"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب هجمات إسرائيل

صحة
مباشر
26 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:45 (توقيت القدس)
صورة نشرتها منظمة أطباء بلا حدود لإحدى عياداتها في مدينة غزة - شمال قطاع غزة - يونيو 2025 (إكس)
صورة نشرتها "أطباء بلا حدود" لإحدى عياداتها في مدينة غزة شمالي القطاع، يونيو 2025 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق عملياتها في غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي، حيث طوّقت القوات الإسرائيلية العيادات، مما يهدد حياة المرضى الأكثر هشاشة.
- المجاعة أعلنت في غزة الشمالية في أغسطس، مع تحذيرات من تمددها إلى مناطق أخرى، وسط سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها إسرائيل، مما يزيد من معاناة السكان.
- "أطباء بلا حدود - سويسرا" تدعم قرار الحكومة السويسرية بإجلاء المرضى من غزة، حيث انهارت المنظومة الصحية بالكامل، مع تزايد الاحتياجات الطبية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية.

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة شمالي القطاع الفلسطيني المحاصر والمستهدف، بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي. ويأتي ذلك في حين تمضي آلة الحرب الإسرائيلية في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وتجويعهم وتدمير منازلهم ومناطقهم، فيما تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة وتشدّد حصارها عليه.

وأوضح منسق شؤون الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" جاكوب غرانجيه، في بيان، أنّ "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا، بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا" في المدينة التي تتعرّض إلى أعمال عدائية عنيفة. وشدّد على أنّ "هذا آخر ما كنّا نريده، نظراً إلى الاحتياجات الهائلة في (مدينة) غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد، إلى جانب هؤلاء الذين يعانون من إصابات بليغة أو أمراض تهدّد حياتهم وهم غير قادرين على التنقّل"، محذّراً من أنّهم "في خطر كبير".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً كبيراً على مدينة غزة. واليوم الجمعة، أصدر أوامر إخلاء لسكان "منطقة ميناء غزة والرمال". يُذكر أنّ المجاعة كانت قد أُعلنت في مدينة غزة الشمالية، في شهر أغسطس/ آب الماضي، من قبل لجنة خبراء الأمن الغذائي التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل، التي حذّرت من تمدّدها إلى دير البلح في وسط القطاع وخانيونس في جنوبه، وسط سياسة التجويع الممنهجة التي تمضي فيها إسرائيل، مع العلم أنّ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مبادرة عالمية تضمّ وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

وقفة أطباء بلا حدود في وسط بيروت 1 - لبنان - 15 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
قضايا وناس
التحديثات الحية

أطباء بلا حدود تطلق من بيروت نداء لقادة العالم: أوقفوا الإبادة

"أطباء بلا حدود" تعلن دعمها قرار سويسرا إجلاء مرضى من غزة

من جهة أخرى، أعربت منظمة "أطباء بلا حدود - سويسرا" عن دعمها الكبير لقرار الحكومة السويسرية بخصوص إجلاء فلسطينيين مرضى وجرحى من قطاع غزة على خلفية حاجتهم الماسة إلى العلاج. وجاء ذلك في بيان أصدرته رئيسة فرع سويسرا في المنظمة ميكاييلا سيرافيني اليوم الجمعة، أوضحت فيه أنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت بالكامل بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرّة منذ أكثر من 23 شهراً.

وأشارت سيرافيني إلى أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون خيارات محدودة جداً في الوصول إلى الرعاية الصحية مع تزايد الاحتياجات الطبية في القطاع المستهدف. يُذكر أنّ إسرائيل تمضي في تشديد حصارها على قطاع غزة، مانعة الإمدادات عن أهله، لا سيّما تلك المنقذة للحياة. وأضافت رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود - سويسرا" أنّ تقديرات منظمة الصحة العالمية تبيّن أنّ أكثر من 19 ألف حالة صحية في قطاع غزة في حاجة إلى إجلاء طبي.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
طفلة فلسطينية تحمل طفلاً صغيراً في قطاع غزة - 25 سبتمبر 2025 (علي جاد الله/ الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

أونروا: طفل من كلّ 3 في غزة لم يتناول طعاماً خلال 24 ساعة

وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور وفي الخلفية الرئيس دونالد ترامب - واشنطن - 22 سبتمبر 2025 (إندرو هارنيك/ Getty)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

إدارة ترامب تعارض إعلان منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية

طفل فلسطيني جريح في مدينة غزة - شمال قطاع غزة - 25 سبتمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

دراسة طبية دولية: المدنيون في غزة يُستهدفون كما لو كانوا مقاتلين