أزمة مياه في الأردن مع شحّ الموارد وضعف كفاءة الإدارة وعدالة التوزيع

- أزمة المياه في الأردن تتجاوز شح الموارد لتشمل عدالة السياسات وكفاءة الحوكمة، حيث يبرز تقرير "الراصد العربي للحق في المياه 2025-2026" أهمية إدارة وتوزيع المياه بشكل عادل. - التحديات تشمل نظام التزويد المتقطع وغياب معايير شفافة، مما يؤدي إلى تفاوتات جغرافية واقتصادية، مع تأثير المياه العابرة للحدود على حصة الأردن من الموارد المشتركة. - الحلول تتطلب مساءلة السياسات والاعتراف القانوني بالحق في المياه، مع تعزيز الشفافية والدبلوماسية المائية وفقًا للقانون الدولي.

لا تُعَدّ أزمة المياه في الأردن نتيجة مباشرة لشحّ الموارد فحسب، بل تمثّل كذلك اختباراً حقيقياً لعدالة السياسات العامة وكفاءة الحوكمة. ويفيد تقرير "الراصد العربي للحق في المياه 2025-2026"، الذي يأتي تحت عنوان "الحق في المياه في الأردن: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات"، يُعاد تعريف الأزمة من زاوية حقوقية، إذ إنّ جوهر المشكلة لا يكمن في محدودية المياه فحسب، بل في كيفية إدارتها وتوزيعها، ومن يتحمّل كلفتها.

ويبّن التقرير الذي عُرض في جلسة نقاشية نظّمتها جمعية "دبين للتنمية البيئية"، التي تُعَدّ الشريك الوطني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، اليوم الخميس، أنّ الأردن يقع من ضمن نطاق الندرة المائية المطلقة، إلا أنّ هذه الحقيقة الطبيعية لا تفسّر وحدها التفاوتات الكبيرة في الوصول إلى المياه أو ارتفاع كلفتها على المواطنين. ويشير إلى أنّ سياسات قطاع المياه اتّجهت، في السنوات الماضية، إلى تعظيم الإمدادات عبر مشاريع مركزية كبرى، من قبيل التحلية والنقل، من دون أن يواكب ذلك الإصلاح المطلوب في إدارة الطلب وعدالة التوزيع والحدّ من الفاقد وتعزيز الحلول اللامركزية مثل الحصاد المائي.

ويلفت التقرير نفسه إلى أنّ نظام التزويد المتقطّع بالمياه وغياب معايير شفافة لتخصيص المياه يكرّسان تفاوتاً واضحاً بين المناطق، فيصير الوصول إلى المياه مرتبطاً بالموقع الجغرافي والقدرة الاقتصادية على شراء البدائل. يضيف في هذا السياق، أنّ الأسر محدودة الدخل تتحمّل كلفة أعلى في إدارة النقص داخل المنازل.

ولا يتوقف التحدّي عند الداخل فقط، إذ يشير تقرير "الراصد العربي للحق في المياه 2025-2026" إلى أنّ المياه العابرة للحدود تمثّل عنصراً حاسماً في الأزمة، في ظلّ اختلالات إقليمية وسياسية تؤثّر على حصة الأردن من موارده المشتركة، خصوصاً في نهرَي الأردن واليرموك.

ويخلص تقرير "الحق في المياه في الأردن: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات" إلى أنّ معالجة الأزمة تتطلب الانتقال من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات، عبر الاعتراف الصريح بالحقّ في المياه قانونياً، وتعزيز الشفافية، وإنشاء آليات رقابة مستقلة، وضمان عدالة الكلفة والتوزيع، بما يحوّل المياه من ملفّ تقني إلى قضية حقّ وعدالة ومحاسبة.

وتقول رئيسة جمعية "دبين للتنمية البيئية" هلا مراد لـ"العربي الجديد" إنّ هذا التقرير يرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي، مشيرةً إلى أنّ "من أبرز هذه الحقوق الحقّ في بيئة سليمة، ويشمل ذلك الحقّ في المياه الذي يُمثّل أحد الحقوق التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". تضيف أنّ "الأردن يُعَدّ من بين أكثر دول العالم فقراً وندرةً بالمياه، الأمر الذي يستدعي إدارة هذا المورد بطريقة أكثر كفاءة وعدالة بين المواطنين"، مؤكدة "أهمية أن يكون الناس على دراية بحجم المياه المتوفّرة، وكيفية التعامل معها، وضمان وصولها إليهم (المواطنين) بطريقة مأمونة ومستدامة ومنتظمة".

وتشير مراد إلى أنّ "المياه لا تصل إلى جميع السكان بالكفاءة نفسها، إذ تعاني مناطق جنوبي الأردن وشماله من انقطاعات أكبر مقارنة بمناطق الوسط، بسبب آلية التزويد". وشرحت أنّ "هذه المشكلة لا ترتبط بندرة المياه فقط، بل كذلك بسلسلة من الإدارات التي تعاقبت على هذا الملفّ، وكان يُفترَض أن تتنبّه إلى أنّنا أمام مشكلة مرتبطة بحصّة الفرد من المياه، التي تُقدَّر بنحو 61 متراً مكعّباً سنوياً، وقد تكون أقلّ من ذلك في عدد من المناطق".

وتفيد رئيسة جمعية "دبين للتنمية البيئية" بأنّ "هذا العام شهد الأردن كميات كبيرة من مياه الأمطار، إلا أنّ ذلك لا يحلّ أزمة المياه في البلاد، خصوصاً أنّ آليات الحصاد المائي التي كانت تُطبَّق سابقاً لم تعد مثلما كانت، ولا سيّما ما يتعلق بآبار جمع مياه الأمطار عند ترخيص المنازل".

وتحكي مراد عن "مشروع الناقل الوطني، الذي يهدف إلى نقل ما لا يقلّ عن 350 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة إلى العاصمة عمّان وعدد من المحافظات". وتبيّن أنّ "الأردن انضمّ أخيراً إلى اتفاقية المياه العابرة للحدود"، واصفةً الأمر بأنّه "خطوة مهمة لتحصيل الحقوق المائية الإقليمية، سواء مع الاحتلال الإسرائيلي أو مع سورية". وتشرح أنّ "الأردن دولة مصبّ أنهار وليست منبعاً لها. وعندما تصل المياه إليه تكون أقلّ بكثير ممّا يجب، بل وحتى أقلّ من حصصه الإقليمية". وشدّدت على "ضرورة تعزيز الدبلوماسية المائية، انطلاقاً من القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية بين الدول".

وتتابع مراد أنّ "حدّ الفقر المائي عالمياً يبلغ 500 متر مكعّب سنوياً للفرد، في حين لا تتجاوز حصة الأردني 61 متراً مكعّباً سنوياً. وفي الوقت الذي يُطلب فيه من المواطن ترشيد استهلاك المياه، فإنّه في الأساس مُرشَّد قسراً بسبب محدودية كميات المياه التي تصله ويستهلكها"، وتردف "ربّما لا يوجد في العالم مَن يعيش على حصّة أقلّ من ذلك". ولفتت إلى أنّه "في السابق، كنّا نقول إنّ 100 متر مكعّب للفرد سنوياً غير كافية، أمّا اليوم فنقول إنّه في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، فقد نصل يوماً ما إلى أقلّ من 40 متراً مكعّباً للفرد سنوياً، وهو ما سوف يؤدّي إلى مشكلات اجتماعية وصحية وبيئية خطرة".