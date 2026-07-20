- طالب أربعون عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة ترامب بتوضيحات حول سياسات وكالة "آيس" بعد حادثتي إطلاق نار قاتلتين، مشددين على ضرورة ألا تأتي جهود تطبيق قوانين الهجرة على حساب سلامة الناس أو ثقتهم. - دعا الأعضاء إلى إصلاحات تشمل استخدام كاميرات جسدية وزيادة الشفافية، وطالبوا بتفاصيل حول إجراءات الفحص وسياسات مطاردة المركبات، واقترحوا تدابير لتعزيز المساءلة مثل ارتداء العملاء زيّاً يظهر بوضوح كلمة "آيس". - أثارت حادثتا إطلاق النار قلقاً بشأن استخدام القوة المفرطة وغياب الكاميرات الجسدية، حيث قُتل شخصان خلال نقاط تفتيش مرورية دون أن يكونا هدفين محددين.

طالب نحو أربعين عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة ترامب بتوضيحات بشأن سياسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، المعروفة اختصاراً باسم "آيس"، بعد سقوط قتيلَين برصاص عملائها أخيراً. أتى ذلك في رسالة وجّهها السيناتور المستقلّ عن ولاية مين (شمال شرق) أنغوس كينغ إلى جانب 38 من زملائه الديمقراطيين إلى وزارة الأمن الداخلي، علماً أنّ واحدة من الواقعتَين المميتتَين حصلت في الولاية التي يمثّلها كينغ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي يطالب بها أعضاء مجلس الشيوخ لتعزيز المساءلة في وكالة "آيس"؟ هل هناك سجلات سابقة للعنف الأسري أو الإساءة لدى عملاء "آيس" الآخرين بخلاف الحالة المذكورة في ولاية مين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشدّد هؤلاء النواب، بحسب ما دوّنه كينغ على موقع إكس، على وجوب ألّا يأتي تطبيق قوانين الهجرة على حساب سلامة الناس أو ثقتهم. وأوضح أنّ زملاءه هؤلاء في مجلس الشيوخ انضمّوا إليه "من أجل تجديد الدعوة إلى إصلاحات منطقية، تشمل استخدام كاميرات جسدية واعتماد شفافية أكبر، وذلك في أعقاب واقعتَي إطلاق النار القاتلتَين اللتَين نفذّهما عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ولايتَي مين (شمال شرق) وتكساس (جنوب)".

يُذكر أنّ أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء، البالغ عددهم 39 نائباً، أفادوا في رسالتهم بأنّهم يؤيّدون "إبعاد المجرمين الخطرين عن المجتمعات"، غير أنّهم شدّدوا على وجوب ألّا يتعرّض الناس للخطر من جرّاء الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

Immigration enforcement shouldn’t come at the cost of the public’s safety or trust.



38 Senate colleagues joined me to renew the call for commonsense reforms—including body cameras & greater transparency—following the fatal ICE shootings in Maine & Texas.https://t.co/PVomNbFDUG — Senator Angus King (@SenAngusKing) July 20, 2026

وفي رسالتهم المشار إليها، طالب النواب الديمقراطيون وكينغ وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب بتزويدهم بتفاصيل إضافية، تتعلّق بإجراءات الفحص والتدقيق وسياسات مطاردة المركبات المعمول بها من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة للوزارة، على خلفية سقوط مزيد من القتلى في حوادث إطلاق النار التي يتورّط فيها عملاؤها.

كذلك تضمّنت الرسالة اقتراح تدابير لإدارة ترامب تهدف إلى تعزيز المساءلة في داخل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وشدّد النواب على وجوب أن يبدأ عملاء الوكالة فوراً بارتداء زيّ رسمي أو على الأقلّ سترة تظهر بوضوح كلمة "آيس"، بدلاً من كلمات أخرى تُعَدّ عامةً، من قبيل "شرطة" أو "شرطة آيس".

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بمعرفة ما إذا كانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تأخذ في الحسبان السجلات المتعلقة بالعنف الأسري أو الإساءة عند التدقيق في خلفيات عملائها المجنّدين حديثاً. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأنّ ضابط الهجرة في ولاية مين الذي أطلق النار وقتل رجلاً كولومبياً، كان يملك سجلاً من السلوك العنيف الموثّق في وثائق محكمة الأسرة.

يُذكر أنّ واقعتَي إطلاق النار المميتَتَين، اللتَين استندت إليهما رسالة أعضاء مجلس الشيوخ التي بعثوا بها إلى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين اليوم، حدثتا في أقلّ من أسبوع. فقد قُتل لورينزو سالغادو أراوجو، البالغ من العمر 57 عاماً، في السابع من يوليو/ تموز الجاري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، فيما قُتل يوهان سيباستيان دوران غيريرو، البالغ من العمر 25 عاماً، في 13 يوليو الجاري بمدينة بيدفورد في ولاية مين.

وكان عملاء وكالة "آيس" قد أطلقوا النار على الرجلَين في أثناء توقيفهما عند نقطتَي تفتيش مروري، مع العلم أنّهما لم يكونا هدفَين محدّدَين، على يد عملاء فيدراليين غير مزوّدين بكاميرات مثّبتة على أجسامهم. يُذكر أنّ أيّ أمر ترحيل من الولايات لمتحدة الأميركية لم يكن قد صدر بحقّ سالغادو أراوجو ولا غيريرو.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)