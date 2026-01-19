7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في انفجار داخل مطعم في كابول

- انفجار في مطعم "نودل" في كابول يودي بحياة سبعة مدنيين ويصيب أكثر من عشرين، بينهم مواطنون صينيون، وسط تحقيقات مستمرة من قبل السلطات الأفغانية لتحديد الجهة المسؤولة، مع ترجيحات بضلوع تنظيم داعش. - الاستخبارات الأفغانية تعتقل مشتبهين في ضواحي كابول كانوا تحت المراقبة، بينما تواصل قوات طالبان تطويق المنطقة المتضررة. - اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية في قندهار، ومقتل ثلاثة مهربين على الحدود الأفغانية الطاجكية من قبل قوات الأمن الأفغانية.

قتل سبعة مدنيين وجرح أكثر من عشرين آخرين، اليوم الاثنين، من جراء انفجار وقع داخل مطعم في العاصمة الأفغانية، في حين قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن "انفجارا وقع في فندق بشارع غلفاروشي في شهرنو بالدائرة الرابعة من العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا"، من دون تحديد سبب الانفجار.

وفي حين أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن أجهزة الأمن تحقق لمعرفة طبيعة الانفجار، قال مصدر في الاستخبارات الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن الانفجار وقع في مطعم محلي يسمى "نودل" ويقدم أطعمة صينية، ويرتاده الصينيون وغيرهم من الأجانب. وبحسب ما ذكر المصدر، فإن من بين الضحايا مواطنون صينيون. كما أكد المصدر أن الاستخبارات الأفغانية شنت عملية في ضواحي العاصمة اعتقلت خلالها بعض المشتبه بضلوعهم في الهجوم، مشيرًا إلى أن المعتقلين "كانوا تحت المراقبة منذ زمن".

ويرجح وقوف تنظيم داعش خلف الانفجار، غير أن المصدر أكد أن التحقيقات مستمرة في الحادثة. ولا تزال قوات طالبان تطوق المنطقة التي وقع فيها الانفجار ولا تسمح لأي شخص بالدخول إليها. من جهتها، أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية بإصابة مواطنين صينيين اثنين بجروح خطيرة.

في شأن آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية على حدود مديرية معروف بولاية قندهار في الجنوب الأفغاني، فيما أعلنت الحكومة المحلية في ولاية بدخشان، شمال أفغانستان، في بيان، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت ثلاثة أشخاص من مهربي المخدرات كانوا قد عبروا الحدود الأفغانية الطاجكية، وقالت إن قوات الأمن تصدت للمهربين وقتلتهم بعدما دخلوا إلى الأراضي الطاجكية.