أجسام مضادة تمهد لتطوير علاج لفيروس غرب النيل

- حدد الباحثون أجسامًا مضادة قد تساهم في تطوير لقاح أو علاج لفيروس غرب النيل، حيث أظهر الجسم المضاد (دبليو 010) فعالية في حماية الفئران من الفيروس حتى بعد التعرض له بخمسة أيام. - الجسم المضاد الثاني (دبليو 014) أظهر فعالية ضد فيروسات مشابهة مثل فيروس التهاب الدماغ الياباني، مما يمهد الطريق لتطوير علاجات للأمراض الفيروسية الخطيرة. - فيروس غرب النيل يمكن أن يسبب مرضًا عصبيًا وخيمًا، ولا يوجد لقاح حاليًا، مما يجعل الأبحاث الجديدة ضرورية لتطوير حلول طبية فعالة.

حدّد باحثون أجساماً مضادة يمكن أن تمهد لتطوير لقاح أو علاج لفيروس غرب النيل، وهو مرض ينتقل عن طريق البعوض، ويمكن أن يسبب التهاباً حاداً في الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة. وأظهر تقرير حديث نُشر أخيراً في دورية (إيمونيتي) أن الباحثين، خلال دراستهم عينات دم من متعافين من المرض، رصدوا أجساماً مضادة قد تفتح الباب أمام علاج جديد للفيروس.

وعند استنساخ الأجسام المضادة في المختبر، تبيّن أن أحدها، المسمى (دبليو 010)، يتعرف إلى بروتين موجود على غلاف الفيروس ويهاجمه، وهو البروتين الذي يساعد الفيروس في الالتصاق بالخلايا المضيفة وإصابتها. وأظهر الجسم المضاد (دبليو 010) قدرة على حماية الفئران سواء استُخدم قبل التعرّض لفيروس غرب النيل أو حتى بعده بخمسة أيام.

Online now: Analysis of West Nile disease convalescents identifies human monoclonal antibodies protective against West Nile and related orthoflaviviruses https://t.co/JDrOCyYhB8 — Immunity (@ImmunityCP) June 22, 2026

أما الجسم المضاد الثاني (دبليو 014) فأثبت فاعلية لا تقتصر على فيروس غرب النيل، بل تمتد إلى فيروسات مشابهة، بما في ذلك فيروس التهاب الدماغ الياباني، وفيروس أوسوتو. وقال الباحثون إن تحديد هذه الأجسام المضادة البشرية، إلى جانب رصد المواقع الضعيفة التي تستهدفها على الفيروسات، من شأنه أن يمهد الطريق إلى "تطوير وسائل طبية مضادة للأمراض الخطيرة... لا تزال تفتقر إلى حلول طبية كافية على مستوى العالم".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يتسبّب فيروس غرب النيل في إصابة البشر بمرض عصبي وخيم وفي وفاتهم. ويوجد هذا الفيروس، عادة، في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وغرب آسيا. ويظلّ الفيروس يدور في الطبيعة من خلال الانتقال بين الطيور والبعوض. ويمكن أن يطاول البشر والخيول وغيرها من الثدييات.

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وأشارت تقارير المنظمة إلى أنّه لا تظهر أيّة أعراض على نحو 80% من المصابين بالعدوى، ولا يوجد أيّ لقاح لمكافحة الفيروس لدى البشر، وكل ما يُقدم للمصابين بالمرض الذي يغزو الأعصاب هو علاج داعم ينطوي، في غالب الأحيان، على المكوث في المستشفى وتلقي السوائل داخل الوريد وخدمات دعم التنفس والوقاية من أي عدوى ثانوية.

(رويترز، العربي الجديد)