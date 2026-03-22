7 وفيات إثر سقوط مروحية قطرية بسبب عطل فني

- تحطمت مروحية قطرية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني، مما أدى إلى استشهاد سبعة أفراد من القوات المسلحة القطرية والتركية، بينهم طيارون وفنيون من شركة أسيلسان التركية. - باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق بحرية وفرق دولية، وتم العثور على جميع الجثامين، بينما تستمر التحقيقات لتحديد سبب الحادث. - تتعرض المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، مما يهدد الأمن الإقليمي، وتطالب الدول المتضررة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف التصعيد وحماية المنشآت الحيوية.

قالت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، إن طائرة مروحية قطرية سقطت في المياه الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. وأفادت الدفاع القطرية بـ"تأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية، والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، وكل من سليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، في حادث سقوط المروحية القطرية".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية وفاة جميع مَن كانوا على متن المروحية بعد العثور على جثمان المفقود السابع، النقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ، من منتسبي القوات المسلحة القطرية.

وكانت الداخلية القطرية قد قالت، في وقت سابق، إن الفرق المختصة باشرت عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، إثر سقوط الطائرة. وأوضحت أن عمليات البحث تُنفذ بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية أن فنيين من شركة أسيلسان التركية من بين ضحايا سقوط المروحية القطرية. وجاء في بيان للوزارة أن "التعاون والتنسيق العسكري يستمر بين تركيا ودولة قطر دون انقطاع في إطار الاتفاقيات والخطط القائمة، وبهذا الإطار، تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية، كانت تجري تدريبات ضمن قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في البحر مساء أمس".

وأكدت الدفاع التركية أنه "سيتم تحديد السبب الدقيق للحادث من خلال تحقيق تجريه السلطات القطرية"، متقدمة في الوقت نفسه "بأحر التعازي إلى عائلات جميع الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي، وتعرب عن تعاطفها مع القوات المسلحة التركية والقوات المسلحة القطرية وشركة أسيلسان والشعبين التركي والقطري".

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه دول المنطقة، بما فيها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات تطاول منشآت مدنية وحيوية، ومنها منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تعرضت لهجوم إيراني الأسبوع الماضي. وتدين دول المنطقة مراراً الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمنها وسلامة أراضيها. وفيما تحتفظ دول المنطقة بحقها في الرد، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وحماية المنشآت الحيوية.