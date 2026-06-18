أرقام مقلقة للعنف في مدن ومناطق المغرب الحضرية

- كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب عن ارتفاع الجرائم المرتبطة بالعنف في المدن، من 46,553 حالة في 2023 إلى 60,054 حالة في 2024، مع استمرار هذا الاتجاه في 2025، مشيراً إلى أزمة في منظومة التنشئة الاجتماعية وتراجع قيم العيش المشترك. - يرى رشيد الصديق أن تصاعد العنف يعكس تحولات اجتماعية سريعة، متأثرة بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة وضعف الإدماج الاقتصادي، واختلالات المجال الحضري. - يشدد الصديق على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمواجهة العنف الحضري، تشمل التربية والتوعية وتحسين الفضاءات العامة، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، بمسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع المدني.

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، أن عدد الجرائم المرتبطة بالعنف في المدن ارتفع من 46 ألفاً و553 عام 2023 إلى 60 ألفاً و54 عام 2024، بزيادة تجاوزت 29% خلال سنة واحدة. وأكد استمرار المنحى التصاعدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وأكد المجلس، وهو مؤسسة استشارية دستورية للحوار والتشاور وتقديم المقترحات، في دراسة أصدرها الأربعاء الماضي بعنوان "السلوك المدني في الفضاءات العمومية: نحو ترسيخ قيم المواطنة في خدمة التنمية المستدامة"، أن العنف لم يقف عند حدود العنف الجسدي، إذ ارتفعت حالات التحرش بشكل ملحوظ، من 1674 عام 2023 إلى 2657 في العام التالي، وتواصل أيضاً المنحى التصاعدي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بـ2822 حالة.

وفي قراءة لهذه الأرقام، رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اختزال المسألة بمجرد ظاهرة أمنية، وأكد أنها "تعكس في العمق أزمة في منظومة التنشئة الاجتماعية وتراجعاً في قيم العيش المشترك". وربط السلوك بمجموعة محددات بنيوية أبرزها التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف التأطير المؤسساتي، وتنامي التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي على أنماط السلوك الفردي خصوصاً لدى الشباب.

وبينما تشير أرقام العنف في المجال الحضري بالمغرب إلى تحوّل في التبليغ عن المخالفات والجرائم، وتطور في آليات المراقبة وأولويات تدخل السلطات العمومية للحدّ من الأفعال الماسة بالنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، يرى المجلس أن الانتقال الفعلي إلى فضاء عمومي أكثر أمناً لن يتحقق عبر تكثيف الإجراءات الأمنية فقط، بل يستدعي استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على التعليم والتحسيس والقدوة المؤسساتية الحسنة.

وبالنسبة إلى رئيس المركز المغربي للمواطنة (غير حكومي)، رشيد الصديق، تعكس المؤشرات الخاصة بتصاعد العنف داخل المدن منحى يستحق التوقف عنده بجدية، خصوصاً أن نسبة الارتفاع المسجلة خلال سنة واحدة ليست قليلة. ويلفت إلى أهمية التعامل مع الأرقام بمنطق التحليل وليس بمنطق التهويل، لأن العنف الحضري ظاهرة معقدة وذات أبعاد متعددة، ولا يمكن اختزال أسبابها في عامل واحد أو ظرفية معينة.

ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن "المدن المغربية تشهد تحوّلات اجتماعية سريعة تترافق مع تغيّر في أنماط التنشئة الاجتماعية وأدوار بعض المؤسسات التقليدية، وعلى رأسها الأسرة والمدرسة، ما يؤثر على عملية ترسيخ قيم الاحترام والانضباط وحلّ بعض الفئات، خصوصاً الشباب، النزاعات بطرق سلمية".

تنامي مشاعر الإحباط والتوتر يزيد قابلية العنف، إبريل 2026 (Getty)

ويرى أن "عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تبرز بوصفها أحد المحددات المهمة للظاهرة، من خلال البطالة، وضعف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والشعور بالإقصاء أو فقدان الأفق لدى بعض الشباب. وهذه الأوضاع قد تساهم في تنامي مشاعر الإحباط والتوتر وتزيد قابلية بعض الأفراد للانخراط في سلوك العنف والإجرام. أيضاً تساهم اختلالات ترتبط بالمجال الحضري نفسه في تغذية هذا المنحى، والأحياء التي تعاني من ضعف التجهيزات أو تدهور الفضاءات العمومية أو محدودية الخدمات والمرافق الموجهة إلى الشباب تكون أكثر عرضة لظهور بعض مظاهر الانحراف والعنف. وتؤكد دراسات عدة أن جودة الفضاء الحضري والإحساس بالنظام والأمن يلعبان دوراً مهماً في الحدّ من السلوك المنحرف".

ويؤكد الصديق أنه "لا يمكن تجاهل تأثير عوامل ترتبط بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنامي بعض أشكال العنف الرمزي واللفظي عبر الفضاء الرقمي التي قد تنتقل أحياناً إلى الواقع وتتحوّل إلى ممارسات عنيفة داخل الفضاءات الحضرية. ويقتضي فهم هذه الظاهرة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف المحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمؤسساتية التي تؤثر في السلوك داخل المجال الحضري، بعيداً عن أي تفسير أحادي أو اختزالي".

ويرى أن "مواجهة العنف داخل مدن المغرب والسيطرة عليه وتقليصه تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلّ الأمني وحده، رغم أهميته في حماية المواطنين وحفظ النظام العام، وتعزيز فعالية السياسات الأمنية والوقائية، وضمان التطبيق العادل والحازم للقانون، ما يعزز الشعور بالأمن ويرسّخ الثقة بالمؤسسات ويحدّ مظاهر الإفلات من العقاب".

كما يؤكد "ضرورة الاستثمار في التربية والتوعية وترسيخ قيم المواطنة واحترام القانون وثقافة الحوار ونبذ العنف، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو عبر وسائل الإعلام ومختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية، وأيضاً تحسين جودة الفضاءات العمومية والارتقاء بإطار العيش داخل المدن من خلال توفير الإنارة والتجهيزات الأساسية والمرافق الرياضية والثقافية والترفيهية التي تعزز الإحساس بالانتماء وتشجع على الاستعمال الإيجابي للفضاء العام. ومن الضروري أيضاً إيلاء أهمية خاصة لفئة الشباب عبر تطوير برامج القرب والتأطير الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتوفير بدائل إيجابية تسمح بتفريغ الطاقات وتعزيز الاندماج المجتمعي".

ويلفت إلى أن مكافحة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تظل من أهم مداخل الوقاية من العنف، من خلال خلق فرص عمل، وتوسيع برامج الإدماج المهني، ودعم المبادرات الاقتصادية المحلية، وتقوية آليات المواكبة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ما يساهم في الحدّ من عوامل الإقصاء والإحباط والشعور بعدم الإنصاف.

ويعتبر الصديق أن الحدّ من العنف الحضري يظل مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمؤسسات الأمنية والقضائية والجماعات الترابية والمدرسة والأسرة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لأن "الأمن المستدام لا يتحقق عبر الردع فقط، بل أيضاً عبر تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل والعيش المشترك".