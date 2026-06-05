7 قتلى بقصف روسي على أوكرانيا.. وماكرون يدعو إلى استئناف المفاوضات

- أسفر القصف الروسي عن مقتل سبعة أشخاص في أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا صاروخين و216 طائرة مسيّرة، أسقط الجيش الأوكراني 198 منها. تسببت الهجمات في حرائق وأضرار في منشآت صناعية، مع تسجيل وفيات في كييف وزابوريجيا وخيرسون ودنيبروبتروفسك. - أعلنت روسيا عن تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة إماراتية، شمل 185 أسيرًا من كل جانب، مما يعكس جهودًا دبلوماسية لتخفيف التوترات بين البلدين. - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لتحقيق سلام دائم، مشيرًا إلى أهمية الحوار في ظل التطورات الحالية.

أسفر قصف روسي عن مقتل سبعة أشخاص ليل الخميس إلى الجمعة في مناطق أوكرانية عدة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت ليلاً صاروخين و216 طائرة مسيّرة بعيدة المدى، وإنه أسقط 198 منها. وقال ميكولا كالاشنيك حاكم منطقة كييف، اليوم الجمعة، إنّ هجوماً روسياً بطائرات مسيّرة على منشأة صناعية غذائية قتل أربعة أشخاص.

وأضاف كالاشنيك عبر "تليغرام" أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مبنى إداري داخل مقر المنشأة ما أدى إلى تدمير أجزاء من هيكله. وقُتلت امرأة في زابوريجيا شرق البلاد، ورجل يبلغ من العمر 75 عاماً في خيرسون جنوباً، جراء هجمات بالطائرات المسيّرة. وتعرضت منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا لهجمات بالطائرات المسيّرة وقصف مدفعي، ما أدى إلى مقتل امرأة في بلدة بافلوغراد، بحسب السلطات المحلية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل جديدة للأسرى مع أوكرانيا، شملت 185 أسير حرب من كل جانب. وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرت إعادة 185 عسكرياً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، مقابل تسليم 185 أسيراً من القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط في عملية التبادل.

ماكرون: حان الوقت لاستئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. وقال في تيفات، عاصمة مونتينيغرو، خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان "آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيف يمكننا إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام". وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع". كما دعا ماكرون الدول المساهمة في "تحالف الراغبين" الذي تم تشكيله لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، لزيارة باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو/تموز.

وتأتي تصريحات ماكرون غداة نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها لقاء بين الزعيمين للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، محذراً من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الكرملين إن زيلينسكي مرحب به للقاء بوتين في موسكو "في أي وقت".

أخبار زيلينسكي يدعو بوتين في رسالة مفتوحة إلى محادثات لإنهاء الحرب

وقال زيلينسكي في رسالته إن غالبية الروس سئموا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الأوكرانية، ومن التضخم ونقص الوقود، وإنهم مستعدون للسلام. وأضاف: "إذا لم تصل بنفسك إلى استنتاج مفاده أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا القتال من أجل بقائها"، محذراً من أن ذلك قد يهدد مكانة بوتين الشخصية. وتابع: "هذه حقيقة من حقائق التاريخ الروسي، تعرفها جيداً: عندما تعاني روسيا، يأتي التغيير".

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي في موسكو "في أي وقت". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفاً أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

(فرانس برس، العربي الجديد)