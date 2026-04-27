أعاصير في تكساس وعاصفة ثلجية في موسكو

- شهدت شمال تكساس عاصفة رعدية مصحوبة بأعاصير، مما أدى إلى مقتل شخصين ونزوح 20 أسرة، مع أضرار جسيمة في المنازل، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول بسبب الطرق المغلقة وتلف المرافق. - ضرب إعصاران من الفئة "إي إف-2" و"إي إف-1" مناطق راناواي باي وسبرينغتاون، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 217 و169 كيلومتراً في الساعة على التوالي، مما تسبب في أضرار كبيرة. - في موسكو، تسببت عاصفة ثلجية غير معتادة في منتصف الربيع في إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، مع توقع تدهور إضافي في الأحوال الجوية.

أعلنت السلطات الأميركية، أمس الأحد، مقتل شخصَين على الأقل في شمال تكساس، ونزوح ما لا يقلّ عن 20 أسرة، بالإضافة إلى تعرض العديد من المنازل لأضرار جسيمة، بسبب عاصفة رعدية مصحوبة بأعاصير. وقال قاضي مقاطعة وايز، جيه. دي. كلارك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمقاطعة، إنّ شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه، كما تضرّرت منازل عديدة مساء السبت في بلدة راناواي باي.

وأضاف كلارك أن فرق الإنقاذ رفعت الأنقاض من أجل الوصول إلى المنازل المتضرّرة وتقديم الرعاية الطبية عند الحاجة، وأوضح أن "الوصول كان صعباً بسبب الطرق المغلقة وتلف المرافق، إلا أن الفرق واصلت العمل من أجل الوصول إلى المحتاجين"، كما ضربت العاصفة بلدة سبرينغتاون، إذ ذكر مساعد رئيس قسم الإطفاء في مقاطعة باركر، ديفيد برويت، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن شخصاً ثانياً لقي حتفه إلى الجنوب من حدود المدينة، وأشار برويت إلى وجود "أضرار جسيمة" في المنطقة.

وأكدت فرق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية وصول إعصار من الفئة "إي إف-2"، إذ بلغت سرعة رياحه القصوى 217 كيلومتراً في الساعة، لمنطقة راناواي باي، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وصول إعصار آخر من فئة "إي إف-1"، بلغت سرعة رياحه القصوى 169 كيلومتراً في الساعة، إلى منطقة سبرينغتاون. وتحركت العاصفة باتجاه جنوب شرق من منطقة ويتشيتا فولز، بالقرب من حدود أوكلاهوما، مروراً بغرب فورت وورث مباشرة.

جديرٌ بالذكر أنّ خليج راناواي يقع على بعد نحو 72 كيلومتراً شمال غربي فورت وورث على بحيرة بريدجبورت. وتقع سبرينغتاون ​​على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال غربي فورت وورث.

وقبل أيام، أُصيب ما لا يقلّ عن 10 أشخاص بجروح طفيفة من جراء أعاصير اجتاحت شمال ولاية أوكلاهوما الخميس، وفق ما ذكرته قناة "كيه.أو.سي.أو نيوز" التابعة لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأميركية. وأفادت القناة بأن فرق الطوارئ واصلت عمليات البحث والإنقاذ عقب إعصار تسبب في أضرار جسيمة، شملت قاعدة فانس الجوية الواقعة في مدينة إينيد بولاية أوكلاهوما. وأفاد مسؤولون بأن إعصار ولاية أوكلاهوما الأميركية تسبب في اقتلاع أسطح المباني وإسقاط أعمدة الكهرباء ودفع فرق الطوارئ للهرع إلى مجتمع ريفي بالقرب من قاعدة فانس الجوية.

بيئة أعاصير تجتاح ولاية أوكلاهوما

عاصفة ثلجية عاتية تضرب موسكو

وفي وقتٍ غير معتاد بمنتصف الربيع، ضربت اليوم الاثنين عاصفة ثلجية عاتية، العاصمة الروسية، وأدّت إلى إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، ودعت السلطات السكان إلى توخّي الحذر. وأعلن المركز الروسي للأرصاد الجوية حال الإنذار البرتقالي في موسكو، على أن يستمر حتى صباح الثلاثاء. وأدّت العاصفة إلى اضطراب في مطارات موسكو طاول عشرات الرحلات التي أُلغيت أو أُجّلت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وتسبّب ثقل الثلوج في تحطيم أشجار، خصوصاً في وسط المدينة، ما ألحق أضراراً بسيارات وأغلق أرصفة. وفي ضواحي العاصمة، تراكمت الثلوج وطمرت السيارات. وأعلنت سلطات موسكو عبر تطبيق تليغرام أنّها تتوقع تدهوراً إضافياً في الأحوال الجوية خلال اليوم، مع "تساقط كثيف" للثلوج و"رياح تصل سرعتها إلى 23 متراً في الثانية (83 كيلومتراً في الساعة)".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)