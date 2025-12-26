8 قتلى و18 إصابة بتفجير استهدف مسجداً في حمص وسط سورية

- شهدت مدينة حمص انفجارًا إرهابيًا استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين. بدأت التحقيقات في الحادث وسط إدانة من وزارة الخارجية السورية. - أكد محافظ حمص على أهمية عدم التسرع في استنتاجات التفجير، مشددًا على وحدة المدينة. واعتبر مدير الإعلام الحكومي أن التفجير يهدف لضرب الاستقرار المجتمعي وإثارة الفتنة الطائفية. - أدانت دول عربية وإقليمية الهجوم، معبرة عن تضامنها مع سورية. يُذكر أن هذا الهجوم هو الثاني على أماكن دينية منذ سقوط نظام الأسد، مما يعكس التحديات الأمنية المستمرة.

قتل ثمانية مدنيين وأصيب نحو 18 آخرين، اليوم الجمعة، في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة حمص وسط سورية. وقالت وزارة الداخلية السورية إن "انفجاراً إرهابياً استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضافت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنيّاً حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي. وقال مصدر أمني في حمص لـ"العربي الجديد" إن المعطيات الأولى للانفجار ترجح تفجير عبوة ناسفة داخل المسجد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ويقع المسجد في حي وادي الذهب، ومعظم سكانه من السوريين العلويين. ولم تتبنَّ إلى الآن أيّ جهة المسؤولية عن الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان "بأشد العبارات" ما وصفتها بالجريمة الإرهابية. وقالت إن "هذا العمل الإجرامي الجبان يُشكل اعتداء صارخاً على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبثَّ الفوضى بين أبناء الشعب السوري". وأضافت: "سورية تجدد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتشدد على أن مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".

بدء التحقيقات الأمنية بعملية التفجير

وفي السياق نفسه، أكد محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى أن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في مدينة حمص "جريمة جبانة"، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي باشرت على الفور التحقيق في ملابسات الحادث. وقال الأعمى، في كلمة لوسائل الإعلام من موقع التفجير، إن من الضروري عدم الانجرار إلى أي استنتاجات مسبقة بشأن استهداف المسجد قبل انتهاء التحقيقات الرسمية، مؤكداً أن مدينة حمص "ستبقى مدينة واحدة موحدة"، ولن يُسمح بزعزعة أمنها أو العبث بسلمها المجتمعي.

من جهته، اعتبر مدير الإعلام الحكومي في محافظة حمص سامر السليمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الاستهداف "لا يطاول المسجد فقط، بل يشكل اعتداء على جميع السوريين وأهالي حمص"، معتبراً أن التفجير يندرج في إطار محاولات ضرب الاستقرار الذي يسعى إليه السوريون، سواء على المستوى الرسمي عبر المؤسسات الحكومية، أو على المستوى المجتمعي. وأضاف: "لا يوجد أي سوري لديه مصلحة في افتعال مثل هذا التفجير"، معتبراً أن الحادث يخدم "أجندات وقوى تسعى للمساس ببنية المجتمع السوري والدولة السورية بما يخدم مصالحها".

بدوره، قال الإعلامي أنس الخالد، لـ"العربي الجديد"، إن مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب "لا يخص طائفة بعينها"، مشيراً إلى أن المصابين الذين يتلقون العلاج في المشافي ينتمون إلى طوائف متعددة في مدينة حمص، وكذلك الضحايا الذين قتلوا من جراء التفجير، وهم من أبناء الطوائف السنية والشيعية والعلوية. وأضاف الخالد أن "الهدف الأساسي من التفجير هو إثارة الرعب والفتنة الطائفية في مدينة حمص"، لافتاً إلى أن أهالي الضحايا والمصابين يعيشون حالة صدمة كبيرة من جراء ما حدث.

إدانات عربية وإقليمية للهجوم

وأدانت تركيا، اليوم الجمعة، الهجوم. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تقف تركيا إلى جانب سورية التي تواصل عزمها وسعيها لتعزيز استقرارها وأمنها ووحدتها وتضامنها، رغم كل الاستفزازات".

بدورها، أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي"، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية "في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن". وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين".

كما أعربت السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع للإرهاب والتطرف واستهداف المساجد ودور العبادة وترويع الآمنين، معبرةً عن تضامنها مع سورية في هذا المصاب الجلل، ودعمها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار".

وهذا ثاني هجوم تشهده أماكن دينية في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة دمشق في يونيو/ حزيران الماضي. وكثّفت خلايا يُعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي عملياتها في الآونة الأخيرة في سورية، ما يدلّ على أن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على شنّ هجمات نوعية على أكثر من اتجاه، في ظل أوضاع أمنية لا تزال هشة في البلاد، التي انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. في المقابل، تتعاون السلطات السورية مع القوات الأميركية والتحالف الدولي لملاحقة التنظيم.