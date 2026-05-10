70 قتيلاً على الأقل في هجمات في وسط مالي

- شهدت مالي تصاعدًا في الهجمات المسلحة، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 70 على الأقل بعد هجمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على قرى في وسط البلاد، مما يعكس الوضع الأمني الحرج في المنطقة. - أضرم مسلحون النار في حافلات نقل متجهة إلى باماكو، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعيق حرية التنقل. - تسببت الهجمات في خسائر كبيرة، حيث أُحرقت قوافل محملة بالبضائع، بينما أعلن المسلحون عن فتح "ممر إنساني للمرضى".

رفعت موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون في وسط مالي عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية السبت. وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هجمات وقعت الجمعة، بعدما قتلت ما لا يقل عن 30 شخصاً في هجمات على قرى في المنطقة نفسها الأربعاء.

وقال مسؤول محلي إن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70. وذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلاً. وتواجه مالي وضعاً أمنياً حرجاً في أعقاب هجمات منسقة على نطاق غير مسبوق شنتها في 25 و26 إبريل/ نيسان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد على مواقع للمجلس العسكري الحاكم. ووصف مصدر أمني الوضع في المنطقة التي تعرضت للهجمات الأخيرة بأنه "مقلق".

إضرام النار في حافلات نقل متجهة إلى باماكو

في غضون ذلك، أضرم مسلحون النار في حافلات نقل عدة متجهة إلى العاصمة المالية باماكو السبت في ظل حصارهم المفروض على الطرق المؤدية إلى المدينة منذ نهاية إبريل، وفق شهود عيان ومسؤول في المجتمع المدني. وأغلق مسلحون طرقاً أساسية مؤدية إلى باماكو (وسط)، في حين أن مالي التي تفتقر الى منفذ بحري تعتمد على الواردات من طريق البر.

بالإضافة إلى إحداث آثار سلبية على الاقتصاد المتضرر بشدة من أكثر من عقد من الاضطرابات، فإن الحصار يعيق بشكل كبير حرية تنقل الأشخاص، وخصوصاً للوصول إلى العاصمة. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته حفاظاً على سلامته: "أضرم المسلحون النار في عدة حافلات نقل في زامبوغو على طريق سيغو-باماكو، السبت".

وأفاد شاهد آخر بأنهم "أجبروا الركاب على النزول وأشعلوا النار في المركبات". وأكد مسؤول محلي في المجتمع المدني المعلومات لوكالة فرانس برس. وقال: "لم يكن لدى الناس وقت لإنقاذ ممتلكاتهم، لقد استحال كل شيء رماداً. ولا تزال هياكل المركبات تحترق على الأسفلت. حجم الخسائر كبير".

وهذه الهجمات على مركبات النقل هي الأحدث منذ بدء الحصار. وأفاد شهود عيان بأن قوافل عدة محملة بالبضائع قد أُحرقت بالفعل في الأيام الأخيرة. وأعلن المسلحون الخميس في مقطع فيديو فتح "ممر إنساني للمرضى".

(فرانس برس)