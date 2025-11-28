أزمة الهوية… سوريون بين ورقة مؤقتة و"بطاقة جديدة" قيد الإعداد

- يعاني المواطنون السوريون من صعوبة الحصول على الهوية الشخصية بسبب الارتباك الإداري، مما يؤثر على حياتهم اليومية، مثل تسجيل الطلاب لمقرراتهم الجامعية وفقدان الباحثين عن عمل لفرصهم. - السوريون في الخارج يواجهون تحديات قانونية معقدة بسبب توقف إصدار الهويات، مما يعقد دخولهم إلى البلاد والحصول على وثائق بديلة. - تعمل مديرية الشؤون المدنية في دمشق على مشروع لإعادة صياغة الهوية الرسمية، لكن تعطل آلات الطباعة وغياب قرار نهائي يعمقان الأزمة ويؤثران على العلاقة بين المواطن والدولة.

خلف أبواب السجّلات المدنية في سورية تتراكم يومياً حكايات أشخاص يبحثون عن وثيقة تثبت وجودهم في دولة يغلب على مؤسساتها الارتباك الإداري. الهوية الشخصية، التي يُفترض أن تكون أبسط وثيقة رسمية، غابت منذ أشهر عن حياة السوريين، تاركة مكانها أوراقاً مؤقتة تُجدَّد باستمرار، ومعاملات لا تتوقف، وقلقاً يتوسع كلما ابتعد موعد إصدار بطاقة جديدة.

علاء خانكان، طالب الهندسة في جامعة دمشق، يقف كل أسبوع في طابور جديد ليثبت أنه الشخص نفسه. يروي لـ"العربي الجديد" أن تسجيل مقرراته الجامعية تحوّل إلى رحلة مرهقة تبدأ بالسؤال نفسه من كل موظف: "وين هويتك؟" قبل أن يعود إلى المختار ثم إلى البلدية للحصول على قيد فردي جديد. يشعر وكأنه يقدّم تعريفاً عن نفسه في كل معاملة، وأن حياته الدراسية باتت معلّقة بورقة تتغير كل أسابيع قليلة.

الارتباك نفسه ينسحب على الباحثين عن عمل. خلود عبيدو، خريجة اللغة العربية، حاولت التقدّم لوظيفة أعلنت عنها وزارة الإعلام، لكنها اصطدمت بشرط بسيط ظاهرياً: صورة مصدّقة عن الهوية الشخصية. توجّهت إلى عدة دوائر رسمية عساها تحصل على بديل معترف به، لكن الموظفين كانوا يدركون أن إصدار البطاقات متوقف، من دون أن يكون لديهم أي حل. تقول إن زملاء لها خسروا فرص عمل فقط لأنهم لا يملكون بطاقة شخصية، رغم علم الجهات الرسمية بتعذّر استصدارها.

وتبلغ معاناة السوريين في الخارج مستوى آخر من التعقيد. محمد أمادر، المقيم في هولندا منذ تسع سنوات، كان يفكر بزيارة عائلته في نهاية العام، لكنه تراجع بعدما أدرك أن دخوله إلى سورية بجواز السفر قد يضعه في مواجهة أسئلة تؤثر على وضعه القانوني هناك. يوضح لـ"العربي الجديد" أنه كان يعتمد سابقاً على الهوية للدخول من لبنان، لكنه فقد بطاقته قبل خروجه من البلاد، ولا يستطيع اليوم الحصول على بديل عبر السفارة التي لا تصدر هويات جديدة. أما القيد الفردي الخارجي، فيحتاج إلى تصديق الخارجية السورية، وهو إجراء شبه مستحيل لمن لا يستطيع السفر.

وسط هذه الفوضى، يخرج من داخل مديرية الشؤون المدنية في دمشق حديث مختلف يكشف أن ما يجري ليس مجرد توقف تقني، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الهوية الرسمية للسوريين. مصدر يعمل داخل المديرية يؤكد لـ"العربي الجديد" أن هناك عملاً مستمراً منذ أشهر لإعداد نماذج جديدة للبطاقة الشخصية، وأن المشروع يتجه نحو استبدال جميع الهويات في البلاد خلال الفترة المقبلة. يوضح أن المديرية لا تملك قراراً نهائياً، لأن حسم النموذج الجديد مرتبط بالكامل بالحكومة، لكنه يشير إلى أن النقاشات تتضمن اقتراحاً مثيراً للجدل، يقضي بإضافة خانة الدين على البطاقة، بحيث يظهر توصيف الشخص مسلماً أو مسيحياً أو موحّداً، وهو طرح ما زال قيد النقاش ولم يُحسم حتى اللحظة.

المصدر نفسه يشرح أن السوريين يستخدمون اليوم بطاقتين مختلفتين؛ الأولى قديمة صدرت عن الحكومات السابقة، وهي سهلة الكسر والتزوير ولا تحمل بيانات كافية، والثانية صدرت في مناطق كانت تحت إدارة "الإنقاذ" وتتمتع بخصائص تقنية أفضل من حيث المتانة واحتوائها على شريحة بيانات. لكن كلا النموذجين خارج الخدمة اليوم بسبب تعطل خمس وأربعين آلة طباعة كانت تنتج الهويات، في وقت تعمل فيه المديرية على شراء آلات جديدة وصيانة الشبكة المركزية للبيانات، استعداداً لإطلاق البطاقة الجديدة حين يتم اعتمادها رسمياً.

الخبير في الإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري يرى أن تعطل الهوية لا يؤثر على المعاملات فقط، بل يضرب علاقة المواطن بالدولة في الصميم. يقول لـ"العربي الجديد" إن عجز المؤسسات عن توفير وثيقة أساسية يرسّخ شعوراً بالعجز والابتعاد، وأي تغيير في شكل الهوية، خاصة إذا تضمن معلومات دينية، سيكون له أثر اجتماعي وقانوني عميق لأن الهوية ليست ورقة تُبرز عند الطلب، بل جزء من العلاقة بين الفرد والمؤسسة.

وبين انتظار نموذج جديد لم يقرّ بعد وحياة يومية تُدار عبر أوراق مؤقتة لا تُثبت إلا الحاضر القريب، يعيش ملايين السوريين اليوم في منطقة رمادية لا يعرفون متى ستنتهي. فالأزمة لم تعد أزمة ورق أو آلات طباعة، بل أزمة إدارة كاملة لا تزال تبحث عن شكلها وهويتها.