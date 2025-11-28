"أطباء السودان": قوات الدعم السريع حوّلت مستشفى بكردفان لثكنة عسكرية

- تحويل مستشفى النهود إلى ثكنة عسكرية: أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوات الدعم السريع حولت مستشفى النهود إلى مركز قيادة عسكري، مما أعاق تقديم الرعاية الصحية للسكان وأدى إلى نقص حاد في العاملين الصحيين بسبب المضايقات والنزوح القسري. - انتهاكات صارخة لحرمة المؤسسات الطبية: استخدام المستشفى لأغراض عسكرية يمثل انتهاكًا للقوانين الدولية، مما حرم المدنيين من الخدمات الصحية الأساسية وأثار قلقًا بشأن الوضع الإنساني في المدينة. - دعوات للانسحاب وإعادة التأهيل: طالبت الشبكة بالانسحاب الفوري لقوات الدعم السريع من المستشفى، وتأمين الطواقم الطبية، واستعادة الخدمات الصحية الأساسية لمواطني المدينة.

أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بأنّ قوات الدعم السريع حوّلت مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت اللجنة المستقلة في بيانها: "حوّلت قوات الدعم السريع جزءاً كبيراً من مستشفى النهود إلى مركز قيادة عسكري وثكنة للقوات منذ اجتياح المدينة قبل أكثر من خمسة أشهر"، وأكدت أن "الدعم السريع منعت المستشفى من أداء دوره الأساسي في تقديم الرعاية الصحية للسكان".

وحذّرت من أن "هذا الاستخدام العسكري للمرفق الصحي يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المؤسسات الطبية، ويقوّض حق المدنيين في الحصول على العلاج"، وأشارت إلى "تعرّض عدد من أفراد الكوادر الطبية في المدينة لمضايقات واتهامات بالانتماء للجيش، ما دفع أغلبهم إلى النزوح القسري، ونتيجة لذلك أصبح المستشفى يعاني من نقص حاد في العاملين الصّحيين".

كما لفتت شبكة أطباء السودان إلى أن "الخدمات الطبية المتبقية محدودة للغاية، وتخصيص قسم الطوارئ بالكامل لمنسوبي الدعم السريع أدّى إلى تحويل المستشفى لثكنة عسكرية، وحرمان المدنيين من الخدمات الأساسية على نحوٍ شبه تامّ"، وأعربت عن قلقها من "الوضع الإنساني لآلاف المواطنين الذين بقيوا في المدينة، والذين يواجهون صعوبات جسيمة في الوصول إلى الرعاية الصحية".

وأدانت الشبكة "هذه الانتهاكات التي تخالف القوانين والمعايير الدولية، وطالبت بالانسحاب الفوري للدعم السريع من مستشفى النهود، وإعادة تأهيله للعمل المدني، وتأمين الطواقم الطبية، واستعادة الخدمات الصحية الأساسية لمواطني المدينة من دون تمييز".

وحتّى تاريخ كتابة التقرير، لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن بيان الشبكة الطبية، إلّا أنّ قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" أقرّ بارتكابها تجاوزات في مدينة الفاشر غربي السودان، عقب سيطرتها عليها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسيطرت قوات الدعم السريع في مايو/ أيار الماضي على النهود التي تُعتبر المركز الاقتصادي لولاية غرب كردفان، عقب معارك عنيفة مع الجيش السوداني.

ومنذ أسابيع، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدّت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ومن أصل 18 ولاية في عموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جرّاء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ إبريل/ نيسان 2023، أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول)