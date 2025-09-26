"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب هجمات إسرائيل

- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق عملياتها في غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي، حيث طوّقت القوات الإسرائيلية العيادات، مما يهدد حياة المرضى الأكثر هشاشة. - المجاعة أعلنت في غزة الشمالية في أغسطس، مع تحذيرات من تمددها إلى مناطق أخرى، وسط سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها إسرائيل، مما يزيد من معاناة السكان. - "أطباء بلا حدود - سويسرا" تدعم قرار الحكومة السويسرية بإجلاء المرضى من غزة، حيث انهارت المنظومة الصحية بالكامل، مع تزايد الاحتياجات الطبية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية.

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة شمالي القطاع الفلسطيني المحاصر والمستهدف، بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي. ويأتي ذلك في حين تمضي آلة الحرب الإسرائيلية في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وتجويعهم وتدمير منازلهم ومناطقهم، فيما تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة وتشدّد حصارها عليه.

“We have been left with no choice but to stop our activities, as our clinics are encircled by Israeli forces... This is the last thing we wanted.”



We have been forced to suspend our activities and leave Gaza City.https://t.co/rhCiKAirbo — MSF International (@MSF) September 26, 2025

وأوضح منسق شؤون الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" جاكوب غرانجيه، في بيان، أنّ "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا، بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا" في المدينة التي تتعرّض إلى أعمال عدائية عنيفة. وشدّد على أنّ "هذا آخر ما كنّا نريده، نظراً إلى الاحتياجات الهائلة في (مدينة) غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد، إلى جانب هؤلاء الذين يعانون من إصابات بليغة أو أمراض تهدّد حياتهم وهم غير قادرين على التنقّل"، محذّراً من أنّهم "في خطر كبير".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً كبيراً على مدينة غزة. واليوم الجمعة، أصدر أوامر إخلاء لسكان "منطقة ميناء غزة والرمال". يُذكر أنّ المجاعة كانت قد أُعلنت في مدينة غزة الشمالية، في شهر أغسطس/ آب الماضي، من قبل لجنة خبراء الأمن الغذائي التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل، التي حذّرت من تمدّدها إلى دير البلح في وسط القطاع وخانيونس في جنوبه، وسط سياسة التجويع الممنهجة التي تمضي فيها إسرائيل، مع العلم أنّ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مبادرة عالمية تضمّ وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

"أطباء بلا حدود" تعلن دعمها قرار سويسرا إجلاء مرضى من غزة

من جهة أخرى، أعربت منظمة "أطباء بلا حدود - سويسرا" عن دعمها الكبير لقرار الحكومة السويسرية بخصوص إجلاء فلسطينيين مرضى وجرحى من قطاع غزة على خلفية حاجتهم الماسة إلى العلاج. وجاء ذلك في بيان أصدرته رئيسة فرع سويسرا في المنظمة ميكاييلا سيرافيني اليوم الجمعة، أوضحت فيه أنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت بالكامل بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرّة منذ أكثر من 23 شهراً.

وأشارت سيرافيني إلى أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون خيارات محدودة جداً في الوصول إلى الرعاية الصحية مع تزايد الاحتياجات الطبية في القطاع المستهدف. يُذكر أنّ إسرائيل تمضي في تشديد حصارها على قطاع غزة، مانعة الإمدادات عن أهله، لا سيّما تلك المنقذة للحياة. وأضافت رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود - سويسرا" أنّ تقديرات منظمة الصحة العالمية تبيّن أنّ أكثر من 19 ألف حالة صحية في قطاع غزة في حاجة إلى إجلاء طبي.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)