9 شهداء في غارات إسرائيلية على شقق ومنازل بمدينة غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الخميس، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شقق سكنية ومنازل في مدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية ومصادر طبية، وتوزعت الاستهدافات على عدة مناطق في المدينة، شملت شقة سكنية في شارع المخابرات شمال غربي غزة، ومنزلاً غرب مخيم الشاطئ، إضافة إلى شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وأفادت المصادر باستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة جراء استهداف شقتهم السكنية غربي غزة، فيما خلفت الغارات دماراً واسعاً في المباني المستهدفة، بينما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين وإجلاء المصابين من مواقع القصف.

أخبار شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي متواصل بقطاع غزة

وتعيش مدينة غزة منذ أسابيع على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء ومناطق النزوح، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية وجوية متواصلة في عدد من مناطق القطاع. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجمات المتكررة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل السكنية.

وفي موازاة العمليات العسكرية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود. وتحذر منظمات دولية وأممية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، في ظل النزوح المتكرر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.