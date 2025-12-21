9 قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة في إطلاق نار في بيكرسدال في غرب جوهانسبرغ. وعدلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد القتلى بالخفض في منشور على موقع "إكس"، بعد أن ذكرت في بادئ الأمر مقتل 10 أشخاص. وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عشوائياً على رواد حانة والموجودين خارجها، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال في موقع الحادث، وتجري تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

Another mass shooting has occurred in South Africa. Ten people were killed and ten others injured in a township in Johannesburg. The death toll could rise. The incident has shocked the entire country. This is the second mass shooting this month...#SouthAfrica… pic.twitter.com/mIh6ZPjRr9 — Galgotias Times (@galgotiastimes) December 21, 2025

ونقلت الهيئة عن القائم بأعمال مفوض شرطة مقاطعة غاوتينغ فريد كيكانا، قوله: "ما زلنا نعمل على جمع الإفادات. وصل فريقنا الوطني لإدارة الجرائم، وفريق إدارة مسرح الجريمة على مستوى المقاطعة، وفريق من مركز السجلات الجنائية المحلي، بالإضافة إلى فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة، وفريق الاستخبارات الجنائية، وفريق محققي الجرائم على مستوى المقاطعة".

(رويترز، العربي الجديد)