أزمة وقود تهدد بتوقف مستشفيات قطاع غزة

حذّر مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، من تداعيات أزمة نقص الوقود على مستشفيات القطاع، وذلك نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخاله لليوم الرابع على التوالي. وقال أبو سلمية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية الحيوية مهددة بالتوقف عن العمل خلال ساعات أو أيام قليلة، مبيناً أن مستشفى العودة بات مهدداً بالتوقف الكامل خلال ساعات فقط. ولفت إلى أن مجمع الشفاء الطبي لا يمتلك مخزوناً يكفي لأكثر من 48 ساعة، محذراً من أن مستشفيي "ناصر" و"شهداء الأقصى" يواجهان الخطر ذاته، في ظل الاستنزاف المتسارع للوقود المشغّل للمولدات وعدم وجود بدائل كهربائية.

وبحسب مدير عام مجمع الشفاء، فإن الاحتياجات اليومية للمستشفيات باتت محددة بدقة؛ إذ يحتاج "الشفاء" إلى نحو 2600 لتر وقود يومياً، فيما يحتاج مستشفى "شهداء الأقصى" إلى 2100 لتر، ومستشفى "ناصر" إلى نحو 5000 لتر يومياً، لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الطبية. وكشف أبو سلمية أن وزارة الصحة وإدارات المستشفيات أرسلت مناشدات عاجلة إلى الجهات المعنية والمؤسسات الدولية لتأمين الوقود فوراً، خشية حدوث توقف كامل للمستشفيات.

وأوضح أن الطواقم الطبية اضطرت إلى تنفيذ سياسة ترشيد صارمة لاستهلاك الوقود، تقتصر على تشغيل الأقسام الحيوية فقط، وفي مقدمتها العناية المركزة، وغرف العمليات، وغسل الكلى، وأقسام الطوارئ، في حين تعمل بقية الأقسام بالحد الأدنى أو جرى تقليص خدماتها بشكل كبير. وشدد على أن استمرار منع إدخال الوقود سيقود إلى كارثة إنسانية حقيقية، منبهاً إلى أن توقف المولدات يعني عملياً توقّف الحياة داخل المستشفيات، وتعريض مئات المرضى، خصوصاً الحالات الحرجة، لخطر الموت.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اتباع "سياسة التنقيط" في إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى غزة، حتى مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ لم يتجاوز إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً 200 شاحنة، من بينها 5 شاحنات وقود فقط، وفقاً لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي السياق ذاته، حذّر مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، من توقف وشيك وكامل لمرافق الجمعية، في ظل النفاد الحاد للسولار. وقال المجدلاوي في بيان صحافي، إن إجمالي كمية السولار المتوفرة حالياً في جميع مرافق الجمعية لا تتجاوز 800 لتر، في حين يبلغ الاحتياج اليومي الأساسي نحو 2600 لتر، ما يعني أن خدمات الرعاية الصحية الأولية، والحماية المجتمعية، والعمليات الإدارية، مهددة بالشلل التام.

وأشار إلى أن الكارثة الأكبر تتمثل في توقف "مستشفى العودة" في النصيرات عن العمل كلياً مع حلول منتصف اليوم الخميس؛ الأمر الذي سيحرم نحو 3 آلاف مستفيد يومياً من الخدمات الصحية، ويسبّب توقف العمليات الجراحية المُجدولة، وخدمات الولادة (حوالي 60 حالة يومياً)، إضافة إلى توقف أقسام الطوارئ والرعاية السريرية للأطفال بشكل كامل.