7 قتلى بهجمات روسية على مناطق متفرقة في أوكرانيا والبحر الأسود

- تصاعدت الهجمات بين أوكرانيا وروسيا، حيث شنت روسيا غارات على مناطق سكنية في أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، واستهدفت شاحنة في خيرسون بطائرات مسيّرة. - في البحر الأسود، استهدفت روسيا سفنًا مرتبطة بأوكرانيا، بما في ذلك سفينة ميرا كوين وسفينتي شحن تنقلان إمدادات عسكرية، مما يعكس استمرار التصعيد العسكري. - أوكرانيا استهدفت مصفاتين روسيتين للنفط وزورقين عسكريين، وألحقت أضراراً بمجمع لوجستي في منطقة تفير، في إطار ضربات تستهدف المنشآت الروسية.

يتواصل التصعيد المتبادل بين أوكرانيا وروسيا، والذي أدى اليوم الخميس إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، في هجمات روسية على مناطق متفرقة في أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه موسكو استهداف سفينتي شحن وهما تنقلان إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في جنوب أوديسا وشرقها في البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل شخص.

وأفادت سلطات محلية في أوكرانيا عبر تطبيق "تليغرام"، بأنّ فرق الإنقاذ تعمل اليوم الخميس على إخماد حرائق وإزالة أنقاض في مدينة بالاكليا بشرق البلاد، بعدما أدت غارات روسية على منازل إلى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الليل. وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة بالاكليا الواقعة على خط الجبهة في منطقة خاركيف فيتالي كارابانوف، إنّ الضربات التي أصابت منطقة سكنية أدت إلى مقتل امرأتين ورجل.

في الموازاة، قُتل أيضاً ثلاثة أشخاص ليلاً وأصيب 19 على الأقل في هجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في شمال أوكرانيا. وذكرت الشرطة الأوكرانية عبر "تليغرام" أن 12 آخرين أصيبوا في مدينة سومي نفسها بعد هجوم بقنابل جوية موجهة. بدورها، أعلنت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا عبر "تليغرام" أنه استُهدِفَت شاحنة صغيرة في هجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

قتيل باستهداف روسي لسفينة في البحر الأسود

وتأتي هذه الهجمات في وقت تواصل فيه روسيا استهدافها للسفن المرتبطة بأوكرانيا في البحر الأسود، إذ قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر اليوم الخميس، إن هجوماً روسياً ألحق أضراراً بسفينة ترفع علماً أجنبياً ومحمّلة بالقمح في منطقة البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها واندلاع حريق. وذكرت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية أن السفينة ميرا كوين، التي ترفع علم غينيا بيساو، تعرضت للهجوم في وقت متأخر أمس الأربعاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أنّ الجيش استهدف سفينتي شحن، وهما تنقلان إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في جنوب أوديسا وشرقها في البحر الأسود. وقال البيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على السفن البحرية العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

أخبار قتلى في هجوم على موسكو وضربات متبادلة مع أوكرانيا

وأضاف البيان "مساء أمس الأربعاء، تم استهداف سفينتين بحريتين، وهما تنقلان شحنة عسكرية، بطائرات مسيّرة في البحر الأسود جنوب وشرق أوديسا". وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشاً لتصنيع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها. وأشارت الوزارة إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

أوكرانيا تستهدف مصفاتي نفط روسيتين

على المقلب الروسي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

Today, our long-range sanctions once again worked to limit Russia’s oil revenues, which it uses to finance the war and the killing of Ukrainians.



Ukraine’s Defense Forces struck the aggressor’s facilities more than 1,300 kilometers from the front line. The Bashneft-Novoil… pic.twitter.com/hp6FX7bpIQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2026

استهداف مصفاتين روسيتين للنفط، في إطار الحدّ من عائدات النفط الروسية التي تستخدمها موسكو لتمويل الحرب وقتل الأوكرانيين. وقال في منشور عبر منصة إكس: "استُهدفت مصفاة باشنفت-نوفويل في باشكورتوستان. وفي منطقة ياروسلافل، على بعد نحو 700 كيلومتر من حدودنا، استُهدفت مصفاة سلافنفت-يانوس". وأعلن زيلينسكي كذلك استهداف زورقين عسكريين وسفن تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود.

إلى ذلك، أشار حاكم منطقة تفير فيتالي كوروليوف، اليوم الخميس، إلى أن حطاماً ناجماً عن هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة ألحق أضراراً طفيفة بواجهة مجمع لوجستي تابع لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت وايلد بيريز، إذ تعرض ما لا يقل عن 20 مستودعاً مملوكاً للشركة لهجمات منذ 18 يوليو/ تموز.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)