أردني يقتل زوجته وموظفَيْن في مركز تنمية بالرصاص ثم ينتحر

- شهدت منطقة حسبان جنوب عمان حادثة إطلاق نار مروعة، حيث قتل رجل زوجته وموظفين في مركز تنمية اجتماعية قبل أن ينتحر، فيما بدأت السلطات التحقيق في الحادثة دون الكشف عن الدوافع. - أظهر التقرير الجنائي لعام 2025 انخفاضاً في جرائم الشروع في القتل والقتل العمد، بينما ارتفعت جرائم القتل غير المقصود بنسبة 82.58%، مع تسجيل 1266 جريمة مقارنة بـ1352 في 2024. - سجلت جمعية "تضامن" 17 جريمة قتل أسرية في 2025، مع تراجع في عدد الجرائم الأسرية مقارنة بالعام السابق، لكن العنف الأسري القاتل لا يزال يشكل تهديداً خطيراً.

قتل رجل أردني، اليوم السبت، زوجته وموظفين اثنين داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية في منطقة حسبان، جنوب العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يضع حداً لحياته، بحسب ما أفادت به مديرية الأمن العام الأردنية.

وقالت المديرية، في بيان اليوم، إن شخصاً أقدم على إطلاق النار داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية في منطقة حسبان، ما أسفر عن مقتل زوجته وموظفين اثنين. كما عُثر على مطلق النار مصاباً بعيار ناري، قبل أن تُعلَن وفاته لاحقاً، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة. ولم تعلن المديرية، في بيانها المقتضب، تفاصيل إضافية أو الأسباب والدوافع التي تقف وراء الجريمة.

الامن العام : شخص يقدم على اطلاق النار داخل احد مراكز التنمية الاجتماعية في منطقة حسبان جنوب العاصمة ، ونتج عن الحادثة مقتل زوجة مطلق النار وموظفين اثنين كما وعثر على مطلق النار مصابا بعيار ناري ومتوفي بعد ذلك وبوشرت التحقيقات



التفاصيل لاحقا#الامن_العام #الاردن pic.twitter.com/Rk6mX3M2Cf — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 6, 2026

وأظهر التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام لعام 2025 تسجيل 2302 جريمة، مقارنة بـ2398 جريمة في عام 2024. وأشار إلى انخفاض جرائم الشروع في القتل بنسبة 5.82% بواقع 257 جريمة، مقارنة بـ292 جريمة في عام 2024، إلى جانب انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة 21.15% بواقع 41 جريمة. في المقابل، سجّل التقرير ارتفاعاً في جرائم القتل غير المقصود بنسبة 82.58%، فيما جرى تسجيل 1266 جريمة ، مقارنة بـ1352 جريمة خلال عام 2024.

وتشير أرقام التقرير إلى أن جرائم الإيذاء البليغ استحوذت على العدد الأكبر من الجرائم الواقعة على الإنسان بواقع 849 جريمة، تلتها جرائم الشروع في القتل بـ257 جريمة، ثم القتل غير المقصود بـ54 جريمة، فالقتل العمد بـ41 جريمة، والضرب المفضي إلى الموت بـ6 جرائم.

الجريمة والعقاب تراجع جرائم القتل في لندن إلى أدنى مستوى خلال 11 عاماً

وأفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في تقرير لها بداية العام الحالي، أنّ الأردن شهد 17 جريمة قتل في إطار الأسرة في عام 2025، قضى فيها 20 شخصاً، من بينهم 13 من الإناث وسبعة من الذكور. يأتي ذلك بعدما شهد عام 2024 حوالي 25 جريمة أسرية في الأردن، قضى فيها 25 شخصاً. وعلى الرغم من تراجع عدد الجرائم التي تُصنَّف في الإطار الأسري مقارنة بالأعوام السابقة، تُبيّن الوقائع التي رصدتها جمعية "تضامن" في العام الماضي "أنماطاً خطرة من العنف الأسري القاتل، خصوصاً ضدّ النساء والفتيات والأطفال، بأساليب تتّسم بالقسوة والعنف الجسدي المباشر".