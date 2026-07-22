أزمة قطاع التعليم تتفاقم في إسبانيا... والإصلاحات بطيئة

- تعاني إسبانيا من أزمة تعليمية حادة بسبب تدهور ظروف التدريس والرواتب ونقص الموارد، مما أدى إلى احتجاجات في أقاليم مثل فالنسيا ومدريد، نتيجة سياسات التقشف منذ 2008. - يواجه المعلمون تحديات تتعلق بالرواتب والعقود المؤقتة وظروف العمل الصعبة، مع نقص في الموارد البشرية والدعم النفسي والاجتماعي، وتفاوت الظروف بين الأقاليم المستقلة. - طرحت السلطات مشاريع إصلاحية لتحسين التعليم، مثل خفض عدد التلاميذ وتثبيت ساعات التدريس، لكن تواجه تحديات سياسية وبرلمانية، مما يهدد مستقبل التعليم الحكومي.

تمثّل أزمة التعليم في إسبانيا اختباراً حقيقياً لمستقبل التعليم الحكومي، وسط تدهور ظروف التدريس والرواتب، ونقص الموارد والكوادر، وازدياد منافسة التعليم الخاص وشبه الخاص، فيما تغيب الإجراءات العملية في ظلّ صعوبة الوصول إلى اتفاق سياسي داخل الأقاليم المستقلة.

مع نهاية العام الدراسي الحالي، يعيش قطاع التعليم في إسبانيا سنواته الأكثر توتراً، خصوصاً بعد انفجار المشكلات التي تراكمت على مدى السنوات الفائتة داخل المنظومة التعليمية. وصار الحديث في إسبانيا عن قطاع التعليم، وأزماته، واحتجاجات العاملين فيه، من أبرز القضايا الاجتماعية والسياسية داخل البلاد. وقد تصاعدت في الأشهر الأخيرة الاحتجاجات والتظاهرات في أقاليم عدّة، خصوصاً في فالنسيا (شرق) والعاصمة مدريد، محذّرةً من تدهور ظروف التدريس، ونقص الموارد والكوادر، والضغوط النفسية على المعلمين، إضافة إلى أوضاع العاملين في القطاع، والرواتب، فضلاً عن تأثير التغير المناخي على المدارس الحكومية، وقلة التجهيزات، والأزمات النفسية والصحية لدى التلاميذ والكادر التدريسي.

واكتسبت احتجاجات قطاع التعليم في فالنسيا بُعداً جديداً بعدما أعلن المعلمون إضراباً عاماً، في تحرك مفتوح ترك أثراً واضحاً على مئات آلاف الطلبة داخل التعليم العمومي. وفي مقاطعة كاتالونيا، رفض المعلمون الاتفاق الذي وصلت إليه الحكومة المحلية مع النقابات، باعتباره لا يستجيب فعلياً للمشكلات البنيوية التي يعيشها القطاع. وفي مدريد لا تتوقف التظاهرات والاحتجاجات من المعلمين، وقد أعلنت النقابات التعليمية إضراباً مفتوحاً سيبدأ مع الموسم الدراسي المقبل.

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إذا ما أردنا تحديد جذور الأزمة الحالية في قطاع التعليم في إسبانيا، فلا بدَّ من العودة إلى عام 2008، وتحديداً بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت إسبانيا. حينها، دخلت البلاد في مرحلة طويلة من سياسات التقشف التي أثرت بشكل كبير على الخدمات العامة. وبطبيعة الحال، كان قطاع التعليم في مقدمة هذه الخدمات. في أثناء تلك السنوات تراجعت الاستثمارات، وانعدمت عمليات التوظيف، وازدادت هشاشة العقود، وأُهملت البنية التحتية. ومع مرور السنين، تحوّل هذا الواقع السيئ تعليمياً إلى سِمة دائمة، بل وتراكمت المشكلات وتأجّل الحديث عن الإصلاحات، ما فاقم الأزمة على شتّى المستويات؛ الموارد البشرية، البنية التحتية، التنظيم الإداري، وعدد العاملين، إضافة إلى أمورٍ أخرى راحت تستجدّ من دون وجود معالجة جذرية لتلك الاختلالات.

الصورة احتجاج على ارتفاع درجات الحرارة في المدارس، مدريد، 18 يونيو 2026 (ريكاردو روبيو/Getty)

وتُعدّ أوضاع المعلمين من أبرز مظاهر الأزمة الحالية، إذ يشتكي كثير منهم من الرواتب التي يعتبرونها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الموكلة إليهم، إضافة إلى طبيعة العقود، والتي تُعدّ في غالبيتها العظمى مؤقتة، ما يخلق مناخاً غير مستقرٍ على مستوى الوظيفة. وتُعتبر هذه المشكلة هي الأبرز بين فئة المعلمين الشباب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف دائمة.

