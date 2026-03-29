8 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مواصي خانيونس

- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من الشرطة وثلاثة مدنيين، في قصف إسرائيلي بطائرات مسيّرة استهدف نقاطاً للشرطة في خانيونس، مما أثار الفوضى والخوف بين النازحين. - منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر الأمن بشكل يومي، مما أدى إلى استشهاد العشرات، حيث رصدت 2,073 خرقاً للاتفاق. - الانتهاكات الإسرائيلية شملت 973 عملية قصف، و750 حادثة إطلاق نار، و263 عملية نسف منازل، مما أسفر عن 677 شهيداً و1,813 مصاباً، بينهم أطفال ونساء ومسنون.

استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل، بينهم أربعة من عناصر الشرطة وثلاثة مدنيين، من بينهم طفل وطفلة وأسير محرر، فجر اليوم الأحد، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيّرة استهدف نقاطاً للشرطة في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إن القصف استهدف حواجز تفتيش تابعة لعناصر الشرطة، ما أحدث حالة من الفوضى والخوف بين النازحين، فيما لم يصدر تعقيب عن الجهات الأمنية والحكومية في القطاع. إلى ذلك، أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن أحد الأطفال استشهد برصاص جيش الاحتلال على دوار بني سهيلا في خانيونس.

والأربعاء الماضي، استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجراح خطرة في قصف بطائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مجموعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إن المستهدفين من عناصر جهاز الشرطة التابع للحكومة في غزة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الأمن حدثاً يومياً، واستشهد العشرات جراء هذه الاعتداءات. والأربعاء قبل الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد 2,073 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 18 مارس/ آذار 2026، مؤكداً أن هذه الخروق أوقعت مئات الضحايا في صفوف المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن الانتهاكات توزعت بين 973 عملية قصف واستهداف، و750 حادثة إطلاق نار، و263 عملية نسف منازل، و87 توغلاً عسكرياً داخل المناطق السكنية. وبحسب المعطيات، فقد أوقعت هذه الخروق 677 شهيداً، بينهم 305 من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى 1,813 مصاباً، أكثر من نصفهم من الفئات ذاتها، فيما سُجِّلَت 50 حالة اعتقال من داخل الأحياء السكنية.