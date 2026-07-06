أسئلة جديدة للمتقدمين على التأشيرة الأميركية

أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات إضافية على طلب التقديم للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من السفارات الأميركية، لتتضمن أسئلة جديدة من بينها ما يكتبه الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدران أميركيان لـ"العربي الجديد"، أن من بين الأسئلة الجديدة: "هل تكره الولايات المتحدة؟"، و"هل كتبت أو أعلنت يوماً كراهيتك للولايات المتحدة؟"، و"هل تعرف أشخاصاً يكرهون الولايات المتحدة؟".

واتخذت إدارة ترامب خلال السنتين الأخيرتين عدة إجراءات مشددة لتنفيذ سياساتها، شملت ما يطلق عليه "الفحص الرقمي" الذي يستهدف منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، والسجلات الإلكترونية للمتقدمين بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، إذ أصبح إلزامياً تقديم صاحب الطلب حساباته على جميع المنصات التي استخدمها خلال آخر خمس سنوات، بما فيها "فيسبوك" و"إكس" و"انستغرام" و"لينكد إن" وغيرها، فضلاً عن جميع عناوين البريد الإلكتروني، وكذا أرقام الهواتف السابقة.

وطلبت إدارة ترامب من المتقدمين أن تكون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة خلال فترة التقدم للحصول على التأشيرة، وأعلنت على لسان مسؤولين أنه سيتم تتبع كتابات الأشخاص وتعليقاتهم ومشاركاتهم، وحتى إعجابهم بمنشورات آخرين تنتقد الولايات المتحدة وسياساتها، كما ربطت تلك الأمور أيضاً بانتقاد إسرائيل، ليتم إقرار قبول دخول الأشخاص أو رفضهم بناء على هذه الآراء.

وشددت الإدارة الأميركية إجراءات مراجعة ملفات المقيمين داخل الولايات المتحدة من خلال تأشيرة العمل، وبدأت إجراء مقابلات مع بعضهم بدل تجديد الإقامات تلقائياً. وكشفت مواطنة أفريقية تعمل في البنك الدولي، وهي تنتمي إلى إحدى الدول المفروض عليها حظر سفر جزئي، لـ"العربي الجديد"، أنه طلب منها هذا العام إجراء مقابلة لتمديد إقامتها، رغم سريان تأشيرة عملها، في حين أنه جرى تجديد الإقامة تلقائياً في العام الماضي، وفي ظل وجود إدارة ترامب.

ولا يحصل العاملون في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي على إقامة دائمة، وهم مضطرون إلى مغادرة البلاد عند انتهاء مدة عملهم في هذه المؤسسات.

وقفة ضد إدارة الهجرة في مينيابوليس، يناير 2026 (فرانس برس)

في السياق ذاته، وفي إطار تشديد القواعد على المهاجرين والمقيمين، كشف مصدر حكومي أن إدارة الهجرة والمواطنة بدأت خلال الأسابيع الماضية، توجيه أسئلة تتعلق بالعبء العام خلال مقابلات اللجوء، بينما لا ينطبق هذا الإجراء على من يتقدمون للحصول على الحماية داخل الولايات المتحدة. وأوضح المصدر أن الأسئلة الجديدة تضمنت ما إذا كان لدى مقدم طلب اللجوء أمراضٌ مزمنة، أو يحصل على علاج دائم، وما إذا كانت تمنعه من العمل لفترات طويلة، فضلاً عن دوره في خدمة المجتمع والتطوع.

وتستند الإدارة في جميع هذه الإجراءات إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في أول أيام ولايته الثانية، والذي شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد تصرّفات الأجانب الذين يحاولون "إطاحة الثقافة الأميركية، أو استبدالها"، أو "تقويض حقوق حرية التعبير والممارسة الحرة للدين"، أو الذين "يقدمون مساعدة أو دعماً لإرهابيين أجانب".

ونص هذا الأمر التنفيذي المعنون بـ"حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة"، على أنه ينبغي ضمان ألا يحمل الأجانب أي مواقف عدائية تجاه المواطنين الأميركيين، أو ضد ثقافة الولايات المتحدة، أو حكومتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها التأسيسية، وألا يقوموا بالدعوة إلى دعم أجانب مصنَّفِينَ إرهابيين، أو دعم أي تهديدات أخرى للأمن القومي.

لجوء واغتراب إدارة ترامب: على المهاجرين الحصول على إقامة دائمة أو المغادرة

وفي إبريل/نيسان الماضي، كشف "العربي الجديد" عن أسئلة جديدة أضيفت إلى أسئلة طلبات اللجوء تطرح خلال المقابلات مع مقدمي الطلبات، تضمنت: هل لديك آراء ضد الولايات المتحدة؟ وهل تعرف أشخاصاً لديهم آراء ضد الولايات المتحدة؟ وهل عملت في أي مؤسسة لديها آراء ضدها؟ وهل تتوقع في المستقبل أن تكون لديك آراء ضد الولايات المتحدة؟ وهل لدى أي من أفراد أسرتك آراء ضد الولايات المتحدة؟

وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" أن إدارة ترامب تدرس اقتراحاً بمنع الحوامل الأجنبيات من دخول البلاد، وذلك في رد على قرار المحكمة العليا الأميركية التي رفضت مساعي الإدارة لتقييد حق الحصول على الجنسية من خلال الولادة داخل البلاد، غير أنه ليس واضحاً إذا كانت الإدارة قد اتخذت قراراً في هذا الإطار الذي سيقابل بانتقادات حادة.