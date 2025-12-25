أجراس الميلاد تقرع في سورية.. صلوات واحتفالات وسط انتشار أمني

- احتفلت المدن السورية بعيد الميلاد وسط أجواء امتزجت فيها الطقوس الدينية بالفرح، حيث شهدت الكنائس في حمص ودرعا صلوات بحضور لافت، مما أعاد شعور الأمان للسوريين بعد سنوات من الاضطرابات. - في ريف إدلب الغربي وحلب، تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة الاحتفالات، مما شجع العائلات على المشاركة، مع التأكيد على بقاء التنوع الديني والاجتماعي حياً. - شملت مظاهر العيد تقاليد اجتماعية مثل تزيين المنازل وتحضير الحلويات، مما يعكس التعايش الاجتماعي ويؤكد على رسالة الأمل والسلام.

قُرعت أجراس الكنائس في مختلف المناطق السورية، اليوم الخميس، معلنة حلول عيد الميلاد المجيد، وسط مشهد امتزجت فيه الطقوس الدينية بمظاهر الفرح والأمل، وبحضور أمني لافت هدف إلى تأمين الاحتفالات وضمان سلامة المواطنين. وعلى الرغم من سنوات طويلة من المعاناة والاضطرابات، أعاد العيد إلى المدن والبلدات السورية صورة اجتماعية وإنسانية طال انتظارها؛ إذ خرجت العائلات للمشاركة في الصلوات والقداديس وتبادل التهاني، في مشهد يعكس تشبث السوريين بحقهم في الفرح وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وشهدت محافظتا حمص ودرعا، كما هو الحال في باقي المحافظات، إقامة الطوائف المسيحية صلوات وقداديس خاصة بالعيد في الكنائس وأماكن العبادة، بحضور رجال الدين ومواطنين من مختلف الأعمار. وتحولت الكنائس إلى فضاءات جامعة، ترددت فيها تراتيل الميلاد ورسائل السلام والمحبة، مع الدعاء من أجل الاستقرار وتعافي البلاد.

وقال جورج شقور، أحد أبناء مدينة حمص، إن عيد الميلاد جاء محملاً بدلالات خاصة، مشيراً إلى أن الشعور بالأمان شكّل المعنى الأعمق للاحتفال. وأوضح شقور في حديث لـ"العربي الجديد" أن القدرة على التوجه إلى الكنيسة والمشاركة في القداس من دون خوف أو قلق أعادت إليه وإلى كثيرين إحساساً غاب طويلاً، مضيفاً أن "هذا الإحساس بحد ذاته يختصر معنى العيد بعد سنوات من القلق وعدم الاستقرار".

ومن درعا، رأت مريم معلوف أن مشاركة الأطفال في قداس الميلاد وإشعال الشموع داخل الكنيسة حملت أبعاداً نفسية وإنسانية تتجاوز الطقس الديني نفسه. وقالت لـ"العربي الجديد": "إن رؤية الأطفال وهم ينشدون تراتيل الميلاد ويتفاعلون مع أجواء العيد أعادت للعائلات شيئاً من الطمأنينة التي افتقدتها خلال السنوات الماضية"، مؤكدة أن هذه اللحظات تمنح الأهالي أملاً بأن القادم قد يكون أقل قسوة، وأن للأعياد قدرة حقيقية على ترميم ما كسرته الظروف الصعبة.

وفي ريف إدلب الغربي، وتحديداً في قرية القنية، واكبت الاحتفالات إجراءات أمنية لتأمين أبناء الطوائف المسيحية، ما سمح بإقامة الطقوس الدينية في أجواء هادئة، وسط مشاركة عائلات حرصت على إحياء العيد رغم خصوصية المنطقة وحساسيتها. ويقول مناف الصافي، أحد أهالي القرية، إن "العيد هذا العام رسالة بأن التنوع ما زال حياً"، مضيفاً أن "وجود الأمن أعطانا شعوراً بالاطمئنان، وشجع العائلات على الحضور مع أطفالها".

وإلى الشمال، نفذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة حلب انتشاراً مكثفاً في الأحياء السكنية، ومحيط دور العبادة، ومناطق التجمعات العامة، لتأمين الاحتفالات وضمان النظام العام. وكثفت الدوريات وجودها في الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى الكنائس والمراكز التجارية، مع تنظيم حركة المرور بما يضمن السلامة وانسيابية الحركة، وفق ما أعلنته محافظة حلب عبر قناتها الرسمية.

ويشير سامر الصالح، من سكان حي العزيزية بحلب، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المدينة بدت مختلفة هذه الليلة؛ فأضواء الميلاد تملأ الشوارع، والعائلات تتنقل بأريحية"، مؤكداً أن "الشعور بالأمان شجع الكثيرين على الخروج والاحتفال". ولم تقتصر مظاهر العيد على الصلوات، بل امتدت إلى طقوس اجتماعية اعتاد عليها السوريون، من تزيين المنازل بأشجار الميلاد، وتحضير الحلويات الخاصة، إلى تبادل الزيارات والتهاني بين الأصدقاء والجيران، مسيحيين ومسلمين، في صورة تعكس عمق التعايش الاجتماعي.

وتقول لينا طباع من دمشق إن "العيد مناسبة للفرح الجماعي، وليس حكراً على طائفة"، مشيرة إلى أن التهاني المتبادلة بين الجيران تعيد تأكيد وحدة المجتمع. وتضيف في حديثها لـ"العربي الجديد": "مع انقضاء صباح يوم الميلاد، يبقى صدى التراتيل وأضواء الشموع شاهداً على رغبتنا نحن السوريين في الحياة، وعلى تمسكنا بالفرح فعلَ مقاومة يومياً"، لافتة إلى أن عيد الميلاد بدا "أكثر من مناسبة دينية، بل رسالة أمل بأن السلام الاجتماعي ممكن".

ويأتي عيد الميلاد المجيد هذا العام في سياق تحاول فيه سورية استعادة مظاهر الحياة الطبيعية، بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية. وتؤكد الجهات الرسمية أن الإجراءات الأمنية المرافقة للاحتفالات هي جزء من خطة شاملة ومستمرة تهدف إلى توفير بيئة آمنة تمكّن المواطنين من ممارسة شعائرهم بحرية، والحفاظ على النظام العام خلال المناسبات.