7 قتلى في هجوم لمسلحين مرتبطين بـ"داعش" شرق الكونغو الديمقراطية

- هجوم مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" شمال شرقي الكونغو الديمقراطية أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم جندي، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة في مدينة بيني واشتباكات مع الشرطة. - "تحالف القوى الديمقراطية" نفذ الهجوم بين منطقتي نغادي ومافيفي، حيث اقتحم المسلحون مخيماً للسكان وقتلوا ستة مدنيين، بينما لا تزال بعض الجثث في الغابات المحيطة. - رغم انتشار القوات الأوغندية لدعم الجيش الكونغولي منذ 2021، تستمر الهجمات، ويتهم السكان القوات الحكومية بالفشل في حماية المدنيين.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم جندي، في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات غاضبة في مدينة بيني ووقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة. وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في المنطقة، اللفتنانت مارك إيلونغو، إن مقاتلين من "تحالف القوى الديمقراطية" نفذوا هجوماً ليل السبت - الأحد بين منطقتي نغادي ومافيفي قرب مدينة بيني في مقاطعة كيفو الشمالية، موضحاً أن ستة مدنيين "ذُبحوا" فيما قُتل جندي خلال ملاحقة المهاجمين.

من جهته، أكد أوزفالد كامبالي، وهو عضو في إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية، أن المسلحين اقتحموا مخيماً للسكان في منطقة نغادي وقتلوا ستة أشخاص، مشيراً إلى أن عدداً من الجثث لا يزال في الغابات المحيطة بسبب تعذر الوصول إلى المنطقة. وروى أحد الناجين، ويدعى باراكا جيلوتي، أن المسلحين اقتحموا المخيم ليلاً وأجبروا السكان على الخروج من منازلهم قبل أن يشرعوا في إعدام عدد منهم، مضيفاً أنه تمكن من الفرار مع طفله.

وعقب الهجوم، خرج مئات السكان في مدينة بيني في مظاهرات احتجاجية حاملين جثث بعض الضحايا، ومتهمين الجيش الكونغولي بالتأخر في التدخل وعدم توفير الحماية الكافية للمدنيين. وأفاد شهود بأن الشرطة فرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتشهد المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال عنف متواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في ظل نشاط عشرات الجماعات المسلحة، من بينها "تحالف القوى الديمقراطية" الذي تأسس على يد متمردين أوغنديين وبايع تنظيم "داعش"، ونفذ خلال السنوات الماضية هجمات دامية ومجازر متكررة في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري. ورغم انتشار قوات أوغندية في المنطقة منذ عام 2021 لدعم الجيش الكونغولي في مواجهة الجماعة المسلحة، فإن الهجمات لم تتوقف، فيما يواصل السكان اتهام القوات الحكومية بالفشل في حماية المدنيين من الاعتداءات المتكررة.

(فرانس برس)