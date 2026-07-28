7 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات روسية على شرق أوكرانيا

- شهدت أوكرانيا تصاعدًا في الهجمات الروسية، حيث قُتل سبعة أشخاص وأُصيب أكثر من 20 آخرين في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، بينما نفت أوكرانيا سقوط مدينة كوستيانتينيفكا رغم إعلان روسيا السيطرة عليها. - أكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 170 مدنيًا وإصابة 1028 آخرين منذ يوليو، مع استمرار القصف على كييف والمناطق القريبة من خطوط المواجهة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنسبة 20%. - سياسيًا، يزور الرئيس الأوكراني زيلينسكي واشنطن لحضور جنازة السيناتور ليندسي غراهام، حيث يناقش مجلس الشيوخ فرض عقوبات جديدة على روسيا لتقليص عائداتها من صادرات الطاقة.

قال مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الروسية، يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، إذ أعلن مدعون في منطقة دونيتسك، التي تمثل بؤرة القتال على طول خط الجبهة الممتد لنحو 1200 كيلومتر، مقتل ثلاثة أشخاص في منطقتين قرب مدينة كوستيانتينيفكا المتنازع عليها. وكان الجيش الروسي قد أعلن هذا الشهر السيطرة على كوستيانتينيفكا، إلا أن مسؤولين أوكرانيين نفوا سقوط المدينة. كما قتل شخص رابع قرب مدينة كراماتورسك، التي تعد أحد أهم معاقل الدفاعات الأوكرانية في المنطقة، فيما بلغ عدد المصابين في دونيتسك 18 شخصاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الأوكرانية التي تعرضت لأكبر عدد من الهجمات الروسية حسب النص؟ ما هي الآثار الاقتصادية العالمية التي أشار إليها النص نتيجة لتصاعد الهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، قال الحاكم أولكسندر هانزا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون جراء أكثر من 50 هجوماً روسياً بالمدفعية والطائرات المسيّرة استهدفت خمسة أحياء في المنطقة. وأضاف أن شخصين قتلا قرب بلدة نيكوبول الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو، فيما قتل شخص ثالث قرب بلدة سينيكليكوف. وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة اثنين إثر استهداف طائرة مسيّرة أوكرانية مبنى تجارياً في منطقة بيلغورود الحدودية.

وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 170 مدنياً وإصابة 1028 آخرين في أنحاء أوكرانيا منذ التاسع من يوليو/تموز، نتيجة تكثيف الهجمات الجوية الروسية. وقالت كايوكو غوتو، مديرة شعبة أوروبا وآسيا الوسطى في إدارتي الأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات السلام، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الهجمات استهدفت مباني سكنية وملاعب ومحطات وقود وأسواقاً ومستودعات لوجستية، مشيرة إلى أن العاصمة كييف لا تزال تتعرض لقصف متواصل، بينما تشهد المناطق القريبة من خطوط المواجهة هجمات يومية.

وأضافت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحققت منذ بدء الحرب من مقتل ما لا يقل عن 16431 مدنياً، بينهم 803 أطفال، وإصابة 48613 آخرين، بينهم 2960 طفلاً. وحذرت المسؤولة الأممية أيضاً من اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية على الخدمات اللوجستية البحرية الروسية، بما في ذلك ناقلات النفط، مشيرة إلى أن التصعيد بدأ ينعكس على الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار القمح بنسبة 20% منذ بداية الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2024.

سياسياً، قال مساعدان لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إن جميع أعضاء المجلس مدعوون إلى اجتماع مساء الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ، بالتزامن مع زيارة زيلينسكي، التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، كان غراهام من أبرز داعميه قبل وفاته. ويستهدف المشروع تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة المستخدمة في تمويل الحرب، بعدما خفض المشرعون الرسوم الجمركية المقترحة إلى 100% بدلاً من 500% في نسخة سابقة، سعياً إلى توسيع التأييد له، رغم استمرار مخاوف داخل الكونغرس من أن يمنح التشريع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات إضافية.

(رويترز، قنا، العربي الجديد)