"أطباء السودان": 3 آلاف إصابة بالحصبة في دارفور

- رصدت شبكة أطباء السودان أكثر من 3,000 إصابة بالحصبة في جنوب وغرب دارفور، محذرة من تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة بسبب قيود "قوات الدعم السريع" التي تعيق وصول اللقاحات. - دعت الشبكة لفتح مسارات إنسانية عاجلة وضمان وصول آمن للكوادر الطبية، محملة "الدعم السريع" مسؤولية تعريض حياة المدنيين للخطر، ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل العاجل. - تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، رصد أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض الحصبة في ولايتي جنوب وغرب دارفور (غرب) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرة من "تدهور خطير" في الأوضاع الصحية وانتشار متسارع للأوبئة في الإقليم.

وعزت الشبكة الطبية (غير حكومية)، في بيان، تعذر وصول اللقاحات إلى القيود والتعقيدات التي تفرضها "قوات الدعم السريع" في دارفور، مؤكدة أنها "تشكل عائقاً أساسياً يحول دون نقل اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف المناطق". وأضافت أن هذه القيود "أدت إلى تعطيل حملات التحصين الروتينية والطارئة، وأسهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الإصابة، خاصة وسط الأطفال".

وحمّلت الشبكة قيادة "الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، مطالبة بفتح مسارات إنسانية عاجلة وضمان وصول آمن وغير مشروط للكوادر الطبية. كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية "التدخل العاجل وتكثيف الجهود للحد من انتشار الوباء"، مشددة على أن "الحق في الصحة حق إنساني أصيل، ولا يجوز تحت أي ظرف استخدامه كأداة حصار أو ابتزاز".

يُذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود" كانت قد حذرت، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من تفشي الحصبة في دارفور، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة منذ سبتمبر/أيلول 2025، في ظل غياب حملات تطعيم فعالة.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان البالغة أكثر من 1.8 مليون كيلومتر مربع. وتسيطر "قوات الدعم السريع" على مراكز ولايات دارفور الخمس، في وقت يتركز فيه معظم سكان السودان (البالغ عددهم نحو 50 مليوناً) في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، الذي يبسط نفوذه على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد جراء الحرب المندلعة منذ إبريل/نيسان 2023، والتي تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

