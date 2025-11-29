أطفال النازحين في الصومال بلا تعليم بسبب الفقر

- يواجه أكثر من 150 طفلاً نازحاً في مخيمات غالكعيو بالصومال مستقبلاً غامضاً بسبب انقطاعهم عن الدراسة منذ سبتمبر، نتيجة عدم قدرة أسرهم على تحمل تكاليف التعليم والمواصلات في ظل الفقر المدقع. - تعاني الأسر النازحة من صعوبات اقتصادية كبيرة، حيث تعتمد على أعمال متقطعة وغير مستقرة، مما يعيق قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية ودعم تعليم أطفالها. - يقترح مدير مدرسة مخيم "الله- آمين" بناء مدارس ثانوية داخل المخيمات أو تقديم منح تعليمية، لكن لم تتلقَ المدرسة أي استجابة من وزارة التعليم، مما يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال النازحين.

يواجه أكثر من 150 طفلاً من أسر نازحة تقيم في مخيمات من بينها "الله- آمين" و"دونيالي" و"بولو أغون" بمدينة غالكعيو في إقليم جلمدغ شمال شرقي الصومال مستقبلاً غامضاً بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إذ وجد الأطفال الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي أنفسهم مجبرين على التوقف عند هذا الحد، بعدما عجزت أسرهم عن توفير الرسوم المدرسية وكلفة المواصلات اليومية، في ظل فقر مدقع يخيّم على معظم العائلات النازحة.

تعيش النازحة هنديا نوح عالين، وهي أم لأطفال تخرّجوا هذا العام من المرحلة المتوسطة، صراعاً يومياً لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجات أسرتها. وتقول: "كنت فخورة بأن أطفالي يتقدمون في تعليمهم، لكن حين وصلوا إلى المرحلة الثانوية، وجدت نفسي عاجزة. يسألونني يومياً متى نعود إلى المدرسة؟ ولا أملك إجابة. المخيم الذي نسكنه لا يضم مدرسة ثانوية، وأقرب مدرسة في مدينة غالكعيو، وتطلب رسوماً شهرية قيمتها 20 دولاراً للتلميذ الواحد، إضافة إلى نحو ثلاثة دولارات يومياً للمواصلات، وهذه مبالغ لا يمكنني توفيرها".

وتعتمد الأسرة في بقائها على ما تجمعه الأم من خردة الحديد لبيعها، وتستغرق نحو ثلاثة أيام لجمع كمية تحصل في مقابلها على ما بين 2 إلى 4 دولارات، وهو مبلغ لا يكفي لسدّ رمق أسرتها، وتقول عالين: "كان مصدر رزقي السابق هو غسل الملابس مقابل أجر، لكنه توقف بعدما استبدل غالبية الزبائن الغسيل اليدوي بالآلات الحديثة".

وتواجه الأسرة كذلك صعوبة في الحصول على المياه، إذ يبلغ سعر غالون الماء نصف دولار، وغالباً ما تضطر الأم إلى الاستدانة، وتراكمت عليها ديون تبلغ 400 دولار مقابل طعام ومياه حصلت عليها سابقاً، ولا تقوى على سدادها، إذ تعيل أسرتها وحدها منذ انفصالها عن زوجها قبل سبع سنوات، وتقول إن أسرتها نزحت لأول مرة في عام 2012، من مدينة بردالي بسبب نزاع قبلي، وإن التسرب المدرسي لأطفالها يمثل "ضربة قاسية لا تعرف كيف تتجاوزها".

تُفضل الأسر الصومالية تعليم الذكور، 3 ديسمبر 2022 (أبو بكر محيي الدين/الأناضول)

تواجه النازحة مولكية محمود علي الأزمات نفسها، فابنها وابنتها اللذان أنهيا مرحلة التعليم الأساسي، يمكثان في المنزل بلا تعليم، بعد أن عجزت عن توفير نحو 100 دولار شهرياً تشمل الرسوم والزي المدرسي والمواصلات واللوازم الدراسية. وتقول: "ثماني سنوات بذلتها في تعليم أطفالي ضاعت هباءً. إذ لا أستطيع تحمّل تكاليف المرحلة الثانوية، وليس هناك من يساعدنا. طفلين آخرين من أسرتي سيتخرّجان هذا العام من مدرسة المخيم الابتدائية، ولا أعرف كيف أدعم انتقالهما إلى المرحلة التالية".

نزحت العائلة التي تضم 11 فرداً قبل 10 سنوات من مدينة بوصاصو بعدما أصبحت تكاليف المعيشة هناك فوق طاقتها، وتعتمد في معيشتها حالياً على القيام بأعمال نظافة متقطعة تدرّ نحو 4 دولارات في أفضل الأحوال، بينما أزمة المياه تثقل كاهلها أيضاً، إذ تضطر إلى قطع مسافة طويلة يومياً لجلب غالون مياه من مخيم "هلا- بوخد"، والديون المتراكمة عليها تبلغ 350 دولاراً، ما دفع أصحاب المحال إلى إيقاف تزويدها بالمواد الغذائية.

ويقول مدير مدرسة مخيم "الله- آمين" الابتدائية والإعدادية، محمد عبد الله عمر، إن "نحو 20 طفلاً تخرجوا هذا العام، ولم يتمكن أيٌّ منهم من الالتحاق بالمرحلة الثانوية بسبب الفقر. الحل الوحيد هو بناء مدارس ثانوية داخل المخيمات، أو دعم الأسر النازحة بمنح تعليمية تغطي رسوم الدراسة والمواصلات. أبلغنا وزارة التعليم في بونتلاند بهذا الوضع، لكن من دون استجابة حتى الآن. استمرار هذا الوضع يقود جيلاً كاملاً من الأطفال النازحين إلى مستقبل مجهول بعد أن بات الفقر يعوق حقهم الأساسي في التعليم".

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن أكثر من 3 ملايين طفل في الصومال خارج الفصول الدراسية، وهناك برامج للتعويض، لكن الفجوة كبيرة، لا سيما بين الفتيات، وفي مناطق البدو والنزوح.

وبحسب هيئة الإحصاء الصومالية التابعة لوزارة التخطيط، فإن نسبة الحضور الإجمالي في المدارس الابتدائية للذكور تبلغ 40.4%، وهي بالنسبة للإناث عند حدود 37.7%، وفي المدارس الثانوية تبلغ نسبة التحاق الذكور 31.9%، بينما الإناث 25.3%.

وترجح التوقعات تسرب نحو ثلث الأطفال من الدراسة خلال المرحلة الابتدائية، وترتفع النسبة إلى نحو 50% في المناطق الريفية، وتُعد الفتيات أكثر عرضة للتسرب بسبب الزواج المبكر، والأعباء المنزلية، وضعف البنية التعليمية، وتفضيل الأسر تعليم الذكور.