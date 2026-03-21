أسوأ فيضانات تجتاح هاواي وتوقعات باستمرار هطول الأمطار

شهدت جزر هاواي أسوأ موجة فيضانات منذ أكثر من 20 عاما، حيث تساقطت أمطار غزيرة على تربة مشبعة بالفعل بسبب عاصفة شتوية قبل أسبوع، وتوقع مسؤولون هطول المزيد من الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واجتاحت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهو، وهي منطقة تشتهر عالميا برياضة ركوب الأمواج العالية. وجرفت المياه الغزيرة المنازل والسيارات، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء لـ5500 شخص شمال هونولولو. وحذرت السلطات من احتمال انهيار سد عمره 120 عاما.

وقال الحاكم جوش غرين، إن الأضرار الناجمة عن العاصفة يمكن أن تتجاوز مليار دولار أميركي، بما في ذلك تلك التي لحقت بالمطارات والمدارس والطرق ومنازل السكان ومستشفى ماوي في كولا. وأضاف غرين في مؤتمر صحافي "سيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لنا كولاية". وأفاد غرين أن كبير موظفيه تحدث إلى البيت الأبيض وحصل على تأكيدات بأن الجزر ستحظى بدعم فيدرالي.

وكانت معظم أنحاء الولاية تتوقع حدوث الفيضانات، مع صدور تحذيرات في هاليوا ووايالو في شمال أواهو، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

