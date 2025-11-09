آلاف النازحين بحاجة لمساعدات عاجلة في السودان

- أكدت مفوضية العون الإنساني السودانية أن عشرات الآلاف من النازحين من ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان بحاجة لمساعدات عاجلة بسبب الاشتباكات وهجمات قوات الدعم السريع، مع تزايد الأعداد يومياً. - استقبلت مدينة الأبيض أكثر من 175 ألف نازح، بينما تجاوز عدد النازحين في كسلا 3 آلاف شخص، مع الحاجة الملحة لدعم المرافق الصحية ومراكز الإيواء والغذاء والعلاج. - اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما أدى إلى مجاعة ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط تحذيرات من تقسيم جغرافي للبلاد.

أكدت مفوضية العون الإنساني السودانية، اليوم الأحد، أن عشرات آلاف النازحين المتوافدين من ولايتي شمال دارفور (غرب) وشمال كردفان (جنوب) نحو مدينتي الدبة في الولاية الشمالية والأبيض شمالي كردفان بسبب الاشتباكات وهجمات "الدعم السريع"، بحاجة لمساعدات عاجلة.

جاء ذلك في تصريح لمفوضة "العون الإنساني بالسودان" (حكومية) سلوى آدم بنية لـ"الأناضول"، عقب لقائها السفير التركي بالخرطوم فاتح يلدز، ونائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" بمدينة بورتسودان، مضيفة: "نحن نعلم أن تركيا ليست لديها مطامع بل تقدم خدمة إنسانية لإخوانهم في السودان". وعن حركة النزوح بعد هجمات قوات الدعم السريع، قالت المسؤولة السودانية: "الآن هناك نزوح كبير جداً من ولاياتي شمال دارفور وشمال كردفان نحو عدد من الولايات، لكن التركيز الأكبر في مدينة الدبة بالولاية الشمالية". وأشارت إلى أن "كل يوم تزداد فيه الأعداد، والإحصائيات متحركة وفقاً لذلك".

وتشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب"، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وأضافت المسؤولة السودانية أن "مدينة الأبيض استقبلت أكثر من 175 ألف نازح من ولايات كردفان الثلاث خلال الشهر الماضي، والأعداد في إزدياد مع الأحداث الأخيرة ووصول النازحين من مدينة بارا إلى المدينة". وذكرت أن أعداداً من النازحين من دارفور وكردفان وصلت إلى عدد من الولايات الأخرى، من بينها القضارف وكسلا، شرقي البلاد، حيث تجاوز عدد النازحين في كسلا أكثر من 3 آلاف شخص. موضحة أن هناك عودة طوعية في الخرطوم ومدني (وسط) وسنار (جنوب شرق) بعد سيطرة الجيش عليها. وشددت على أن تلك المناطق تحتاج إلى دعم يتعلق بتأهيل المرافق الصحية وإنشاء مراكز صحية وتأهيل آبار المياه وغيرها من الخدمات الأساسية للقطاع السكني والزراعي. مشيرة إلى أن النازحين بحاجة عاجلة إلى مساعدات تشمل الإيواء والغذاء والعلاج والدواء والصحة البيئية.

والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

