9 شهداء بهجمات إسرائيلية على غزة

- استشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة، بينهم 4 في الشمال و5 في الجنوب، مع استهداف سيارة غربي مدينة غزة، مما يعكس استمرار التصعيد والعنف في المنطقة. - يعاني سكان غزة من ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار والدمار، حيث تسجل الجهات المختصة يومياً استهدافات تؤدي إلى شهداء وإصابات، مما يزيد من معاناة الأهالي. - منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 73,110 والإصابات 173,599، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بينهم أربعة شهداء في شمال القطاع، أحدهم متأثراً بجراحه، وخمسة شهداء في جنوبه، فيما استهدف قصف إسرائيلي سيارة غربي مدينة غزة.

ومن بين الشهداء ثلاثة سقطوا في استهداف خيمة تؤوي نازحين قرب المسلخ التركي، جنوبي خانيونس، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استشهد سائق شاحنة مساعدات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إنّ السائق أصيب برصاص الجيش قبل أن يُعلَنَ استشهادُه، وكان في طريقه إلى نقل بضائع ومساعدات من معبر كرم أبو سالم التجاري إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الاحتلال.

ويومياً تنفذ اسرائيل عمليات قتل خارج مناطق سيطرتها في القطاع، وتسجل الجهات المختصة ما بين 3-4 استهدافات تؤدي إلى شهداء وإصابات بين الفلسطينيين. ويعاني الأهالي في القطاع المدمر والمحاصر من ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، وسط غياب الحلول لإنقاذ ما تبقى من حياة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنّ مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية ثمانية شهداء و17 مصاباً. وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1.084 شهيداً فيما عدد الإصابات ارتفع لـ3.491 وانتشل خلال الفترة ذاتها 799 شهيداً. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 سجل استشهاد 73.110 أشخاص، إضافة إلى إصابة 173.599 آخرين.