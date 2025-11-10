"أطباء السودان": قوات الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين في الفاشر

- تعاني مدينة الفاشر من أوضاع إنسانية كارثية تحت سيطرة قوات الدعم السريع، حيث يُحتجز آلاف المدنيين في ظروف قاسية، وتتعرض النساء لانتهاكات جسيمة، مما دفع شبكة أطباء السودان لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل. - استقبل "مخيّم كساب" 772 نازحاً من الفاشر يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، وأكد مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور أن ما يحدث يمثل نداء ضمير مفتوحاً للعالم. - نزح 88,892 شخصاً من الفاشر منذ استيلاء قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات من تقسيم جغرافي محتمل، مع اعتراف قائد القوات بحدوث تجاوزات.

أفادت شبكة أطباء السودان بأنّ آلاف المدنيين محتجزون في مدينة الفاشر الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وسط أوضاع إنسانية مأساوية ومتدهورة. أضافت، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنّها "تتابع بقلقٍ بالغ التقارير الموثوقة التي تؤكّد تدهور الأوضاع داخل مدينة الفاشر" الواقعة في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأكدت الشبكة الطبية المستقلة أنّ "آلاف المدنيين المحتجزين قسراً في المدينة يعيشون في أوضاع مأساوية تحت سيطرة (قوات) الدعم السريع"، ووسط "ظروف قاسية وانعدام تام لمقوّمات الحياة الأساسية". وجدّدت تأكيدها أنّ ما يجري في الفاشر يمثّل "جريمة إنسانية مكتملة الأركان". ويندرج ذلك في سياق سلسلة من الجرائم المرتكبة في السودان منذ بداية الحرب في البلاد في منتصف إبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السودني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي تسبّب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتابعت شبكة أطباء السودان، في سياق متصل، أنّ النساء والفتيات في الفاشر يتعرّضنَ لـ"انتهاكات جسيمة وفقاً لشهادات ناجيات، من بينها حالات اغتصاب واعتداءات بدنية على أيدي عناصر تابعة للدعم السريع المنتشرة داخل المدينة، في ظلّ غياب تام لأيّ حماية قانونية أو رقابة إنسانية".

وحمّلت الشبكة بالتالي المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عمّا يحدث في الفاشر "بسبب عدم التدخّل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة لإجلاء النساء والأطفال وتقديم المساعدة العاجلة للسكان".

من جهته، أعلن مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور (لجنة إغاثية) استقبال "مخيّم كساب" دفعة جديدة من النازحين من الفاشر. وأفاد، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأنّ عدد النازحين الذين استقبلهم مخيّم كساب بلغ 193 أسرة، بواقع 772 شخصاً.

وذكر المجلس أنّ النازحين، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السنّ وجرحى، وصلوا إلى "المخيّم بأوضاع إنسانية بالغة السوء، بعد أن سار معظمهم مسافات طويلة من مدينة الفاشر"، وذلك "من دون طعام كافٍ ولا ورعاية طبية". أضاف أنّ "ما يجري في شمال دارفور يُعَدّ نداء ضمير مفتوحاً للعالم أجمع، فحياة المدنيين وكرامتهم مسؤولية إنسانية مشتركة لا تحتمل التأجيل ولا التجاهل".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، أمس الأحد، نزوح 88 ألفاً و892 شخصاً من الفاشر ومحيطها في ولاية شمال دارفور، وذلك منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر فيها بحقّ مدنيين، وفقاً لما أفادت به مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

يُذكر أنّه في 29 أكتوبر الماضي، أقرّ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قبل عناصره في الفاشر، وادّعى أنّه شكّل لجان تحقيق في هذا الشأن.

ومن أصل 18 ولاية سودانية، تسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الراهن على ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، باستثناء بعض من الأجزاء الشمالية في ولاية شمال دارفور ما زال في قبضة الجيش السوداني الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، من بينها العاصمة الخرطوم.

