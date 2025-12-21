9 قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

21 ديسمبر 2025
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، 22 أكتوبر 2025 (Getty)
عناصر شرطة في جوهانسبرغ، 22 أكتوبر 2025 (Getty)
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة في إطلاق نار في بيكرسدال في غرب جوهانسبرغ. وعدلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد القتلى بالخفض في منشور على موقع "إكس"، بعد أن ذكرت في بادئ الأمر مقتل 10 أشخاص. وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عشوائياً على رواد حانة والموجودين خارجها، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال في موقع الحادث، وتجري تحقيقاً لمعرفة ملابساته.
16 قتيلاً وجرحى بإطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني

ونقلت الهيئة عن القائم بأعمال مفوض شرطة مقاطعة غاوتينغ فريد كيكانا، قوله: "ما زلنا نعمل على جمع الإفادات. وصل فريقنا الوطني لإدارة الجرائم، وفريق إدارة مسرح الجريمة على مستوى المقاطعة، وفريق من مركز السجلات الجنائية المحلي، بالإضافة إلى فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة، وفريق الاستخبارات الجنائية، وفريق محققي الجرائم على مستوى المقاطعة".

(رويترز، العربي الجديد)

