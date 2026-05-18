أزمة المياه في المغرب... تحدي إدارة "الوفرة العابرة" بعقلانية

بخلاف السنوات الماضية تحسّن وضع المياه في المغرب في شكل لافت هذا الموسم بتأثير التساقطات المطرية والثلجية المهمة، وارتفع مخزون السدود في شكل قياسي بنسبة نحو 100% مقارنة بالعام الماضي، لكن ذلك لم يمنع تقارير دولية من تصنيف المغرب بين الدول التي هي في مرحلة "الإفلاس المائي" بسبب استنزاف الموارد.

يعيش المغرب هذا الموسم على وقع انتعاش لافت للموارد المائية بعد أربع سنوات من الإجهاد الحاد، لكن التحديات ترتبط بتدبير السلطات الموارد من أجل تجاوز مشاكل الندرة التي ترتبط بالتغيرات المناخية، وتطبيق خطة مائية فعّالة تعوّض عقوداً من استنزاف الفرشة المائية الذي وضع الأفراد في أوضاع مقلقة أثّرت في قدرتهم على الحصول على الكميات اللازمة للاستعمال اليومي، وأيضاً في قدرة السلطات نفسها على تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المناسبة لدعم جهود التنمية.

طلاب وشباب المغرب: 2000 جهاز إلكتروني لمكافحة الغش في البكالوريا

تظهر أرقام وبيانات وزارة التجهيز والماء، حتى أمس السبت، تحولاً نوعياً؛ إذ قفزت نسبة الملء الإجمالية للسدود إلى 76.04% مقابل 40.13% فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية. ومكن هذا الارتفاع السدود المغربية من مخزون احتياطي إجمالي يقارب 13 مليار متر مكعب، مع تسجيل أرقام استثنائية في أحواض حيوية مثل اللوكوس (92.25%)، وأبي رقراق (90.55%)، وتانسيفت (95.31%)، حتّى أن حوض أم الربيع، الذي كان يعاني تدهوراً حاداً، شهد انتعاشة قوية بوصوله إلى 65.50%. وهكذا ناهزت الزيادة 7 مليارات متر مكعب خلال عام واحد، ما يعادل تقريباً ضعف المخزون الوطني.

يقول رئيس "جمعية "بييزاج" للبيئة، رشيد فاسح، لـ"العربي الجديد": "الموارد المائية التي تحققت هذا الموسم فرصة لالتقاط الأنفاس لا يجب أن تُنسينا ضرورة توفير الإدارة المستدامة، والارتفاع الملحوظ في مخزون السدود الوطنية يمثل انفراجاً حيوياً ومنعطفاً إيجابياً يُعيد الأمل في تأمين الاحتياجات المائية الأساسية بعد سنوات عجاف من الإجهاد المائي الحاد الذي طاول مختلف الأحواض في المملكة. كما تضاعف مخزون المياه بنسبة تقارب 100% مقارنة بالسنة الماضية، ويجب تدبير هذا الرصيد الاستراتيجي بعقلانية، وليس بمنطق الوفرة العابرة، لذا يتمثل التحدي الحقيقي في القدرة على استدامة هذه الموارد في ظل تقلبات مناخية أصبحت تتّسم بحدة الظواهر القصوى لتطرف المناخ على صعيد الجفاف الحاد المتواصل والفيضانات المفاجئة وويلات التغير المناخي المفاجئ".

يضيف فاسح: "يجب الانتباه إلى اعتماد طرق التدبير العقلاني، وأرى أن تدبير المرحلة الراهنة يتطلب التركيز على حماية المدخرات من المياه الجوفية عن طريق استغلال عقلاني لانتعاش السدود لتقليل الضغط على الفرشة المائية الجوفية والأحواض التي وصلت إلى مستويات ندرة حمراء ونضوب خطير، ومنحها فرصة للانتعاش الطبيعي من جديد عبر تقنين صارم لعمليات الضخ والحفر".

ويؤكد ضرورة اعتماد النجاعة الفلاحية من خلال مراجعة الأساليب الزراعية في المناطق المتأثرة، والتحوّل الشامل نحو المنتجات الفلاحية الأقل استهلاكاً للمياه مع مواصلة تحديث شبكات الري من خلال تكنولوجيا حديثة توقف الهدر وتمنع ضياع المياه بالتبخر أو التسرب. كما يجب أن تستمر المشاريع الهيكلية التي ترتبط بالسياسة المائية والمخطط الوطني المستقبلي وعدم التراخي والركون في تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر والربط المائي بين الأحواض فهذه المشاريع هي الصمام الحقيقي للأمان المائي المستقبلي للمغرب بمعزل عن رحمة التساقطات، وتساهم في سد العجز عن تلبية الطلب المتزايد، وتحقق نوعاً من التوازن بين الموارد الاعتيادية وتلك غير الاعتيادية".

ويطالب فاسح بـ"ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء على كل المستويات المجتمعية والتنموية والاقتصادية والصناعية والفلاحية، ويعتبر أن التحدي الأكبر هو تحويل السلوك الترشيدي إلى ثقافة مجتمعية مستدامة ودائمة، إذ يجب أن يعي المواطن أن قيمة الماء لا ترتبط بحالة الطقس، بل بكونه مورداً نادراً وثميناً". يتابع: "لا بدّ من تأكيد أن الموسم الحالي منحنا فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وتعزيز المرونة المائية ومنع الاستهلاك المفرط لضمان حق الأجيال القادمة في هذا المورد السيادي، فالإدارة المائية الحقيقية تُبنى في سنوات الوفرة لمواجهة سنوات الندرة".

