أفغانستان: حكومة طالبان تحل مئات النزاعات الأسرية

- أعادت حكومة طالبان إحياء مجلس "اللويا الجرغا" بالتعاون مع شيوخ القبائل والعلماء لحل النزاعات وإرساء العدالة الاجتماعية، مما ساهم في تسوية مئات القضايا في أفغانستان وتحويل الخلافات إلى حلول سلمية. - بعد استعادة طالبان للحكم، أصدرت قراراً بمنع الانتقام، مما دفع الأطراف المتخاصمة إلى اللجوء إلى المحاكم وآليات المصالحة، حيث تم حل 120 قضية في ولاية جوزجان وحدها. - تسعى وزارة الحدود والقبائل إلى تنفيذ تعليمات زعيم الحركة لحل العداءات الأسرية والقبلية، مما ساهم في تراجع الانتقام القبلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

أحيت حكومة طالبان الأفغانية بالتعاون مع شيوخ القبائل والعلماء مجلس "اللويا الجرغا" القبلي، وهو تقليد اجتماعي محلي قديم لحل النزاعات وإرساء العدالة الاجتماعية، ونجحت في تسوية مئات القضايا في أنحاء البلاد.

شهدت أفغانستان خلال أكثر من أربعة عقود من الحروب والصراعات المسلحة تصاعداً كبيراً في العداءات والنزاعات الأسرية والقبلية التي خلفت آثاراً اجتماعية عميقة، وأدت حالة الفوضى الأمنية وضعف النظام القضائي في مقابل سيادة الأعراف القبلية، إلى انتشار ثقافة الانتقام المباشر بدلاً من اللجوء إلى القانون، ما حوّل خلافات كثيرة إلى صراعات طويلة الأمد دمّرت حياة عائلات عدة، وأضرّت بالنسيج الاجتماعي.

وبعدما استعادت حركة طالبان الحكم في أغسطس/ آب 2021، تغيّر المشهد الاجتماعي في شكل ملحوظ إثر إعلان زعيمها قرار منع الانتقام وألزم الأطراف المتخاصمة باللجوء إلى المحاكم والجهات الشرعية وآليات المصالحة بدلاً من تصفية الحسابات بالقوة، ما أوقف سلاسل الثأر في عدد كبير من المناطق ودفع الكثير من الخصوم إلى قبول حلول سلمية، خصوصاً في ظل اقتناع أطراف النزاع بأن الانتقام لم يعد قائماً في ظل الوضع الحالي، وأن المصالحة باتت الخيار الأكثر واقعية.

وتؤكد حكومة ولاية جوزجان (شمال) حلّ 120 قضية عداء ونزاع قبلي وأسري بوساطة مسؤولين في الحكومة والقبائل والعلماء وشيوخ العشائر في الأشهر التسعة الماضية، وهو ما رحب به مواطنون ومعنيون مباشرون بالنزاعات خصوصاً.

ويقول جليل الله عبد الرحمن، أحد سكان جوزجان، لـ"العربي الجديد": "تفشت سيئات كثيرة بسبب هذه المعضلة الاجتماعية، إذ كان المتنافسون والأعداء يقتل بعضهم بعضاً، وتركت أسر كثيرة منازلها وأعمالها وتخلت عن علاقاتها وقبائلها بسبب هذه العداءات. وعلى سبيل المثال سكن في قريتنا شخص له خمسة أبناء كان وضعه المادي جيداً جداً وعمل أبناؤه في التجارة، وفي سبتمبر/ أيلول 2021 تشاجر أحد أبنائه مع تاجر، وحاول أن يخيفه بواسطة مسدس، ثم أطلق النار على التاجر وقتله وهرب مع إخوته وأبيه إلى مكان مجهول وتوقفت تجارة العائلة. وحاولت أسرة الضحية وقبيلته الانتقام فتدخلت الزعامة القبلية لحل المعضلة من دون أن تنجح في ذلك، وبعد عام من سيطرة طالبان على الحكم عاد الوالد من مكان مجهول وقدم طلباً للحكومة المحلية بأن تتدخل لحل العداء مع أسرة القتيل التي لم تستطع بدورها أن تنتقم لأن حكومة طالبان منعت ذلك، وهي لجأت أيضاً إلى الحكومة وطالبتها بالتدخل مع أسرة القاتل في القضية، وهو ما فعلته الحكومة بالتعاون مع الزعامة القبلية، إذ قررت أن تعطي أسرة القاتل قطعة أرض وبعض المال. ولولا جهود الحكومة لحل القضية لكان قتِل أشخاص كثيرون لأن أسرة المقتول كانت قوية وأرادت الانتقام من أي شخص من أسرة القاتل، ومن حسن الحظ أن القضية حُلّت قبل أن تتدهور الأمور إلى درجة يصعب حلها في ظل التعقيدات الكبيرة التي تواجهها الحلول".

وكانت وزارة الحدود والقبائل أعلنت في بداية العام الماضي أنها حلّت 210 حالات عداء في أفغانستان خلال عام 2024، علماً أن بعض القضايا عادت لسنوات طويلة وبعضها لعقود، وقد أنهيت سلمياً. وأكدت أنها تسعى إلى تنفيذ التعليمات التي أصدرها زعيم الحركة والخاصة، باستخدام كل السبل المتاحة، لحل العداءات الأسرية والقبلية، حتى إذا ارتبط حل القضايا بتسويات مالية لا يستطيع المعنيون دفعها، إذ توفرها بنفسها لهم.

الصورة تتعاون الحكومة الأفغانية مع القبائل اليوم لمعالجة النزاعات، 23 أغسطس 2021 (Getty)

بدورها، تبذل الزعامة القبلية جهوداً حثيثة لحل المشكلات والعداءات الأسرية، وتشيد بالدور "الرائع والأساسي للحكومة، خصوصاً أنه يرتكز على الشورى والتفاهم وليس على القهر، ويظهر الاهتمام الفعلي بمعالجة جذور الكراهية والخصومة". ويقول الزعيم القبلي في ولاية بكتيا (جنوب)، محمد سعيد كربز، لـ"العربي الجديد": "رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها أفغانستان يعتبر ملف المصالحة الاجتماعية من بين القضايا الأبرز التي شهدت تطوراً ملموساً أخيراً. وساهم ذلك في تراجع الانتقام القبلي، وتفعيل الدور القبلي، وتعزيز جهود الحكومة والقبائل والعلماء في تهدئة الأوضاع وتقوية الاستقرار الاجتماعي، ما يمنح الأسر أملاً أكبر في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً".

يضيف: "عند إعلان حل مشكلة يشعر الجميع براحة وسرور، خصوصاً أفراد الأسر المعنية بالنزاعات القائمة التي يعرفون أنها قد تقضي على حياة أشخاص كثيرين منها. وتستمر الجهود لحل النزاعات الأسرية القبلية في كل ربوع أفغانستان، وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بها".