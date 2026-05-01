أستراليا: مواجهات بعد مقتل طفلة من السكان الأصليين

- اشتبك حشد غاضب مع الشرطة في أليس سبرينغز بعد العثور على جثة الطفلة كومانجايي ليتل بيبي، واعتقال المشتبه فيه جيفرسون لويس الذي تعرض للضرب من قبل المجتمع المحلي. - دعا مفوض الشرطة إلى التهدئة وسط مطالبات الحشد بالقصاص من لويس، الذي كان قد أُفرج عنه مؤخراً وكان في المنطقة عند اختفاء الطفلة. - تعكس الأحداث التوترات المستمرة بين السكان الأصليين والسلطات في أستراليا، حيث يعاني السكان الأصليون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي ومعدلات انتحار وسجن مرتفعة.

اشتبك حشد غاضب في بلدة أليس سبرينغز الواقعة بالإقليم الشمالي في أستراليا مع الشرطة المحلية أمام مستشفى، يُعالَج فيه رجل يُشتبه بقتله طفلة من السكان الأصليين تبلغ من العمر خمسة أعوام. أتى ذلك بعد عمليات بحث عن الصغيرة، التي طلبت عائلتها الإشارة إليها باسم "كومانجايي ليتل بيبي" لأسباب ثقافية، استمرّت لأيام.

وأتت أعمال العنف تلك بعد العثور، أمس الخميس، على جثّة طفلة في جنوب بلدة أليس سبرينغز، يُعتقَد أنّها تعود للفتاة المشار إليها. وكانت كومانجايي ليتل بيبي قد اختفت، ليل السبت الماضي، من مخيّم للسكان الأصليين يُعرَف باسم "أولد تايمرز"، لتنطلق على أثر ذلك عملية بحث واسعة استمرّت أياماً. وأمس، عُثر على جثّة الصغيرة على بعد نحو خمسة كيلومترات من المخيّم.

يُذكر أنّ خبر اختفاء الطفلة كومانجايي ليتل بيبي تصدّر الأخبار على الصعيد الوطني، وقد شارك مئات من المتطوّعين في عمليات بحث عنها، برية وجوية، إلى جانب فرق الشرطة، في أراضٍ صحراوية وعرة.

الصورة من الصور التي عمّمتها الشرطة لكومانجايي ليتل بيبي وجيفرسون لويس (رويترز)

وبعد ساعات من العثور على جثّة كومانجايي ليتل بيبي، أعلنت الشرطة توقيف مشتبهاً فيه يُدعى جيفرسون لويس. وأفادت بأنّ لويس تعرّض للضرب حتى فقدان الوعي بعدما سلّم نفسه لأفراد من المجتمع المحلي في مخيّم سكان أصليين يقع على مقربة من أليس سبرينغز، وسط أستراليا، مساء أمس الخميس.

وعندما تدخّل عناصر من الشرطة وخدمات الطوارئ خلال الواقعة، تعرّضوا بدورهم لهجوم، وفقاً لما صرّح به مفوّض شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا مارتن دول. أضاف دول: "عندما أوقفناه (المشتبه فيه) كان فاقداً الوعي"، مشيراً إلى أنّه "كان يتلقّى العلاج على يد فرقة إسعاف سانت جون عندما تعرّض المسعفون والشرطة لهجوم".

وفي حين دعا مفوّض الشرطة إلى "التهدئة"، نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنّ كثيرين خارج المستشفى "أليس سبرينغز" راحوا يطلقون هتافات يطالبون فيها بأن يواجه لويس "القصاص"، في إشارة إلى عقوبة معروفة لدى مجتمعات السكان الأصليين في وسط أستراليا.

الصورة خلال البحث عن طفلة من السكان الأصليين اختفت في أليس سبريغز، 28 إبريل 2026 (رويترز)

وكانت الشرطة قد أفادت، في وقت سابق من أمس الخميس، قبل تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي، أنّه جيفرسون لويس البالغ من العمر 47 عاماً وأُفرِج عنه من السجن أخيراً، والذي كان موجوداً في المنطقة عند اختفاء كومانجايي ليتل بيبي. وشدّد مساعد مفوّض شرطة الإقليم الشمالي بيتر مالي، في مؤتمر صحافي، على أنّ "تركيزنا ينصبّ حالياً على تحديد مكان جيفرسون لويس"، وعلى أنّ "هذه مهمّتنا الوحيدة في هذا التحقيق الآن". أضاف: "أقول لعائلة جيفرسون لويس إنّنا نعتقد أنّه قتل هذه الطفلة. لا تساعدوه. سلّموه إلى مركز الشرطة وسنتولّى أمره. وأقول لجيفرسون لويس: سوف نلقي القبض عليك".

يُذكر أنّ بعد ساعات قليلة، سلّم لويس نفسه في مخيّم للسكان الأصليين بالقرب من بلدة أليس سبرينغز، قبل أن يُنقَل إلى المستشفى وتقوم الاحتجاجات.

وأوضح مساعد مفوّض شرطة الإقليم الشمالي، في مؤتمره الصحافي أمس، أنّ الشرطة ضبطت أدلّة من مسرح الجريمة، من بينها سروال داخلي يعود لطفلة، أضاف أنّ الفحوصات الجنائية أثبتت وجود بصمات وراثية تعود إلى كومانجايي ليتل بيبي ولويس على السروال. ولفتت الشرطة إلى أنّ الجثّة سوف تُشرَّح لتأكيد سبب الوفاة، إلى جانب تحقيق للطبيب الشرعي.

تجدر الإشارة إلى أنّ أستراليا كافحت، لعقود من الزمن، من أجل مصالحة مع سكانها الأصليين، والذين يأهلون هذه الأرض منذ نحو 50 ألف عام، وتعرّضوا للتهميش من الاستعمار البريطاني. واليوم، يعيش آلاف من هؤلاء في تجمّعات؛ مخيّمات عند مشارف بلدة أليس سبرينغز، مع العلم أنّ المساكن والخدمات في الغالب غير كافية. ويُعَدّ مخيّم "أولد تايمرز"، حيث تعيش عائلة كومانجايي ليتل بيبي مجتمعاً صغيراً يضمّ نحو 40 من السكان فقط.

ويشكّل السكان الأصليون في أستراليا نحو 3.8% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة، غير أنّهم يُصنَّفون في مراتب دنيا بكلّ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تقريباً، وتُسجَّل بينهم معدّلات انتحار وسجن مرتفعة بطريقة غير متناسبة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)