ويرى الخبير البيئي مصطفى بنرامل أنه "رغم المؤشرات الإيجابية المسجلة بسبب موسم الأمطار الجيد يظل الانتعاش ظرفياً ولا يحجب التحديات البنيوية التي تواجه تدبير الموارد المائية في المغرب، فالتغيرات المناخية المتسارعة أصبحت تفرض نمطاً غير منتظم للتساقطات، حيث تتناوب فترات الجفاف الحاد مع تلك القصيرة من الأمطار الغزيرة، ما يصعّب عملية التخطيط المائي على المديين المتوسط والبعيد".

امتلأت سدود المغرب مجدداً هذا الموسم، أغسطس 2025 (عبد المجيد بزيوات/ فرانس برس)

ويذكر بنرامل لـ"العربي الجديد"، أنّ "من أبرز التحديات المطروحة إشكالية الإدارة المائية، إذ لا يزال تدبير الموارد يعاني من تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين القطاعات، خاصة بين الفلاحة والماء. ويستهلك القطاع الفلاحي نحو 80 و85% من الموارد المائية، ما يفرض تسريع الانتقال نحو أنظمة ري أكثر نجاعة، مثل التنقيط الذي ساهم فعلاً في إرساء معادلة اقتصاد كميات مهمة من المياه، لكنه يحتاج إلى تعميم أوسع ومواكبة تقنية مستمرة. كما تبرز تحديات أخرى مرتبطة بارتفاع الطلب على الماء نتيجة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني حيث يزداد الاستهلاك الحضري والصناعي في شكل مطّرد.

ويُشدد على "ضرورة تبني مقاربة شمولية قائمة على ترشيد الاستهلاك وتثمين الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الماء. كما يجب تقوية الاستثمار في البنى التحتية المائية، مثل بناء السدود التلية وربط الأحواض المائية، ما يضمن توزيع الموارد بطريقة أكثر توازناً".

ويرى أنّ "التحسّن الحالي في الوضع المائي بالمغرب فرصة استراتيجية يجب استثمارها بحكمة، ليس فقط لتأمين الاحتياجات الآنية، بل لوضع أسس سياسة مائية مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. التحسن النسبي الذي عرفته الموارد المائية هذا الموسم يبرز الحاجة إلى اعتماد توصيات عملية وواقعية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، وتفادي العودة إلى وضع الإجهاد المائي، وأبرزها تعزيز الإدارة المندمجة للمياه عبر تحسين التنسيق بين قطاعات الفلاحة والماء والطاقة والتعمير، وتفعيل مبدأ الماء مقابل القيمة، أي توجيه الموارد نحو الاستعمالات الأكثر نجاعة اقتصادياً واجتماعياً، وتقوية المراقبة وتطبيق القوانين للحدّ من الاستغلال العشوائي للفرشات المائية وحفر الآبار غير المرخصة، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بناءً على معطيات مناخية آنية وتوقعات طويلة المدى".

ويؤكد بنرامل "أهمية تعميم تقنيات الري الموضعي (التنقيط) بدلاً من الري التقليدي لتوفير ما بين 30 و50% من الاستهلاك، وتشجيع زراعة محاصيل أقل استهلاكاً للماء وأكثر ملاءمة للظروف المناخية المحلية، واعتماد الري الذكي المبني على المعطيات المناخية وأجهزة الاستشعار، إضافة إلى تنمية الموارد المائية غير التقليدية من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر خاصة في المدن الساحلية، مثل الدار البيضاء وأكادير، وتثمين المياه العادمة المعالجة لتغطية جزء من الاحتياجات الفلاحية والصناعية، وأيضاً تطوير تقنيات حصاد مياه الأمطار على المستوى المحلي".

ويرى أنّ "الحفاظ على الموارد المائية لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية، فالمقاربة الفعّالة ترتكز على الجمع بين التدبير العقلاني والابتكار التقني والوعي المجتمعي، ما يضمن تحقيق الأمن المائي للمغرب في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة".

وكان تقرير دولي بعنوان "مناطق الجفاف العالمية (2023-2025)" نشره المركز الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف توقع حصول نقص حاد في المياه بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وأوضح أن "فترات الجفاف متأصلة في مناخ المغرب، وزاد حدوثها وشدتها بشكل كبير منذ بداية القرن العشرين.

وتشير تقديرات إلى أن حصة الفرد من الماء في المغرب تراجعت إلى أقل من 600 متر مكعب سنوياً، بعدما كانت تتجاوز 2500 متر مكعب في ستينات القرن الماضي، ما يضع المغرب ضمن خانة الدول التي تعاني من إجهاد مائي حاد. إلى ذلك، يتطرح مشكلة استنزاف الفرشات المائية تحدياً حقيقياً، خاصة في المناطق الفلاحية الكبرى مثل سوس ماسة والحوز، حيث تُستغل المياه الجوفية بشكل يفوق قدرتها على التجدد. وسجلت بعض المناطق انخفاضاً في مستوى المياه الجوفية بأكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار سنوياً، ما يُهدد استدامة هذه الموارد على المدى الطويل.