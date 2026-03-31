- أدان وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية القيود الإسرائيلية على حرية العبادة في القدس، مشددين على رفضهم لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. - أكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالبين بوقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. - شدد الوزراء على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مطالبين إسرائيل بالتوقف عن إغلاق أبوابه وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس.

أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا القيودَ المستمرّةَ التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وأكدوا في بيان مشترك، أوردته وزارات الخارجية الأردنية والتركية والقطرية، مساء الاثنين، إدانتهم ورفضهم أيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وقالوا إن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.

وشدد الوزراء على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية. وشدّدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أن لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم استمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين مدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان، وفرض القيود على حرية العبادة، وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدوا أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد. وطالبوا المجتمع الدولي باتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، السماح بـ"صلاة محدودة" في كنيسة القيامة بالقدس، مع الإبقاء على المسجد الأقصى مغلقاً. ويأتي ذلك بعد انتقادات دولية صدرت عن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لإسرائيل إثر منعها كلاً من بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو من الوصول إلى الكنيسة للاحتفال بأحد الشعانين الأحد.