أعياد الأميركيين في عهد ترامب... أطباق طعام أرخص وهدايا أقل

تتوقع عائلات كثيرة في أنحاء الولايات المتحدة أن تكون العطلات أكثر تكلفة هذا العام، وبالتالي أن يكون شغفها أقل بالعائلة والطعام. واللافت أن بعض هذه العائلات عانت مباشرة من التأثيرات السلبية الكبيرة للإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، ونتج من فشل الكونغرس، بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، في الاتفاق على ميزانية تمويل الحكومة قبل 30 سبتمبر الماضي. وتجاوزت خسائر الإغلاق الحكومي 11 مليار دولار، وحرم نحو مليون موظف فيدرالي من رواتبهم وتعطّلت برامج الغذاء للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وانتهى الإغلاق الحكومي بانشقاق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن قيادة حزبهم، ما سمح بتمرير حزمة التمويل المؤقتة المحددة فترتها حتى 30 يناير/ كانون الثاني المقبل، ثم وقع الرئيس دونالد ترامب قانون إنهاء الإغلاق في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أوحى بانفراج في الواقع المعيشي الصعب السائد، لكن كثيرين يشعرون بتزايد الإحباط والغضب من السياسات الاقتصادية للجمهوريين. وتشير تقارير إلى أن الغرق في المشاكل يسبب تصاعد العنف، بخاصة العنف المنزلي وتعاطي المخدرات.

وإذا كان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قال إن "الجمهوريين وترامب يتجاهلون أزمة تفاقم تكاليف المعيشة"، لمس أميركيون كثيرون هذا الواقع خلال تسوقهم أخيراً لعشاء عيد الشكر. ونقل موقع "ناشيونال بابليك راديو" عن متسّوق يدعى ستيف بوسي خلال بحثه عن منتجات ألبان في سوبر ماركت بماساتشوستس قوله: "الوضع مختلف هذا العام. مع التضخم وارتفاع أسعار البيض والجبن ومواد أخرى، الأمر مُثير للسخرية".

يعمل ستيف في منظمة للمحاربين القدامى، وزوجته في رعاية الأطفال، وهما حصلا على وظيفة ثانية أخيراً لكنهما لا يزالان غير قادرين على تغطية نفقاتهما. ومن أجل عشاء عيد الشكر جلبا ديكاً رومياً وأطعمة معلبة، وقال إنهما يكافحان لتوفير ما تبقى من مستلزمات، ما يؤثر على معنوياتهما في الأعياد. ويؤكد ستيف أنه يحاول فقط البقاء على قيد الحياة، و"هذه حال محاربين قدامى كثيرين أعمل معهم بعدما انقطعت مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفيدرالية خلال الإغلاق الحكومي، والضغط بدأ يظهر الآن".

وفي نيويورك، قالت روزيتا سافانا: "لم أتلقَ سوى نصف حصتي الاعتيادية من مدفوعات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية خلال الإغلاق الحكومي، وتراكمت علي فواتير طبية إضافية، لذا كان عشاء عيد الشكر لعائلتي أخف من المعتاد. اعتمدنا على الدجاج لأنه أرخص، ولم أخبز الكعك والفطائر كما العادة. اعتمد على متجر طعام محلي لشراء أطباق جانبية، لكنني أعلم أنه لا يمكن ضمان بقاء أي شيء. وفي المرحلة التالية سأقلل الهدايا، وسيحصل كل من أطفالي الثلاثة على هدية صغيرة واحدة فقط، فلا مفر من ذلك لأنني لا أستطيع تحمّل تكلفتها".

وفي بنسلفانيا، قالت بوني غرين التي انخفض دخلها إلى النصف بعدما خسرت وظيفتها في المؤسسة الوطنية للعلوم بقرار اتخذته إدارة كفاءة الحكومة التي أنشأها ترامب، لكنها لا تزال تحتفظ بوظيفتها أستاذة في جامعة إيست سترودسبيرغ: "لم يعد مبلغ كبير من المال موجوداً في حياتي، وهذا أمر صعب أجبرني على إجراء تغييرات كبيرة هذا العام. ألغيت هدايا، ولم أزيّن منزلي كما أفعل عادة، وستكون قائمة طعامي في العطلات أكثر تواضعاً، وتتضمن أطباقاً يُمكن أن أعدها بمكونات رخيصة".

تابعت بوني: "يقول بعض أصدقائي إن الوضع الاقتصادي أفضل من أي وقت، لكن ذلك ليس حالي. وفي كل الأحوال لا أزال أشعر بأنني محظوظة مقارنة بآخرين، بخاصة الطلاب ذوو الدخل المحدود في الجامعة التي بات مخزن الطعام فيها يُنتج نحو ضعف طاقته الاستيعابية. وأسمع أنّ طلاباً يعانون من ضائقة مالية شديدة لدرجة أنهم قد يضطرون إلى ترك الدراسة قبل أن يحصلوا على شهاداتهم، ما قد يُعرّض مستقبلهم المهني لخطر".

وأنشأت بوني التي أمضت حياتها المهنية في البحث عن سبل لتحسين النتائج التعليمية للطلاب المحرومين، صندوقاً للمنح الدراسية هذا الخريف من أجل مساعدة طلاب نفدت أموالهم، وهم يوشكون على التخرج. وقالت: "ستكون مأساة لا توصف بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب، وحتى الآن جمعت المؤسسة ما يكفي لإبقاء طالب واحد حتى التخرج، لكن هناك عشرات آخرون، وشخصياً خفضت نفقاتي خلال العطلات لكنني زدت تبرعاتي لدعم المؤسسة".