8 دول عربية وإسلامية ترحب بخطة ترامب بشأن قطاع غزة

- رحبت ثماني دول عربية وإسلامية بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مشيدة بخطته المكونة من 20 بنداً، والتي تشمل نزع سلاح حماس وإطلاق سراح المحتجزين. - أكد وزراء خارجية الدول المعنية استعدادهم للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام، مشددين على أهمية الشراكة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. - تضمن الاتفاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإعادة إعمار القطاع، مع الالتزام بحل الدولتين لتحقيق التكامل بين غزة والضفة الغربية.

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً رحّبت فيه بـ"الجهود الصادقة" التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلانه عن خطة "سلام" مكونة من نحو 20 بنداً، أبرزها نزع سلاح حماس وتسليم جميع المحتجزين.

البيان المشترك صدر عن وزراء خارجية تركيا والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر. ورحّب البيان بقيادة ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، وأعرب عن ثقته في إرادته لإيجاد طريق للسلام. وشدد البيان على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد استعداد الوزراء للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. كما أكد الوزراء التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.

ولفت البيان إلى أن هذا الاتفاق الشامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة دون انقطاع، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وآلية أمنية تضمن سلامة جميع الأطراف، والانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع، وإعادة إعمار غزة، وإرساء مسار سلام عادل قائم على حل الدولتين الذي يضمن التكامل الكامل لغزة مع الضفة الغربية وفقاً للقانون الدولي.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، استعرض ترامب بمؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 مادة لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس.

وإلى جانب الترحيب العربي بخطة ترامب التي تتماهى لحد كبير مع شروط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة، توالت ردات الفعل الغربية المرحبة بالمقترح الذي قالت حركة حماس إنها تسلمته وستعمل على دراسته بإيجابية. ومن بين الدول التي رحبت حتى الآن بالخطة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

(الأناضول، العربي الجديد)