنسبة 10% في عدد سكان أفغانستان دفعة واحدة، وفقاً لنائبة رئيس المنظمة في أفغانستان موتيا إيزورا ماسكون. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ التعامل مع تدفّق سكاني بهذه الكثافة لا بدّ من أن يكون صعباً على أيّ بلد، فكيف بأفغانستان.

نعمة الله راهش (38 عاماً) وزوجته مرضية من بين العائدين إلى أفغانستان من إيران، علماً أنّ أصولهما تعود إلى منطقة جبلية فقيرة في باميان وسط البلاد. في إيران، عمل نعمة الله ومرضية في البناء والخياطة، على التوالي، وذلك على مدى خمسة أعوام، مستفيدَين من الاقتصاد الأكثر ازدهاراً من اقتصاد بلادهما. ويروي نعمة الله لوكالة فرانس برس أنّ إيران أرغمتهما على العودة في عام 2024، وذلك من خلال "رفض السماح لنا بتسجيل ابننا في المدرسة، وفرض مبلغ كبير من المال يتعذّر علينا جمعه من أجل تمديد فترة صلاحية مستنداتنا الرسمية".

وأخيراً، وجد نعمة الله لعائلته مسكناً مؤقتاً لدى أحد الأقرباء. ويقول الرجل، الذي يعمل مياوماً في السوق راهناً: "مكثنا لمدّة شهرَين في منزل (آخر)، غير أنّ الإيجار أخذ يرتفع ولم يعد بإمكاننا تسديده". يُذكر أنّ تحقيقاً للمنظمة الدولية للهجرة بيّن أنّ 11% فقط من الأفغان البالغين وجدوا وظيفة بدوام كامل لدى عودتهم إلى بلادهم، ولا سيّما من إيران وباكستان. واليوم، يعبّر نعمة الله عن سعادته لتمكّنه أخيراً، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، من توفير منزل خاص لعائلته. يتابع: "نعيش بهدوء هنا. لم نعد نواجه قلق نهاية الشهر لتسديد بدل الإيجار".

الصورة في المشروع السكني الجديد المخصّص للعائدين إلى أفغانستان، باميان، 20 يناير 2026 (وكيل كوهسار/ فرانس برس)

وكانت 30 عائلة لاجئة، تتكوّن من 174 فرداً بالإجمال، قد تمكّنت من الحصول على مساكن جديدة بعد عودتها إلى أفغانستان بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علماً أنّها رُحّلت بصورة أساسية من إيران، وذلك بنسبة 83%، فيما النسبة المتبقية (17%) من باكستان. وتلك المنازل، التي حُدّدت مساحة كلّ واحد منها بخميسن متراً مربّعاً، شُيّدت على أراضٍ منحتها سلطات حركة طالبان، مع العلم أنّ كلّ عائلة شاركت في بناء منزلها وتلقّت مبلغاً مالياً من المفوضية لقاء عملها.

وتستفيد من برنامج الإيواء المذكور عشر نساء يُعِلنَ عائلاتهنّ، من بينهنّ عارفة إبراهيمي (45 عاماً) العائدة من إيران، التي كانت تخشى أن تُرمى في الشارع بعدما تخلّى عنها زوجها. تقول عارفة، من صالون بيتها الذي يبدو شبه عارٍ فيما يتحلّق أولادها حول مدفأة، لوكالة فرانس برس: "أنا سعيدة اليوم لأنّ هذا المنزل لي، حتى مع عدم توفّر كلّ المنشآت الأساسية".

وإلى جانب منزلها، تملك كلّ عائلة الأرض التي شُيّد عليها. في هذا الإطار، تلفت المساعدة في إدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أفغانستان أمايا ليزيرتوا إلى أنّ "هذا الأمر كان جوهرياً بالنسبة إلينا، لأنّ حقوق الملكية تمنح الأمان لكلّ هؤلاء الأشخاص".

وفيما تتنقّل عارفة في منزلها، الذي انتهت من تشييده للتوّ، تقول بأسف: "لا يوجد حمام. هذه المنازل (من ضمن البرنامج) مجهّزة بالحدّ الأدنى بحمامات في خارجها"، مشيرةً إلى أنّها "أضيق من أن يُثبّت دشّ فيها".

وكان المسؤول عن المشروع لحساب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجاي سينغ قد أفاد، في هذا الخصوص، بأنّ تصميم هذه المساكن يتوقّف على السلطات المحلية في أفغانستان، ومن ثم لا علاقة للوكالة الأممية بذلك. لكنّه اشار إلى إمكانية أن تبني العائلات حمّامات بنفسها، مع العلم أنّ المنازل ما زالت حتى الآن غير موصولة بشبكة المياه ولا تملك بئراً، في منطقة يطلق عليها السكان المحليون اسم "السفح الجاف"، بالإضافة إلى خلوّها من أيّ مساكن أخرى أو متاجر.

وتأتي الأراضي التي خصّصتها الحكومة الأفغانية لهذا الحيّ الجديد بعيدة عن حدود مدينة باميان التي ينتمي سكانها بغالبيتهم إلى طائفة الهزارة الشيعية، التي لطالما استهدفها تنظيم داعش بهجمات وتفجيرات دامية، بالإضافة إلى أنّ حركة طالبان عمدت في عام 2001 تمثالَين عملاقَين لبوذا.

في هذا الإطار، لا يخفي السكان أنّ مياه الشرب التي يشترون منها عشرة ليترات حين تعبر شاحنة صهريج في المكان، ثمنها أغلى ممّا هو عليه في العاصمة كابول. وفي خلال كلمة ألقاها نعمة الله راهش باسم السكان لدى تدشين المجمّع قبل أيام، متوجّهاً إلى المعنيّين، قال: "شكراً على المنازل. نحن ممتنّون. لكن لا تنسوا المياه و(ثمّة حاجة كذلك إلى) مدرسة وعيادات وشبكة اتصالات خلوية"، وهذه كلّها خدمات غير متوفرّة في الوقت الراهن.

من جهته، قال المسؤول المحلي لدى وزارة اللاجئين في حكومة حركة طالبان: "نخطّط لتوسيع شبكة المياه، غير أنّه يتحتّم على العائلات المعنيّة في الوقت الحاضر تأمين إمداداتها بنفسها". أضاف رحماني: "لدينا أمر مباشر من قائدنا الأعلى (هبة الله أخوند زاده) ببناء مدارس وعيادات".

في انتظار ذلك، يتحتّم على نعمة الله السير على قدمَيه لمدّة ساعتَين على طريق ترابي وعر، بين جبال قاحلة، قبل أن يستقلّ وسيلة نقل تقلّه إلى عمله أو إلى السوق. وهذا ما سوف تقوم به عارفة، لاصطحاب أولادها إلى أقرب مدرسة تبعد أربعة كيلومترات عند انتهاء العطلة الشتوية. وتردف: "سوف يتحتّم عليّ إيقاظ أولادي باكراً جداً وسط البرد".

(فرانس برس، العربي الجديد)