8 شهداء بينهم طفلة بقصف وإطلاق نار في غزة

- استشهد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث استهدفت الغارات مبنى في حي الصبرة ومخيماً في مخيم البريج. - تلقى المواطنون اتصالات من جيش الاحتلال لإخلاء المنطقة قبل شن غارات إضافية، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين واندلاع حريق. - منذ أكتوبر 2023، تسببت الهجمات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وتدمير 90% من البنية التحتية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة (9 سنوات)، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقال شهود عيان ومصادر طبية، إن أشلاء أربعة شهداء نُقلت إلى مستشفى القدس القريب، بالإضافة إلى الإصابات، جراء قصف استهدف مبنى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وعقب القصف، تلقى مواطنون اتصالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المنطقة تمهيداً لاستهدافها.

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات إضافية على المنطقة بعد توجيه الإنذارات، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة فلسطينيَّين اثنين، إلى جانب اندلع حريق في المكان.

وذكرت مصادر طبية أن نيراناً إسرائيلية استهدفت مخيماً في الجانب الشرقي من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الطفلة تالا أبو مطر (9 أعوام). ولاحقا، أفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

في سياق متصل، قال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، لوكالة الأناضول، إن الفلسطيني محمود محمد مصلح استشهد متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شرقي مخيم البريج، كما أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي باستشهاد محمد أبو سنيدة متأثراً بجروح أصيب بها، السبت، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحسب بيانات رسمية، استشهد منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 1092 فلسطينياً، وأصيب 3507 آخرون، معظمهم نساء وأطفال.