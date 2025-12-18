8 قتلى بضربة بواسطة مسيّرة على قرية في الجنوب السوداني

- قُتل ثمانية أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة في قرية الكوركل بجنوب السودان، أثناء فرارهم من كادوقلي المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع منذ 18 شهرًا. - توسّع سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان يهدد بتقسيم السودان إلى محور شرقي-غربي، حيث تسيطر هذه القوات على الغرب والجنوب، بينما يحتفظ الجيش بالسيطرة على الشمال والشرق. - الوضع الإنساني في كادوقلي سيئ للغاية، مع نزوح الآلاف إلى ولاية النيل الأبيض، وسط مخاطر أمنية كبيرة، وفقًا للأمم المتحدة.

قُتل ثمانية أشخاص، الأربعاء، بضربة نفّذتها طائرة مسيّرة في قرية في جنوب السودان، خلال فرارهم من كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، وفق ما أفاد شاهدان وكالة فرانس برس. ووقع الهجوم في قرية الكوركل، على بعد نحو خمسين كيلومترًا إلى الشمال من كادوقلي التي تحاصرها منذ 18 شهرًا قوات الدعم السريع، بحسب المصدر نفسه.

وبعدما أحكمت سيطرتها على إقليم دارفور في غرب البلاد، تتركّز عمليات قوات الدعم السريع على إقليم كردفان، الذي يضم ثلاث ولايات غنية بالنفط والذهب والتربة الخصبة. ومن شأن توسّع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان تقسيم السودان فعليًا إلى محور شرقي–غربي، إذ تسيطر هذه القوات على غرب السودان وقسم من الجنوب، فيما يحتفظ الجيش بسيطرته على شمال البلاد وشرقها. وتعاني كادوقلي من توقف شبكة الاتصالات وضعف الإنترنت.

ووفق شهادات جمعتها "فرانس برس"، تعتمد معظم العائلات الباقية في المدينة على منتجات تُزرع في البرّية، بات الوصول إليها هي أيضًا صعبًا. وقال مصدر في برنامج الأغذية العالمي لفرانس برس إن الوضع "سيئ للغاية"، مشيرًا إلى أن كثيرين من السكان يحاولون مغادرتها، إلا أن الأوضاع الأمنية تجعل ذلك محفوفًا بالمخاطر. وبين يومي الاثنين والثلاثاء، غادر 460 شخصًا كادوقلي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

ووصل نحو 1850 نازحًا من جنوب كردفان، غالبيتهم نساء وأطفال، في الأيام العشرة الأخيرة إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة، الخاضعة لسيطرة الجيش، بعدما "فرّوا من هجمات قوات الدعم السريع على مناطق مدنية"، وفق ما أفاد مسؤول محلي، الأربعاء. وأدّت هذه الحرب، التي اندلعت في إبريل/ نيسان 2023، إلى سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح الملايين، وتسبّبت بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفق الأمم المتحدة.

(فرانس برس)