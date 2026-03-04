87 قتيلاً بهجوم أميركي أغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا

- أعلنت الشرطة السريلانكية عن انتشال 87 جثة بعد هجوم غواصة أميركية على سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي، مما أدى إلى فقدان وإصابة العشرات. - أكدت واشنطن تنفيذ الجيش الأميركي للهجوم، بينما أنقذت البحرية السريلانكية 30 بحارًا إيرانيًا، بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة "إيريس دينا". - يأتي الحادث وسط تصعيد عسكري في المنطقة، مما يثير مخاوف من تأثيره على طرق الملاحة الدولية وأمن النقل البحري.

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأربعاء، أنها انتشلت 87 شخصاً قُتلوا بعد تعرض سفينة حربية إيرانية لهجوم نفذته غواصة أميركية في المحيط الهندي، فيما أشار مسؤول سريلانكي، في حديثه مع تلفزيون محلي، أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى إيران بعد مغادرتها ميناء في شرق الهند. ويأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر في البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية إن الهجوم أسفر أيضاً عن فقدان عدد من الركاب وإصابة العشرات، فيما أكدت واشنطن أن الجيش الأميركي هو الذي نفذ الهجوم.

وصرح ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأميركي شن غارة استهدفت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما دفع البحرية السريلانكية إلى إنقاذ عشرات البحارة الإيرانيين. وذكر أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن الغارة نفذتها غواصة عسكرية أميركية.

وقال وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث في إفادة أمام البرلمان إن الجيش أنقذ ما لا يقل عن 30 شخصاً كانوا على متن السفينة التي كانت تغرق قرب المياه السريلانكية. وكان متحدث باسم وزارة الدفاع قد أعلن في وقت سابق أن البحرية أرسلت مهمة إنقاذ بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفينة أطلقت نداء الاستغاثة قبالة سواحل مدينة غالي في جنوب البلاد، حيث نقل المصابون إلى مستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

وفي السياق، بدأت القوات البحرية والجوية السريلانكية عملية إنقاذ مشتركة بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة الإيرانية "إيريس دينا"، وهي فرقاطة من طراز "مودج" تابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، كانت تقل نحو 180 شخصاً. وقال المتحدث باسم البحرية إن مهمة الإنقاذ تهدف إلى إجلاء من كانوا على متن السفينة، نظراً إلى أن الحادث وقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بسريلانكا. وأكد مسؤول في وزارة الصحة أنه جرى إنقاذ 32 شخصاً ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة بينما يتلقى سبعة آخرون علاجاً طارئاً، في حين أصيب الباقون بإصابات طفيفة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً على خلفية الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد تنفيذها عدواناً واسعاً على إيران، والتي توسعت لتشمل هجمات وعمليات عسكرية في عدة مناطق من المنطقة والممرات البحرية القريبة. ويثير استهداف السفينة الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا مخاوف من امتداد تداعيات الصراع إلى طرق الملاحة الدولية، في ظل تحذيرات متزايدة من تأثير التصعيد على أمن النقل البحري والتجارة العالمية.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)