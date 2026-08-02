أزمة الإيواء تصل لمرحلة كارثية في غزة

- أزمة الإيواء في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية مع تدمير 410 آلاف وحدة سكنية وتشريد 350 ألف أسرة، بسبب استمرار الاحتلال في تدمير المنازل وإزاحة "الخط الأصفر". - تقدر كميات الركام بـ 60 مليون طن، مما يعيق توفير أراضٍ جديدة لإقامة مخيمات إيواء، حيث يعيش 150 ألف أسرة في خيام مهترئة، وتعاني مراكز الإيواء من الاكتظاظ ونقص الخدمات. - الوزارة تطالب بتدخل دولي عاجل لفتح المعابر وإدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء، وتنفيذ البروتوكول الإنساني لإنقاذ القطاع.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الأحد، أنّ أزمة الإيواء في القطاع وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة الاستمرار في تدمير المنازل، وتشريد السكان، وإزاحة ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، إلى جانب المواصلة في منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل. وأشارت الوز ارة في بيان إلى أنّه جرى تدمير نحو 410 آلاف وحدة سكنية كلياً، أو جعلها غير صالحة للسكن، إضافة إلى وجود أكثر من 350 ألف أسرة بحاجة ماسة لمأوى مؤقت، من بينها نتيجة استمرار تدمير الاحتلال لما تبقى من منازل، وتقليص المساحات المتاحة جراء إزاحة الخط الأصفر غرباً.

وتُقدر كميات الركام والأنقاض بـ 60 مليون طن، ما يعيق عمليات إخلاء المواقع وتوفير أراضٍ جديدة لإقامة مخيّمات إيواء مؤقتة، وفق الوزارة التي أشارت إلى أنّ نتائج البحث الميداني تقدر أنّ قرابة 150 ألف أسرة تقيم في خيام صُنّفت بأنها مهترئة وتتطلب الاستبدال الفوري العاجل (وهي تمثل نحو 60% من الخيام القائمة حالياً)، كما أن معظم مراكز الإيواء الحالية تعاني من الاكتظاظ الشديد وتفتقر للحد الأدنى من الخدمات الأساسية. ولفتت الوزارة إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل التلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني وتمنع إدخال المساكن المؤقتة الكفيلة باستيعاب النازحين، كما تمنع إدخال مواد البناء والترميم، ما يضطر الطواقم الميدانية للاعتماد على مواد بسيطة كالأخشاب والشوادر لعمليات الترميم الأولية، في وقت تُصنف فيه مئات الوحدات السكنية على أنها "خطيرة" ومعرضة للانهيار في أي لحظة.

قضايا وناس صيف غزة... في انتظار مأوى حقيقي

وطالبت الوزارة بإنقاذ قطاع الإيواء من خلال السماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني دون إبطاء، وفتح المعابر كلياً وإدخال المواد الأساسية اللازمة لإنشاء وتهيئة وحدات الإيواء، وتدخل دولي عاجل ومباشر لإزالة الركام وتوفير المساحات والأراضي اللازمة لإنشاء تجمعات سكنية مؤقتة.