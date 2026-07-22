أفغانستان تواصل البحث عن المفقودين جراء الفيضانات

- تستمر جهود الإغاثة في ولاية نورستان بأفغانستان بعد الفيضانات التي دمرت الطرق وأعاقت الوصول إلى المناطق المتضررة، مع تسجيل 23 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً، بينما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. - تتضمن التحديات الرئيسية انهيار الطرق واستمرار الأمطار، مما يعوق الوصول إلى المناجم الجبلية حيث يُعتقد أن عمالاً قد لقوا حتفهم، بينما تم العثور على بعض المفقودين أحياء. - وصلت فرق الإغاثة والمتطوعون من أنحاء أفغانستان، مع توفير المواد الأساسية والخيام، لكن القلق يظل قائماً بشأن مصير المفقودين.

تستمر أعمال الإغاثة والبحث عن المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مناطق في ولاية نورستان شرقي أفغانستان، يومي الاثنين والثلاثاء. وتعرقلت أعمال الإغاثة نسبيا نتيجة تدمير الطرقات الرئيسية واستمرار الأمطار والفيضانات بنسبة أخف حتى وقت متأخر من مساء أمس. وفقا للناطق باسم الحكومة المحلية في ولاية نورستان فريدون صميم، في تصريح صحافي، مشيرا إلى أنه لا يمكن حتى الآن تحديد الحصيلة النهائية والدقيقة لأعداد القتلى والمفقودين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه فرق الإغاثة في الوصول إلى المناطق المتضررة؟ هل هناك تقديرات أولية لعدد العمال الذين كانوا يعملون في المناجم وقت وقوع الفيضانات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح صميم أن المنطقة تضم مناجم في أعماق الجبال، وكان يعمل بداخلها عمال وقت وقوع الفيضانات، مشيرا إلى عدم استبعاد أن يوجد قتلى بين العمال نتيجة انهيار الجبال، قائلا: "لم يجر الوصول إلى تلك المناطق بسبب انهيار الطرق واستمرار الأمطار والفيضانات؛ بالتالي الحصيلة النهائية لأعداد القتلى ستتضح فيما بعد". مضيفا أن بعض المفقودين جرى العثور عليهم أحياء بعد أن هربوا إلى الجبال وقت الفيضانات وما زال بعضهم بين المفقودين، قائلا: "لا نعرف مصيرهم حتى الآن، والحصيلة الرسمية للقتلى 23 قتيلا وأكثر من 70 جريحا". وتضمّنت قائمة المفقودين عددا من السياح وجرى العثور على جثامين اثنين منهم، موضحا أن الحكومة ليست لديها إحصائية لأعداد السياح الذين كانوا في المنطقة عند وقوع الفيضانات.

في الأثناء، وصلت أعداد من المتطوعين وفرق الإغاثة من مختلف مناطق أفغانستان، كما بدأت المؤسسات الخيرية المحلية وأثرياء البلاد في نقل الإغاثات الأولية والخيام إلى المنطقة المنكوبة، علاوة على أن الهلال الأحمر الأفغاني وهيئة مواجهة الكوارث والأزمات قد نقلت مواد أولية كافية للمنطقة المنكوبة جراء الفيضانات.

بيئة مصرع العشرات في فيضانات تضرب أفغانستان

وفي هذا الشأن، يقول أحد سكان مديرية واما التي وقعت فيها الفيضانات شاهد الله لـ"العربي الجديد" إن المعضلة الأساسية ليست أماكن الإيواء ولا المواد الغذائية والأدوية فقد وصلت تلك المواد إلى المنطقة ومتوفرة، الحكومة لم تقصر، والأثرياء والمؤسسات المحلية أوصلوا كل ما يحتاج إليه المتضررون، إنما المعضلة الأساسية هي قضية المفقودين، مشيرا إلى أن عشرات المفقودين لا يعرف مصيرهم وهو ما جعل الناس في قلق دائم.

وفي وقت سابق أكد الناطق باسم هيئة الكوارث والأزمات الأفغانية، قاري تاج محمد، أن 23 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات، موضحا أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة، خاصة أن عددا من المواطنين لا يزال في عداد المفقودين، وعمليات الإغاثة والإنقاذ لا تزال متواصلة. مؤكدا أن الفيضانات الجارفة أيضا أدت إلى تدمير أكثر من 20 منزلا و70 محلا تجاريا، علاوة على تدمير 40 فندقا، و40 سيارة وحافلة. وتوقعت الأرصاد الجوية هطول الأمطار الغزيرة في عدد من الولايات الشرقية، وطلبت من المواطنين توخي الحذر.