ولا يرى المعلمون أن قضية الرواتب هي العامل الوحيد وراء احتقان القطاع الحالي، إذ يؤكدون أن ظروف العمل نفسها صارت أكثر صعوبة وتعقيداً من أيّ وقت مضى. إذ إنّ صالات الدراسة، على سبيل المثال لا الحصر، تشهد تنوعاً اجتماعياً وثقافياً ولغوياً كبيراً بين التلاميذ، إضافة إلى ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد. وهذا كله يحتاج إلى دعم تربوي ونفسي ولغوي وثقافي خاص. لكن الواقع يشير إلى نقص كبير في الموارد البشرية، وعجز في مواكبة هذه التحولات. كما تشير تقارير تربوية إلى أن المدارس العمومية في مختلف الأقاليم الإسبانية تعاني من نقص كبير في المرشدين النفسيين والاجتماعيين، وبالتالي يقوم المعلمون أنفسهم بتجاوز مهماتهم التعليمية لممارسة هذا الدور في التعامل مع مشكلات ذات طابع صحي، أو نفسي أو حتى اجتماعي بحت.

وإلى جانب هذه المشكلات في الموارد والمال، ثمّة أيضاً مجموعة من المشكلات التي يشكو منها المعلمون في مختلف الأقاليم الإسبانية، وهي وجود تفاوت واضح بين إقليم مستقل وآخر، وذلك يعود إلى صلاحيات الحكومات المحلية في إدارة التعليم وتحديد الميزانيات. ويخلق هذا التفاوت حالة من عدم المساواة بين معلّم وآخر، سواء في ظروف العمل أو الأجور أو حتى جودة الخدمة. وتبرز أيضاً مشكلات الأعباء الإدارية والبيروقراطية داخل المؤسسات التعليمية، إذ يشكو معظم الكادر التعليمي من أن جزءاً كبيراً من وقتهم مستنزف في أمور بيروقراطية لا تمتّ بصلة إلى العملية التعلّمية نفسها، من إعداد تقارير ووثقائق ومتابعات إدارية على حساب تحضير الدروس والتفاعل المباشر مع الطلاب.

وأمام هذه المشكلات وغيرها، طرحت السلطات في إسبانيا على صعيد السياسات التعليمية، مشاريع إصلاحية عديدة تهدف إلى تحسين الوضع التعليمي في المؤسسات العامة. لكنّ هذه المشاريع تواجه بدورها تحديات داخل البرلمان، بسبب مناخ الشرخ السياسي بين الأحزاب حول آليات التمويل وطريقة تطبيقها. ويُعدّ مشروع خفض عدد التلاميذ داخل الصالات الدراسية من أبرز المشاريع المطروحة، حيث ثمّة مقترح من الحكومة لوضع حد أقصى من الطلاب داخل القاعة، وهو 22 طالباً في المرحلة الابتدائية، و25 في التعليم الثانوي الإجباري. كذلك ينصّ المشروع المطروح على تثبيت عدد ساعات التدريس الأسبوعية لتصل إلى 23 في المرحلة الابتدائية، و18 في التعليم الثانوي. ولكن تبقى كلّ هذه المبادرات حبراً على ورق.

وفي موزاة ذلك، أعلنت وزارة التعليم خطة واسعة لإصلاح القطاع، تشمل مراجعة نظام تأهيل المعلمين، وتحسين ظروف التدرج والترقي داخل المهنة على أساس الكفاءة. وهناك حديث دائم عن تحسينات في قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتكييف المباني، ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، لكن كلّ هذه الأمور تبقى مجرد مقترحات لا تصل إلى إجراءات عملية في ظلّ صعوبة الوصول إلى اتفاق سياسي داخل الأقاليم المستقلة، وبطء عملية الإصلاح نفسها.

في هذا السياق، تمثّل أزمة التعليم التي تعيشها إسبانيا اختباراً حقيقياً لمستقبل التعليم الحكومي في إسبانيا، ولا سيّما في بلادٍ تزداد فيها منافسة التعليم الخاص وشبه الخاص؛ الأمر الذي قد ينقل المشكلة نحو بُعدٍ آخر داخل المجتمع الإسباني، وهو تعميق الفروق الاجتماعية بين الطبقات، ذلك أنّ كثيراً من الإسبان يعتمدون على التعليم الحكومي المجاني، في حين أنّ فئة قليلة فقط تستطيع أن تتحمل أعباء التعليم الخاص أو شبه الخاص.