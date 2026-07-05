"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص في شمال كردفان

- تعاني مناطق غرب مدينة بارا في ولاية شمال كردفان من أوضاع إنسانية وصحية كارثية بسبب انتشار الكوليرا والحصبة، مع نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية، مما يؤثر على أكثر من 200 ألف شخص. - تتفاقم الأوضاع بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى انقطاع الطرق وعرقلة الأسواق، وتدهور الخدمات الصحية مع تسجيل إصابات بالحصبة والكوليرا. - حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تدهور الوضع الإنساني في إقليم كردفان، حيث ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من 219 ألف شخص، مع ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية في مدينة الأبيض.

أفادت "شبكة أطباء السودان" بأنّ أكثر من 200 ألف مواطن، من بينهم 20 ألف طفل، في مناطق غرب مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، يعانون من أوضاع مأساوية من جرّاء انتشار الكوليرا والحصبة والنقص في الأدوية والمواد الغذائية. يأتي ذلك وسط الصراع المتواصل في السودان منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، والذي تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة ووكالاتها التي أشارت إلى أزمة "غير مسبوقة" و"بلا حدود".

وعبّرت "شبكة أطباء السودان" في هذا الإطار عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في تلك المناطق من ولاية شمال كردفان، التي تشهد بين الفينة والأخرى معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى غارات بالطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدّى إلى انقطاع عدد من الطرقات وعرقلة عمل الأسواق.

Sudan Doctors Network: More Than 200,000 People, Including 20,000 Children, in Western Bara Face Dire Conditions Amid Cholera and Measles Outbreaks and Critical Shortages of Food and Medicine



The Sudan Doctors Network expresses its deep concern over the rapidly deteriorating… pic.twitter.com/cVp8iurgTN — Sudan Doctors Network - شبكة أطباء السودان (@SDN154) July 5, 2026

وأوضحت "شبكة أطباء السودان"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنّ معلوماتها الميدانية تشير إلى تسجيل أكثر من مئة إصابة بالحصبة بين الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إلى جانب 45 إصابة بالكوليرا في ظلّ تراجع حاد في الخدمات الصحية وانعدام الإمدادات الطبية الأساسية. أضافت الشبكة أنّ عدداً من المرافق الصحية في تلك المناطق من ولاية شمال كردفان يعمل، في الوقت الراهن، من دون أيّ إمدادات طبية. وتابعت أنّ من بين تلك المنشآت، يأتي مستشفى طيبة الزعتري، ومستشفى أم كريدم، ومراكز صحية الشقيلة أولاد عوانة، وأم سعدون الناظر، وأم ضوبان، والمرة، والحاج اللين، ودميرة عبدو، والكوكيتي، والقاعة، وأم هجليج، ودويد، والشوق، وأم عشيرة، والنبدة.

وفصّلت الشبكة، في بيانها، ما هي الوحدات الإدارية المتأثّرة وعدد السكان المتضرّرين، وأتى ذلك على هذا النحو: طيبة الزعتري مع نحو 50 ألف نسمة، وأم كريدم مع 50 ألفاً، والمزوروب مع 40 ألفاً، وأم سعدون مع 30 ألفاً، ودميرة مع 25 ألفاً، والحاج اللين مع 20 ألفاً، ليتخطّى إجمالي عدد السكان المتضرّرين 200 ألف شخص.

وحذّرت "شبكة أطباء السودان" من أنّ استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة من إدخال الإمدادات كلّها عوامل تنذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الوفيات، خصوصاً بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وبالتالي ناشدت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخّل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية إلى مجتاجيها، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة، وذلك بهدف ضمان احتواء تفشّي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في تلك المناطق.

بدورها، كشفت "هيئة غرفة طوارئ دار حمر" السودانية غير الحكومية، اليوم الأحد، عن تسجيل 30 وفاة و800 إصابة بالكوليرا في أكثر من 25 قرية بولاية غرب كردفان، منذ تفشّيها، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، في ود بنده والنهود بالولاية والقرى المجاورة لهما. وتنشط هذه الهيئة الإغاثية على الأرض، وتقدّم العلاج لمثل هذه الحالات في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفي حين أشارت الهيئة الإغاثية كذلك إلى نفاد أدوية السكري في المحافظات الشمالية لولاية غرب كردفان، ناشدت "المنظمات الإنسانية والجهات الصحية التدخّل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل والمعينات الطبية اللازمة لاحتواء (الكوليرا)". ودعت المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات الوقاية من الكوليرا". يُذكر أنّ وزارة الصحة السودانية كانت قد أعلنت، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل 911 إصابة بالكوليرا في ولايتَي غرب وشمال كردفان، من بينها 127 وفاة.

تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في إقليم كردفان

في سياق متصل، حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من تدهور سريع في الوضع الإنساني بإقليم كردفان وسط السودان، مع تصاعد أعمال العنف التي أدّت إلى ارتفاع كبير في أعداد النازحين. وأوضحت أنّ عدد النازحين في إقليم كردفان ارتفع بأكثر من 87 ألف شخص في خلال أربعة أشهر، على خلفية تصاعد هجمات قوات الدعم السريع، وقد تخطّى الإجمالي 219 ألفاً في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم.

وذكرت المنظمة أنّ عدد النازحين ارتفع بنسبة 65%، منذ تصاعد العنف في إقليم كردفان بولاياته الثلاث (شمال وغرب وجنوب) في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ زاد من أكثر من 132 ألف شخص في فبراير/ شباط 2026 إلى أكثر من 219 ألفاً بحلول نهاية يونيو/حزيران منه، أي بـ87 ألفاً في خلال أربعة أشهر. أضافت أنّ إقليم كردفان يُعَدّ منذ اندلاع الحرب في السودان في إبريل 2023 أحد أبرز مراكز النزوح في البلاد، حيث يقيم نحو مليون نازح داخلياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي النازحين في البلاد.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، في البيان الصادر أخيراً، أنّ "العائلات لم تعد تملك خيارات آمنة لحماية نفسها، وكثير منها نزح سابقاً ويضطر مجدداً إلى ترك منازله ووسائل عيشه وشبكات الدعم (الذي يستفيد منها)". وأشار إلى أنّ "استمرار العنف وتوسّع نطاقه يتطلبان ضمان وصول آمن ومستدام للمنظمات الإنسانية إلى المتضرّرين".

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، صارت ملاذاً رئيسياً للنازحين من المناطق المجاورة، غير أنّها تواجه ضغوطاً متزايدة على الخدمات الأساسية والمأوى، مع استضافة نحو 500 ألف شخص، من بينهم أكثر من 83 ألف نازح.

وأفادت المنظمة، في بيانها، بأنّها عمدت، بالتعاون مع شركائها، إلى تخزين مواد إغاثية أساسية وخيام طوارئ تمهيداً للاستجابة السريعة، غير أنّ نقص التمويل وتدهور الأوضاع الأمنية يحدّان من نطاق العمليات الإنسانية التي من شأنها التخفيف من الأزمات القائمة. ولفتت إلى أنّ أكثر من 30 مليون شخص في السودان سوف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، في ظلّ فجوة تمويلية كبيرة تهدّد استمرار الدعم المنقذ للحياة. ودعت المنظمة إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات إلى المحتاجين في إقليم كردفان ومختلف مناطق السودان.